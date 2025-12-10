Pametna kupnja: Ovaj Mercedes pokazuje da rabljeno može biti kao novo

Kupnja rabljenog automobila postala je racionalan izbor za sve veći broj vozača. Cijene novih automobila posljednjih su godina znatno porasle, pa mnogi kupci traže alternativu koja nudi dobru vrijednost za novac.

Na što paziti pri kupnji rabljenog vozila

Prije nego što se odlučite za kupnju, važno je obratiti pozornost na nekoliko ključnih detalja.

Prvo, servisna povijest - uredno vođena servisna knjiga pokazuje kako je automobil održavan i smanjuje rizik od skrivenih kvarova. Zatim provjerite je li vozilo garažirano jer to često znači bolje očuvan vanjski i unutarnji izgled.

Ne treba zanemariti ni broj vlasnika, stanje guma te opći dojam kabine i rada motora pri probnoj vožnji. Usto, provjerena vozila od prvih vlasnika često dolaze s jamstvom kvalitete, što dodatno olakšava odluku.

Mercedes-Benz A-klasa 200 d (Foto: Bijelo Jaje)

Elegancija i snaga u svakodnevnoj vožnji

Jedan od primjera takvih vozila je Mercedes-Benz A-klasa 200 d Limuzina iz 2021. godine. Opremljena dizelskim motorom od 1950 ccm i 150 KS, uparenim s ručnim mjenjačem sa šest brzina, ova A-klasa pruža ravnotežu između performansi i ekonomične potrošnje. Cijeli oglas možete pronaći na stranici Bijelo Jaje.

Mercedes-Benz A-klasa 200 d (Foto: Bijelo Jaje)

Vozilo ima 105.000 kilometara te je redovito servisirano i garažirano, što potvrđuje uredno održavanje i spremnost za nove kilometre. Model donosi automatsku klimatizaciju, grijanje sjedala, električno podesiva ogledala, tempomat, komande na volanu, stražnju parkirnu kameru i zatamnjena stakla.

Mercedes-Benz A-klasa 200 d (Foto: Bijelo Jaje)

Brojni sigurnosni sustavi - ABS, ESP, adaptivni tempomat, upozorenje za napuštanje trake i Isofix za dječje sjedalice čine vožnju sigurnom i ugodnom u svim uvjetima.

Kupnja je moguća gotovinom, putem kredita, leasinga, zamjene ili opcijom staro za novo, pa je prilagodljiva različitim potrebama i budžetima, a više detalja pronađite na stranici Bijelo Jaje.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom SPONTE AUTOMOBILI-KOVAČEVIĆ po najvišim profesionalnim standardima.