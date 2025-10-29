Ovo je važan tekst o onome što se dogodilo u Saboru: "NAKARADNO je..."

NAKARADNO je da se 28. listopada 2025. godine u hrvatskom parlamentu vodi rasprava o fašističkom logoru smrti koji je postojao prije 80 godina. Vjerojatno svaki građanin ove zemlje, neovisno o tome bio on ideološki lijevi ili desni, mogao bi od šuba navesti barem pet aktualnijih tema o kojima bi se trebalo raspravljati, a da bi ta rasprava imala više šanse donijeti neke konkretne koristi biračima.

NAKARADNO je da se ta rasprava – ako se već mora voditi – vodi na način kako se vodila u Saboru, a to je da se resursi parlamenta stave na raspolaganje samoproglašenim "istraživačima", a u stvarnosti hobistima čija "otkrića", ni istraživačka metoda kojom su do njih došli, nisu prošla nikakav "peer review".

Povijest je znanost, a u znanosti se do nalaza dolazi primjenom znanstvene metode. Minimalni preduvjet da bi neke teze uopće mogle biti prihvaćene kao tema javne diskusije jest da su verificirane kroz recenziju drugih znanstvenika, npr. objavom u znanstvenim časopisima, prihvaćenim predavanjima na znanstvenim kongresima itd. U suprotnom sutra možemo dovesti nekakvog ravnozemljaša da u Saboru pokaže svoja istraživanja kojima pobija Kopernika…

NAKARADNO je kakav je stav, u tom kontekstu, zauzeo predsjednik Sabora. On se od događaja ogradio (što to uopće znači?), proglasivši se proceduralno nemoćnim da regulira aktivnost nekog parlamentarnog kluba. To je opasan presedan. Što ako sutra neki provokator u Saboru odluči organizirati okrugli stol o reviziji broja žrtava branitelja u Domovinskom ratu ili dovede jednog od mnogobrojnih srpskih "povijesnih istraživača" koji osporavaju genocid u Srebrenici? Hoće li se Jandroković ograditi? Zar ćemo parlament svesti na razinu internetskog foruma?

NAKARADNO je, nadalje, da se u najvišem zakonodavnom tijelu jedne države organizira događaj na kojem se evidentno iznose protuustavni stavovi, poput onog da se "svatko razuman može složiti da je NDH bila iskaz hrvatske želje za državnosti", iako je u Ustavu sasvim jasno definirano da je ta želja bila izražena "nasuprot proglašenju Nezavisne države Hrvatske". Zamislite da je netko u Sabor doveo velikomađarskog povjesničara koji bi izjavio da se "svatko razuman može složiti da, s obzirom da Pacta Conventa fizički ne postoji, ni hrvatski državni subjektivitet temeljen na tom dokumentu u Ugarskom kraljevstvu ne postoji". Bismo li prekinuli takav događaj ili ih pustili da iznose svoje teze?

NAKARADNO je, ako se već netko trebao od ovog događaja ograditi, što to nije prva učinila Crkva. Oni se već godinama upiru demantirati tvrdnje da je blaženi Alojzije Stepinac podržavao ustašku vlast. U tu svrhu su priložili i brojne dokaze kako je pokušavao spasiti jasenovačke logoraše, od kozaračke djece do slovenskih svećenika. A paralelno s tim pojedinci iz nomenklature te "Stepinčeve Crkve" promoviraju fringe povjesničare koji tvrde da se u Jasenovcu plesalo i pjevalo, te predlažu da se NDH uvrsti u hrvatski Ustav (!?).

Na stranu što iz perspektive kršćanskog morala ne bi trebalo biti razlike je li u logoru ubijeno 80 ili 2 tisuće nedužnih ljudi, čak i iz perspektive surove pragme teško je objasniti takvu praksu. Naprosto daju municiju svima koji žele blokirati Stepinčevu kanonizaciju.

NAKARADNO je, na koncu, iz perspektive najbazičnijeg humanizma da se jedno mjesto ljudske patnje koristi za ovu vrstu političkog šićarenja. Svakome normalnom je jasno da to može dovesti isključivo do daljnjeg usijanja i polarizacije društva. Ljudi koji su to pokrenuli možda jesu slabo obrazovani, ali nisu glupi da ne bi znali kakve će biti posljedice toga što rade. Podjele su normalno stanje društva, ali samo kad se one temelje na nesuglasicama oko budućnosti. Tada one mogu biti riješene dijalogom, postizanjem neke forme konsenzusa, sukladnim djelovanjem te prelaskom na sljedeće pitanje.

Podjele temeljene na povijesti nemoguće je rješiti na taj način, jer je povijest nemoguće promijeniti. To su podjele koje su same sebi svrha. U današnjem geopolitičkom trenutku je li teško shvatiti kome je u interesu stvaranje nerješivih podjela u našem društvu, ali i drugim društvima liberalnog zapada? Možda bi bilo bolje da u Saboru o tome raspravljamo…