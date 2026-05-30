Vrijeme sutra donosi nagli preokret: Meteorolog Dnevnika Nove TV otkriva što nas očekuje

Vrijeme je danas bilo sunčano, vrlo toplo, pa i vruće. Dobar dio vikenda prolazi u lijepom vremenu, no mijenja se. Postaje nestabilnije, sutra već od sredine dana možemo očekivati pljuskove praćene grmljavinom, prvo u kopnenom području, a potom i na moru, prije svega na sjevernom Jadranu.

U tjednu koji je pred nama prodori vlažnog, nestabilnog zraka s Atlantika nad Europu bit će češći, dio će doći i do naših krajeva, a sraz vrućine koja se u ovo doba godine gotovo uvijek pomalo gura s juga, sa Sredozemlja, i tog svježijeg zraka sa sjevera i sjeverozapada Europe dovest će do potencijalno intenzivnog vremena: izraženijih pljuskova, može biti i grmljavine, a lokalno jače kiše.

U dobu smo godine kad je ovakvo vrijeme vrlo uobičajeno, a dobro je i da imamo Meteoalarm sustav kojim DHMZ pravovremeno upozorava na opasne prilike. Pa svakako pratite informacije koje donosimo svaki dan.

Nedjeljno jutro će u kopnenom području biti djelomice sunčano, na Jadranu, osobito u Dalmaciji i pretežno vedro. Prije tog, noćas mjestimice, lokalno već može biti malo kiše. Vjetar u početku slab, na moru jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni. Jutarnja temperatura na kopnu malo viša nego jutros, bit će oko 15, u gorju između 10 i 15, a na Jadranu 18 i 20 stupnjeva.

Od sredine dana uz jači razvoj oblaka očekuju se i pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće izraženiji. Vjetar slab, no prolazno uz nestabilnosti može biti i jak ili čak na udare olujan. Još jednom bit će vruće uz temperaturu oko 29, 30 stupnjeva.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepone i prema kraju dana mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti od 28 do 30 stupnjeva.

Pljuskova u dugom dijelu dana može biti i u gorskoj Hrvatskoj, a uglavnom navečer i na sjevernom Jadranu. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura će biti od 28 do 31 stupanj. U gorju od 26 do 28.

Najsunčanije očekuje se u Dalmaciji. Osobito na jugu. Međutim ni ovdje neće biti posve stabilno, poglavito u zaleđu gdje poslijepodne može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom praćenih jakim vjetrom. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura će biti od 27 do 30 stupnjeva.

Temperatura mora je između 19 i 22. Što se tiče topline, kupati se možete, no čujete li grmljavinu u daljini, plaža nije mjesto gdje želite biti. Sutra su šanse za grmljavinu na moru najveće na sjevernom Jadranu.

Prosječni dnevni UV-indeks bit će visok ili vrlo visok.

Prva polovica sljedećeg tjedna nosi nam promjenjivo i nestabilno vrijeme, s izraženijim pljuskovima u ponedjeljak i ponovno u srijedu dok će u utorak biti najviše suhih i sunčanih razdoblja. Sve skupa bit će i malo manje toplo. Osobito u usporedbi s ovih 30-ak stupnjeva za vikend.

Na Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. U ponedjeljak izraženiji pljuskovi na sjevernom dijelu, osobito prijepodne. Navečer uz porast naoblake kiše lokalno može biti i u Dalmaciji. U utorak prolazno sunčanije. No srijeda već nosi novu kišu, pljuskove i grmljavinu pri čemu oborina može biti i obilnija. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, u srijedu ponegdje jako. Temperatura se na moru bez obzira na ove nestabilnosti neće značajnije mijenjati.

Trenutne prognoze kažu da će kišovito biti i dio četvrtka nakon čega bi se vrijeme trebalo stabilizirati. No o tom više riječi u našim sljedećim izvještajima.