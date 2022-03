Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a Nataša Tramišak izjavila je u četvrtak da je obavijestila policiju o prijetnjama koje je dobivala, no ne želi u javnost izlaziti s imenima povezanih s upućenim prijetnjama

"To se događalo od kraja ljeta, kraja kolovoza, početka rujna prošle godine. Rečenicu ‘bit će krvi do koljena’ sam čula u siječnju ove godine. Ne mogu reći tko je to rekao, o svemu je obaviještena policija, ja ne bih izlazila s imenima", rekla je ministrica Nataša Tramišak u interviewu za N1 televiziju.

Kaže kako nije imala razloga razmišljati da to prenese policiji jer su informacije dolazile preko osoba koje su obavljale poslove u Ministarstvu te joj dobronamjerno prenosile te komentare.

Na pitanje zašto je tek jučer sve prijavila policiji, Tramišak odgovara kako "nije shvaćala da bi se trebala zastrašiti" kada su počele dolaziti poruke ili da bi trebala promijeniti politiku rada u Ministarstvu, već joj je samo bilo važno da sustav funkcionira.

"O svemu nisam obavijestila premijera Andreja Plenkovića iz razloga što je Ministarstvo nadležno za upravljanje fondovima i informacijskim sustavom, bila je isključivo moja odgovornost i obveza kako i na koji način će Ministarstvo funkcionirati. Zato nisam ništa htjela govoriti premijeru, ništa nije dolazilo do Vlade niti je Vlada bilo kakvu odluku o tome trebala donositi", naglasila je.

Tramišak je rekla da policija njenu izjavu uzela jučer, a sada dalje postupa po njoj.