Plaće više neće biti tajna! "Ako postoji razlika u plaći između muškaraca i žena, poslodavci će to morati objasniti"

Jednaka plaća za jednak rad - bez obzira na spol. Kaže to EU direktiva koja ulazi u Zakon u 2026.



U sindikatu se nadaju kako će uspjeti ispraviti ranije nepravde.

"Kako je moguće da smo se doveli u situaciju da su tako male razlike između nekoga tko prima minimalnu plaću i nekoga tko radi kvalificirani posao. Mi u Hrvatskoj imamo problem s transparentnosti plaće, imamo uvriježenu praksu ugovaranja tajnosti plaća i obesrabrivanja radnika da razgovaraju o plaćama", poručila je Sunčica Brnardić iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.



Direktiva tako traži uspostavu mehanizma transparentnosti.

"Ne propisuje da će sve plaće biti javne, ono što se traži je izbjegavanje mogućnosti da poslodavac od radnika traži da ne smije svoju plaću reći nekome izvan", rekla je Anita Zirdrum, ravnateljica uprave za rad i tržište rada.



Radnici će moći dobiti informaciju o razlikama u plaćama za isto ili slično radno mjesto.



"Poslodavci moraju izvještavati ukoliko postoji razlika izmedu muškaraca i žena, oni to moraju objasniti. Morat će i strukturirati plaće po platnim razredima, objediniti radna mjesta", nadodala je Zirdrum.

Svi oni koji imaju sto zaposlenih upadaju u ovu kategoriju. To će morati podnositi nadzornom tijelu svake tri godine.



"Hrvatska udruga poslodavaca zaista poziva da se EU direktiva implementira uz minimalno dodatno administrativno i financijsko opterećenje za poslodavce", poručila je glavna direktorica HUP-a Irena Weber.



Oglasila se i pravobranitlejica za ravnopravnost spolova koja će također moći zatražiti podatke o razlikama u plaći.

Prilikom zapošljavanja radnici će tako morati dobiti informaciju o početnoj plaći ili rasponu plaće koji se garantira za radno mjesto, što dosad nije bilo propisano.



Iako je Hrvatska bolja od prosjeka EU po razlikama u plaćama između muškaraca i žena, to bi se trebalo još više smanjiti.

