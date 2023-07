VIDEO Kasnili na let pa otac i sinovi odlučili zaustaviti avion na sulud način: Privela ih policija i završili iza rešetaka

Troje putnika, otac i dva sina, zakasnili su na let za Izrael te su stigli do tunela koji vodi do zrakoplova netom nakon što su se ulazna vrata zatvorila.

Nakon toga su se odlučili na nevjerojatni potez. Provalili su vrata od ukrcajnog mosta, iako se zrakoplov od njih već udaljio te su kroz tunel skočili na pistu.

Čini se da su pokušali spriječiti polijetanje i naknadno se ukrcati u zrakoplov, no dočekali su ih zaštitari koji su ih odmah uhitili.

ישראלים פספסו את הטיסה - ונעצרו אחרי שקפצו מהשרוול כשניסו לעצור את המטוס | תיעוד מאיסטנבולhttps://t.co/nFD08bvt0T



צילום: לפי סעיף 27א' pic.twitter.com/HhmrpT4TdC — החדשות - N12 (@N12News) July 4, 2023









Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je upoznato s incidentom i da se njime bavi konzulat u Istanbulu, piše Times of Israel.