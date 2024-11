Nova TV slavi dan televizije: "Naši medijski kanali su oni kojima se najviše vjeruje"

Dan televizije na Novoj TV slavi se radno. Na setu hit serije 'U dobru i zlu' živo je od ranog jutra.

"Dobrodošli na snimanje serije 'U dobru i zlu'. Ovo je naša šminka gdje je radno od 6 ujutro, ovo je naša predivna velika garderoba s puno puno kostima, a ovo je naš ogromni set od 1500 kvadrata", kaže Katarina Baban.

Da bi sve teklo glatko, na setovima Nove TV angažirano je i po nekoliko stotina vanjskih suradnika. Domaće serije ruše rekorde gledanosti već 13 godina. Emitirane su u čak 46 zemalja. Uz globalni doseg ni po pitanju proizvodnje domaćeg sadržaja Nova TV nema premca.

"Ne samo u Hrvatskoj nego i u širem europskom kontekstu ne postoji toliko televizija koje proizvode toliko vlastitog proizvedenog sadržaja, prvenstveno onog koji je i idejno i kreativno razvijen na televiziji", kaže Dražen Mavrić, predsjednik Uprave Nove TV.

Živo je i na setovima ostalih zabavnih formata. IN magazin priprema sadržaj koji ispred malih ekrana okuplja cijelu obitelj.



"Ja sam 18 godina na televiziji i to je impozantna brojka i mislim da se to meni ni ne čini kao neki rad jer svaki dan dolaziš s užitkom raditi jer zapravo radiš sa svojim kolegama koje su ti kao dio obitelji", kaže TV voditeljica Mia Kovačić.

Nova TV prva je domaća komercijalna televizija s nacionalnom koncesijom. Već 25 godina pridonosi jačanju demokratskih vrijednosti, pružajući pouzdane informacije i zastupajući raznovrsne perspektive kroz svoj informativni program.

"Mediji kao takvi su stupovi demokracije, a televizija kao najveći je prva među njima. S ponosom mogu reći da i po istraživanjima neovisnih institucija informativni program Nove TV i naši medijski kanali ocijenjeni su kao oni kojima se najviše vjeruje", dodaje Dražen Mavrić.

Svjetski dan televizije podsjetnik je na odgovornost u postavljanju visokih standarda kvalitete za buduće generacije.

