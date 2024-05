Dok premijer najavljuje plaće od 1600 eura, neki žive gore nego prije pandemije: "Većina živi ispod granice ljudskog dostojanstva"

1271 euro iznos je prosječne plaće za prvo tromjesečje 2024. godine.



"Malo je to. Trebala bi porasti još barem 200, 300 eura", smatra Suzana.

"Barem 1500 eura do 2000 eura, to minimalno", slaže se Branko.



Najniže plaće su u administrativnim i uslužnim djelatnostima, gdje su i dalje manje od tisuću eura.



Najviše pak zarađuju informatičari i financijaši i do 500 eura više od prosjeka.

"Jedan dobar dio ovoga rasta je rast u javnom sektoru. Realno rastu više od rasta inflacije, ali ono što zabrinjava nas ekonomiste je da rastu plaće brže od rasta produktivnosti rada, vjerojatno te plaće nismo zaradili", objašnjava ekonomski analitičar Damir Novotny.

Najveći skok u rastu plaća vidljiv je u sektoru zdravstva. U godinu dana plaće su porasle gotovo 40 posto. Sindikati su se uoči izbora dobro izborili. Nema tko nije tražio povišice, a evo kako su plaće rasle u mandatima Andreja Plenkovića.

2016. godine plaća je bila 759 eura, 4 godine kasnije 17 i pol posto veća, sada ukupno 67 posto veća, u isto vrijeme rasla je i inflacija ukupno čak 30 posto.

"U našem mandatu su prosječne plaće narasle za 500 eura, minimalna plaća za 103 posto, medijalna plaća za 60 posto. Mi smo u našim mandatima rast plaća u odnosu na inflaciju, realan rast plaća vam je 30 posto", rekao je predsjednik Vlade Plenković.

Pročitajte i ovo Prvi intervju u novom mandatu Premijer Plenković ekskluzivno za Dnevnik Nove TV o Milanoviću, vladi, DP-u... Našalio se i o pancirki: "Nosim je non-stop, zato ljudi misle da sam bucmastiji..."

Od 30 posto ukupne inflacije kroz 2 mandata, čak 25 posto dogodilo se u posljednjem. Drugim riječima, svi kojima nakon pandemije plaća nije rasla za četvrtinu žive lošije nego prije pandemije koronavirusa.

"Većina živi možda ispod granice ljudskog dostojanstva, ali ipak mi se čini da više kukamo nego što bi to trebalo biti", kaže Višnja.

"Ljudi imaju velike troškove života, općenito hrana, a gdje su režije", smatra Andrea.

"Plaće bi trebale uz mjere koje bi politička elita trebala donijeti i smanjiti broj odlazaka naših radnika vani", predlaže Branko.

Prema Eurostatu, koji mjeri godišnji neto dohodak po stanovniku u što ulaze i mirovine, ali i drugi prihodi, Hrvati na godinu zarade upola manje od Slovenaca, 2 i pol puta manje od Nijemaca te čak tri puta manje od Austrijanaca.



Plenković do kraja ovog mandata želi povećati postotak europske razvijenosti, ali i najavljuje prosječnu plaću od 1600 eura.

"Niti on, niti mi ekonomisti to ne možemo znati. To je astrologija!", upozorava analitičar Novotny.

A horoskop može zabaviti, ali neće napuniti hladnjak.

