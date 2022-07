Dalibor Šemper, predstojnik ureda potpredsjednice Vlade Anje Šimprage, u istražnom zatvoru provest će 30 dana. Pod utjecajem alkohola skrivio je prometnu nesreću u kojoj je teško ozlijeđen 10-godišnji dječak. Nije se zaustavio i pomogao. Šempera očekuje razrješenje s dužnosti, a pred kamere Dnevnika Nove TV stali su i svjedoci nesreće.

Tragovi kočenja, dijelovi automobila i bačen prometni znak na mjestu gdje je predstojnik ureda potpredsjednice Vlade Anje Šimprage, naletio na dječaka.

S njim su uz kolnik hodale još dvije djevojčice, danas opisuju kako je sve izgledalo: "Mi smo se samo igrali na nekoj livadi i on je naletio. Potrčala sam se skloniti, njegova sestra nije bila udarena, samo je dječak bio udaren, ona je počela vrištati i plakati kao i ja. Ja sam ga vidjela par sekundi prije nego je udario tog dječaka", kazala je Aleksandra Dragičević i dodala kako ih vozač nije ni pogledao niti pitao trebaju li pomoć.

Obitelj je bila udaljena tek oko 100 metara od djece, pa su čuli i udarac.

"Noge su mi se odsjekle tako da... Jedvo sam i došao tamo. Njegov tata ga je uzeo, okrenuo na bok, držao za glavicu i tako smo ga držali dok nije došla hitna", ispričao je Aleksandrin otac Zoran Dragičević.



Dječak ima prijelome nogu i ruke, operiran je i izvan životne opasnosti. Susjedi su u nedjelju pokazali mjesto nesreće.

"Čuo sam jedan veliki prasak samo i on je pobjegao i drugi čovjek je naišao s autom. Hvala mu što ga je presretao i zaustavio i još je u njega udario svojim vozilom", kazao je Milan iz Štikade.

"Nije uredu da to neko napravi i pobjegne. Što treba pružiti drugome pomoć, nikom ništa!", smatra Sidonija.



Za volanom automobila bio je Dalibor Šemper. Nije se zaustavio ni pružio pomoć iako je mogao, kaže policija. Na kraju su ga sustigla - četvorica Sinjana.

"Oni su išli automobilom iza vozača i oni su ga nakon nekog vremena prestigli i zaustavili", kazala je Maja Brozičević iz policije.



U istražnom zatvoru provest će mjesec dana.

"Ima on pravo žalbe i državno odvjetništvo u roku 3 dana", kazala je Elma Kaleb Mamić, sutkinja Županijskog suda u Karlovcu.

Pupovac o Daliboru Šemperu: "Iznimno profesionalan čovjek"



Obranu Dalibora Šempera preuzet će Veljko Miljević.

"Meni nije bilo veliko iznenađenje da je određen istražni zatvor. Obaviješten sam da je on iznio cjelovitu obranu, inzistirao da iznese aktivnu obranu i da je isprričao sve okolnosti djela kako ih je on doživio i kako ih on pamti", kazao je Miljević.



Dječak je na bolničkom liječenju. "Majka se još drži, ali otac je ljut i živčan... s pravom."

DORH se oglasio o nesreći u kojoj je stradalo dijete. Roditelji dječaka otkrili mučne detalje

"Sad sam bolje, bolje sam sad, baš sam se jako prepala", kazala je Aleksandra.

Pijani vozač koji je u Lici udario dijete i teško ga ozlijedio pa pokušao pobjeći predstojnik je ureda potpredsjednice Vlade



Zbog nepružanja pomoći Šemper bi mogao dobiti i do 3 godine zatvora, a zbog izazivanja prometne nesreće - maksimalno pet.

