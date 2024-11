Odvjetnik otkrio je li Rotim povezan s Petračem pa komentirao prijepor EPPO-a i USKOK-a: "Bilo je pitanje vremena..."

Hrvatska više nema ministra zdravstva, a Andrej Plenković ostao je bez još jednog ministra zbog koruptivne afere. Od ranog jutra u petak svjedočimo pravosudno - političkom raspletu kakav se rijetko događa. U velikoj akciji USKOK-a i europskih istražitelja policija je upala u kuću Vilija Beroša.

No on nije jedini osumnjičeni u nezakonitoj nabavi medicinskih robotskih uređaja kojom je proračun oštećen za nekoliko stotina tisuća eura. Za lopovluk su osumnjičeni i drugi poznati liječnici i poduzetnici. Akciju prati reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

Nakon što je policija od ranog jutra provodila dokazne radnje, obavljala pretrage domova i poslovnih prostora, završili su sa svojim poslom i uhićeni su predani pritvorskom nadzorniku. Očekuje se da će biti dovedeni na ispitivanje u USKOK. Još uvijek nema informacija o tome kada će do ispitivanja doći.

Reporterka je potvrdila da su u akciji uhićene tri osobe, uz bivšeg ministra Vilija Beroša, uhićen je i Krešimir Rotim, šef neurokirurgije iz bolnice u Vinogradskoj te poduzetnik Saša Pozder. Njih trojica su osumnjičeni u akciji USKOK-a, no drugu istragu provodi paralelno i EPPO.

U njihovoj istrazi osumnjičeno je ukupno osam osoba, uz Vilija Beroša to su trojica liječnika, Rotim, ravnatelj dječje bolnice u Klaićevoj Goran Roić i ⁠Tomo Pavić iz HZZO-a Krapina. Osumnjičeni su i Hrvoje Petrač i njegova dvojica sinova, ali i poduzetnik - Pozder.

Između ove dvije istrage dolazi do sukoba interesa i nadležnosti. Krenuo je rat priopćenjima, EPPO smatra da oni trebaju voditi predmet, a USKOK da se njima preda sva dokumentacija EPPO-a. U konačnici glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odlučivat će o nadležnosti u ovom slučaju. Više o tome što je on rekao o ovom slučaju, pročitajte OVDJE.

S odvjetnikom šefa neurokirurgije Krešimira Rotima - Ljubom Pavasovićem Viskovićem, razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

"Meni je teško govoriti kako sam ja nešto doživio. Znam za što se gospodina Rotima tereti, za primanje mita. Međutim, vjerujem da ćemo već tijekom večeri i nakon ispitivanja USKOK-u uspjeti objasniti da se ne radi o primanju mita već da je riječ o potpuno drugoj situaciji", rekao je odvjetnik.

"Gospodina Rotima se tereti da je na posudbu primio nekakav stroj, međutim o detaljima vam ne mogu i ne smijem govoriti. Prema tome, morat ćete se strpjeti", rekao je Pavasović Visković i dodao da vjeruje da će ispitivanje biti tijekom večeri.

"Iznosit će obranu, detaljno će obrazložiti svoju ulogu, reći će sve što zna i odgovarati na pitanja. Vjerujem da ćemo već tijekom večeri uspjeti USKOK-u objasniti da stvar nije onakva kakva se čini", rekao je odvjetnik.

Odgovorio je i na pitanje o mogućoj povezanosti između Rotima i Hrvoja Petrača.

"Apsolutno nikakve veze između njih nema, mislim da se oni jedva i poznaju. Sasvim sigurno nikada nisu razgovarali ni o čemu što ima veze s poslom, zdravstvom ili medicinom", rekao je odvjetnik.

Potom je komentirao zavrzlamu između nadležnosti EPPO-a i USKOK-a.

"Bilo je pitanje vremena kad će doći do zavrzlame i ovakvog sukoba nadležnosti. Ovo je nekakva situacija u kojoj bi recimo 3/4 inkriminacija bila nadležnost USKOK-a, a 1/4 EPPO-a. I jedan i drugi to karakteriziraju zločinačkom organizacijom i to sve objedinjuje. Mislim da bi to trebali rješavati iza zatvorenih vrata, onako kako to zakon predviđa. A ne da imamo ovakav jedan cirkus u javnosti", rekao je odvjetnik.

Odbio je komentirati vjeruje li da će USKOK preuzeti nadležnost s obzirom da odluku donosi glavni državni odvjetnik.

Kako je cijeli slučaj komentirala odvjetnica Vilija Beroša, pročitajte OVDJE.

