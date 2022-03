Ministrica Nataša Tramišak progovorila je o prijetnjama koje, tvrdi, dobiva već nekoliko mjeseci.

Ministrica regionalnog razvoja i europskih fondova Nataša Tramišak potvrdila je za Jutarnji list da već nekoliko mjeseci prima prijetnje.

''Nažalost, ne mogu reći da priča o prijetnjama koje dobivam, a što je objavio tjednik Nacional, nije istinita. Do mene već mjesecima dolaze neizravne prijetnje, i to sve zbog mojih poslovnih odluka na mjestu ministrice regionalnog razvoja i fondova EU. Posljednju od njih, '...vidim tu će biti krvi do koljena...' prenio mi je jedan gospodin, kojeg ovom prilikom ne bih imenovala, a koji je u Ministarstvu bio u siječnju ove godine'', ispričala je ministrica.

Prijetnje su počele stizati kada je odlučila da neće produljiti ugovor za informatički sustav eFondovi tvrtki Omega Software te da će ga dodijeliti Financijskoj agenciji, piše Jutarnji.

Ministrica je kazala da prijetnje zasad nije prijavila nadležnim institucijama jer do sada niti jedna od tih prijetnji nije upućena njoj osobno. Kaže da o prijetnjama nije razgovarala niti s premijerom Andrejem Plenkovićem.

''Ne znam tko stoji iza tih poruka, ne znam ni postoji li neki skriveni vlasnik te tvrtke Omega Software koja je u međuvremenu navodno i promijenila službenog vlasnika, ali te poruke ne prestaju. Dapače, samo se intenziviraju i ja se ne osjećam ugodno'', rekla je ministrica.

Iz Omega Softwarea su za Jutarnji list odgovorili kako ne prijete nikome.

''Medijske objave koje spominjete su prepune zaprepašćujućih konstrukcija, s očitim ciljem da se stvori nepovjerenje u tvrtke, velike projekte, tržište i institucije. Time se nanosi velika reputacijska šteta Omega Softwareu i našim djelatnicima. Naravno da ne prijetimo nikome, dapače, morat ćemo se zaštititi od takvih napada'', poručili su.