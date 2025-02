Papa Franjo i ljudi koji ga prate: Krojač, slastičar i hodočasnici svjedoče o njegovoj jednostavnosti

Krojačnica Mancinelli već gotovo pola stoljeća kroji odore za pape, a njezin vlasnik Raniero Mancinelli s ponosom čuva jedan poseban predmet – krojački metar kojim je uzimao mjere za Ivana Pavla II., Benedikta XVI. i sadašnjeg papu Franju.

Raniero Mancinelli, krojač i vlasnik trgovine religijskom odjećom Foto: Dnevnik Nove TV

"Za mene je to gotovo sveta stvar, jedna relikvija. Ljubomorno ga čuvam i ne dam nikome da ga koristi“, kaže Mancinelli.

Papa Franjo donio je promjene

Dolaskom pape Franje promijenio se i način rada u krojačnici.

"Njegov stil je jednostavniji, praktičniji i ekonomičniji. Više ne koristi skupocjene svilene tkanine kao njegovi prethodnici. Cijeni skromnije i pristupačnije materijale“, objašnjava Mancinelli.

Krojačnica Mancinelli Foto: Dnevnik Nove TV

O Papinoj jednostavnosti svjedoči i njegov sunarodnjak, argentinski slastičar Sebastian Padrón. Posebno je ponosan što papa Franjo voli njegov sladoled.

Sebastian Padrón, slastičar - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Prije osam godina, kad smo otvorili slastičarnicu, donijeli smo sladoled u njegovu rezidenciju, u samostan Santa Marta u Vatikanu. Bila je to spontana gesta, a Papa je odmah zavolio naš sladoled“, prisjeća se Padrón.

Veza između njih postala je još jača nakon pandemije, kada ga je Papa osobno pozvao telefonom jer ga je želio upoznati.

Sebastian Padrón, slastičar - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"Otišao sam sa svojom obitelji. Dugo smo razgovarali, bilo je to prijateljsko i opušteno druženje. Kao da pričam sa susjedom kojeg poznajem cijeli život“, kaže Padrón.

Topli susret s Papom

U Domu hrvatskih hodočasnika ovih dana puno posla. Upravitelj Mato Martinović, koji u Rimu živi više od 35 godina, s puno topline se prisjeća susreta s papom Franjom.

"On stvarno ima nešto posebno što se osjeti. Iskren je i govori ono što mu je na srcu“, kaže Martinović.

Mato Martinović Foto: Dnevnik Nove TV

Posebno ga se dojmila Papina želja da se približi malim ljudima i onima na marginama društva.

"To se vidi iz svega što je radio, iz mjesta koja je posjećivao. Otvaranje petih svetih vrata u najvećem rimskom zatvoru dokaz je koliko mu je stalo do onih koji su odbačeni, kojima želi približiti Crkvu na način na koji je to činio i Isus“, objašnjava Martinović.

Vjernici mole za Papino zdravlje

Iako se suočava s izazovima, svi oni koji ga poznaju vjeruju da će ih Papa prebroditi.

"Cijeli svijet moli za njega i nada se da će ga uskoro ponovno vidjeti na prozoru na Trgu svetog Petra“, kaže krojač Mancinelli.

Pročitajte i ovo Glavni državni odvjetnik Turudić za Dnevnik Nove TV o slučaju Josipa Dabre: "Posjedujemo 29.000 snimki, ne znamo je li utjecao na svjedoke"

Pročitajte i ovo DABRINI SVJEDOCI Dabro u pritvoru jer može utjecati na svjedoke, svoju suprugu i sina: Zašto ne mogu izbjeći svjedočenje?