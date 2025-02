Nakon što je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio da će zatražiti opoziv glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, a da pritom želi vidjeti kako će se o tom pitanju očitovati Domovinski pokret, Ivan Penava žestoko je odgovorio na konferenciji za novinare u Vukovaru. Predsjednik Domovinskog pokreta i dalje SDP-u zamjera što nisu srušili kvorum tijekom glasanja o ukidanju imuniteta njihovu zastupniku Josipu Dabri.

"Hajdaš Dončić prikriva politički promašaj koji je napravio, gdje je imao prigodu srušiti kvorum na točki skidanja imuniteta, i to zbog bezidejnosti, nedostatka hrabrosti. Nisu imali hrabrosti povući taj potez. Dončić je stekao naknadnu hrabrost i pokušava glumiti frajera. Gdje je bio prije koji dan?", rekao je Ivan Penava i optužio SDP-ovce da se bave kokošarenjem.

Prozvao je Sinišu Hajdaša Dončića nekorektnim jer sada traži smjenu Turudića kada "njemu to treba" jer je uhićen SDP-ov gradonačelnik Varaždina.

"Čovjek je bio spreman odgovarati sukladno zakonu. S tim nismo imali problem. Problem je da se netko sjeti četrdeset i neki dan, kada nema kriterija za određivanje pritvora, da politički cipelari. Pritvor se određuje da bi se utvrdila odgovornost u kaznenom djelu. Ne privodite nekoga jer ima mogućnost bijega prvi ili drugi dan, nego to radite četrdeset i neki dan. Ajmo biti ozbiljni i realni i reći da to nije normalno, da se sjetite 43. dan da bi možda mogao pobjeći. Tu smo tražili podršku kolega, smatramo da je to neprofesionalno. Vidjeli ste kako je Sabor glasao", rekao je Penava.

Novinarima se požalio i zbog curenja informacija o tome kada će Dabro biti pritvoren i koliko će se ondje zadržati.

"Jasno je da je riječ o igranki, političkom pritisku i cirkusu zbog kojih nam je neugodno i sramota. Kao što nam je neugodno zbog pucanja, čovjek je platio cijenu", dodao je šef Domovinskog pokreta.

"U cirkusu nećemo sudjelovati. Ruke u zraku Domovinskog pokreta za cirkusiranje i cirkusante se neće dogoditi. E sad, ja govorim na temelju spoznaja s kojima danas raspolažem", rekao je Penava.

Na kraju je Ivan Penava rekao i da ne vjeruje glavnom državnom odvjetniku da postoji 29 tisuća snimki Dabre. Turudićevu izjavu nazvao je lapsusom.

