Žena napadnuta dok je šetala psa: Teško je ozlijeđena

Žena je teško ozlijeđena u napadu psa u Brnazama.

Incident se dogodio u subotu dok je žena na povodcu vodila svog psa i iz dvorišta krenula prema stanu. Tada je na nju skočio drugi pas, a ona je pala niz stepenice i ozlijedila se.

Pomoć joj je pružena u bolnici, gdje je utvrđeno da ima prijelome zdjelice i kuka, a ozlijeđen je i pas kojeg je vodila na povodcu.

"Nad 51-godišnjim vlasnikom psa provedeno je kriminalističko istraživanje te će protiv njega biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti u svezi kaznenog djela dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom", priopćila je splitsko-dalmatinska policija.