Žestoko napali Tomaševića zbog zabrane Za dom spremni: "Što ste mislili da će Thompsom pjevati, Zeko i potočić?"

Zagrebačka Gradska skupština uvrstila je u dnevni red po hitnom postupku prijedlog zaključka kojim se u prostorima Grada zabranjuje korištenje obilježja, slogana ili poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna rasna ili vjerska mržnja, a među njima je i poklič "Za dom spremni".

''Ovaj zaključak zasniva se na antifašističkim temeljima Republike Hrvatske zapisanima u Ustavu RH, kao i na stajalištima Ustavnog suda RH te Europskog suda za ljudska prava, prema kojima upotreba ustaškog pozdrava ''Za dom spremni'' ne uživa zaštitu slobode izražavanja jer predstavlja sadržaj koji potiče mržnu na temelju naciolanlne rasne i vjerske pripadnosti'', stoji u prijedlogu SDP-a i Možemo.

Ovu je mjeru već ranije najavio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nakon što je pjevač Marko Perković Thompson zatražio drugi koncert u zagrebačkoj Areni za 28. prosinca.

''Rekao sam da ćemo uvesti u uvjete poslovanja Zagrebačkog holdinga da se ne može koristiti taj protuustavni pozdrav na koncertima koji se održavaju u Areni i u drugim gradskim prostorima. Do tada neće biti ugovaranja nikakvih novih koncerata'', rekao je Tomašević.

Ovime se želi, dodao je gradonačelnik, onemogućiti ponovno skandiranje pozdrava ''Za dom spremni'' kao što je to bio slučaj na koncertu na hipodromu u srpnju ove godine.

HDZ-ov Mislav Herman u raspravi je zaključio kako je Tomašević prikriveni fan Thompsona jer mu je odobrio dva koncerta. "Što ste mislili da on neće pjevati Bojnu Čavoglave nego Zeko i potočić?", zapitao je Herman.

Marija Selak Raspudić zatražila je Tomaševićevu ispriku jer je na izložbu koja veliča djelo osobe koja je suautor Memoranduma SANU i potpisnika pisma potpore Radovanu Karadžiću, poslao pročelnicu Ureda za kulturu.

"Je li to Zagreb koji poštuje ustav Republike Hrvatske?", zapitala se Selak Raspudić.. Tomašević joj je odgovorio kako na navedenu izložbu nitko nije išao.

''S obzirom na recente događaje kojima svjedočimo kako u Zagrebu, tako u Hrvatskoj, klubovi Možemo i SDP-a smatraju da je potrebno bez odgode primijeniti mjere navedene u zaključku'', rekla je u obrazloženju vijećnica Možemo Iva Ivšić.

Gradska skupština također je, na prijedlog kluba NL Marije Selak Rasduić, u dnevni red po hitnom postupku u utorak je uvrstila i prijedlog izvješća o stanju tržnice Dolac i drugih gradskih tržnica, a povod tomu je nedavno urušavanja stropa na Dolcu i preseljenje dijela te tržnice na Eurospki trg.



