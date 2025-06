Habijan najavio strože kazne za piromane: "Namjernom radnjom dovodite u opasnost ljudske živote"

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan u nedjelju je najavio da će Ministarstvo kroz izmjene Kaznenoga zakona predložiti veće kazne za piromane, a u kontekstu jučerašnjeg požara kod Omiša za koji se vjeruje da je podmetnut.

U izjavi novinarima nakon obilježavanja Dana antifašističke borbe u Brezovici, upitan o požaru kod Omiša i informacijama da je piroman uhićen, ministar je rekao da nema informacije o uhićenju te se osvrnuo na trenutačne sankcije za piromane koje iznose od šest mjeseci do pet godina zatvora i rekao kako smatra da bi se kazne za tako teška kaznena djela trebale pooštriti.

Namjernom radnjom dovodite u opasnost ljudske živote, onih koji na tom području žive kao i onih koji gase požar, ugrožavate njihovu imovinu i okoliš, objasnio je Habijan koji smatra da takav "bezobziran čin definitivno treba teže kažnjavati".

"I u tom kontekstu ići ćemo u pooštravanje kazni. Stav nas u Ministarstvu je pokušati počinitelje najstrože sankcionirati", rekao je dodavši da je visina te kazne "pitanje za stručnu javnost".

Ne znam kako drukčije nazvati nekoga tko to radi namjerno, nego da ima određenih teškoća i to treba spriječiti, a onoga tko to radi treba najstrože kazniti, dodao je ponovivši da će se to predložiti kroz izmjene Kaznenog zakona.

Ništa dramatično ako se predsjednika Vrhovnoga suda ne izabere "u prvom pokušaju"

Novinari su ga pitali i o izboru predsjednika Vrhovnoga suda, a u kontekstu činjenice da Sandra Artuković Kunšt, koju za to mjesto predlaže predsjednik Republike Zoran Milanović, nije dobila pozitivno mišljenje Opće sjednice Vrhovnoga suda, kao ni nadležnog saborskog odbora, a Habijan je odgovorio da se ništa alarmantno neće dogoditi ako predsjednik Vrhovnoga suda neće biti izabran odmah "u prvom izboru".

Kao ministru pravosuđa, dodao je, želio bi da na čelu Vrhovnoga suda bude osoba s kojom će moći komunicirati na jedan normalan uljudan način i da bude osoba najstručnijih referenci.

"To je bitno jer osoba koja je na čelu Vrhovnoga suda zapravo bi trebala biti najviši sudski stručnjak i autoritet i cilj je da nađemo osobu koja će doista ispunjavati sve te kriterije. A kažem, u ovom trenutku neće se ništa dogoditi ako neće biti izabrana u prvom pokušaju. Zna se koja je procedura - ponovno javni poziv, predsjednik Republike predlaže od onih koji se jave, a Sabor odlučuje", dodao je.

Novinari su ga pitali i o zaoštravanju sukoba odnosno napadu SAD-a na Iran, a Habijan je rekao da dodatna eskalacija sukoba nije dobra te da treba tražiti mirno rješenje, diplomatskim putem odnosno pokazati i suzdržanost i odgovornost. "Zalažemo se za rješenje za stolom, diplomacijom, a sigurno ne daljnjom eskalacijom i novim vojnim sukobom", dodao je.

U Gazi, rekao je na pitanje novinara, apsolutno prvi korak treba biti primirje i obnova dostave humanitarne pomoći s obzirom na alarmantnu humanitarnu situaciju. Slike koje svakodnevno vidimo su apsolutno neprihvatljive u 21. stoljeću i to treba što prije zaustaviti, dodao je.