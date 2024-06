Štrajk u vrtiću: Oglasio se ministar, apelirao na obje strane

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić podsjetio je u utorak, komentirajući situaciju u dječjem vrtiću u Slunju, da je Vlada omogućila sufinanciranje vrtića i pozvao čelnike Slunja i sindikat na kompromis i socijalni dijalog.

"S obzirom na to da je Vlada od jeseni prošle godine omogućila i prvi put u povijesti sufinanciranje gradskih vrtića, predškolskih ustanova u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave, mi očekujemo da se postigne kompromis između poslodavca, dakle Grada i predstavnika radnika, bilo da je riječ o sindikatima ili samo zaposlenima u predškolskim ustanovama", kazao je Piletić.

Slunj povećao plaće, ali...

Gradsko vijeće Slunja u ponedjeljak je povisilo osnovice i koeficijente zaposlenima u vrtiću, koji već četiri tjedna štrajkaju, te im tako uskladilo plaće s onima u osnovnom školstvu, no ujedno je odbacilo zahtjev sindikata za potpisivanje kolektivnog ugovora.

To je odlučeno dan uoči prosvjeda djelatnika vrtića u Slunju u organizaciji Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske (SOMK). Radnici inzistiraju na potpisivanju kolektivnog ugovora, no većina vijećnika podržala je stajalište gradonačelnice Mirjane Puškarić (HDZ) da se kolektivni ugovor ne potpisuje.

Puškarić je rekla da su plaće povećavane uzastopno tri puta, a radnici su svejedno stupili u štrajk. Navela je i da će plaće biti povećane 64 posto, što dovodi do znatnog povećanja ekonomske cijene smještaja djece i ustvrdila da Grad Slunj nije dužan potpisati kolektivni ugovor.

SOMK je u reakciji na izjave gradonačelnice istaknuo da je povećanje plaća veće nego što su to radnice inicijalno tražile, ocijenivši stoga najavu o poskupljenju vrtića "podmuklim pokušajem gradonačelnice da se roditelji i šira javnost okrenu protiv radnica u štrajku".

Odluku o potencijalnom nastavku štrajka, sindikat će donijeti u dogovoru s radnicama nakon prosvjeda koji će se održati danas u 14 sati ispred gradske uprave, međutim odbijanje potpisivanja kolektivnog ugovora zahtijeva nastavak borbe i stvaranje pritiska ne samo na općine i gradove već i na državnoj razini, poručili su sindikalci u priopćenju.

Također su odbacili tvrdnju predsjednika Gradskog vijeća Slunja Jure Katića (HDZ) da mali gradovi i općine ne potpisuju kolektivne ugovore navevši da ih ima više desetina u Hrvatskoj koji poštuju svoje radnike i potpisuju kolektivne ugovore, a u mnogim od njih na vlasti je HDZ.

"U Slunju gradonačelnica i predsjednik Općinskog vijeća, oboje iz HDZ-a, djeluju suprotno stranačkim kolegama u drugim općinama i gradovima te suprotno programu Vlade i obećanjima koja je HDZ dao hrvatskim građanima i koja ponavlja u sklopu kampanje za izbor zastupnika u Europski parlament", kaže SOMK.

Ministar: Vlada zagovara socijalni dijalog

Piletić je na Hinin upit da prokomentira situaciju kazao da zahvaljujući poreznoj decentralizaciji svake godine jedinice lokalne samouprave imaju dodatna sredstva za kreiranje razvoja i financiranje svojih djelatnika.

"Kroz model sufinanciranja dječjih vrtića Vlada se uključila u financiranje svih rashoda i troškova predškolskih ustanova tako da taj novac osnivači, gradovi i općine usmjere u povećanje plaća djelatnika u dječjim vrtićima i spriječe povećanje cijena za korisnike, roditelje djece", naglasio je.

Pozvao je sve osnivače predškolskih ustanova da sjednu za stol uz poruku da "Vlada definitivno zagovara socijalni dijalog" te dodao da kroz sredstva usmjerena u lokalnu samoupravu čelnici tih jedinica imaju mogućnost odgovoriti na izazove i povećati plaće svojih djelatnika.

Ministar kaže ne zna gdje je zapelo u Slunju, no obavio je razgovore s gradonačelnicom, a "posljednja je informacija je da će tamo svakako doći do dogovora, ali za to treba pristanak obiju strana".