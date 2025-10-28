Prijepori zbog okruglog stola o Jasenovcu, Jandroković: "Ne održava se u ime Sabora"

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je u utorak u Saboru, nakon što su Milorad Pupovac i Josip Jurčević oprečno govorili o okruglom stolu o žrtvama ustaškog logora Jasenovac, da se on ne održava u ime Sabora te je odgovornost za izrečeno prebacio na organizatore.

Okrugli stol na temu "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca“ organizirali su danas u Saboru Klub zastupnika Dom i nacionalno okupljanje i Hrvatski suverenisti.

Jandroković je kazao da se okrugli stol održava u organizaciji jednog saborskog kluba koji je odgovoran za ono što će se tamo dogoditi i biti izrečeno.

"Odbacujem bilo kakvu povezanost..."

"Odbacujem bilo kakvu povezanost Hrvatskog sabora, njegovog vodstva i saborskih zastupnika. Ovdje je jasno lociran organizator i jasno je definirana onda i odgovornost za to", poručio je. Pozvao je i zastupnike da ne miješaju Sabor sa aktivnošću jednog saborskog kluba.

Za razliku od njega Milorad Pupovac (Klub SDSS-a) smatra da se održavanje okruglog stola ne bi moglo dovoditi u vezu sa Saborom ukoliko bi se okrugli stol održao u nekoj mjesnoj zajednici ili nekom drugom prostoru, ali je problem ako ga organiziraju oni koji su prisegnuli na ustavnost i zakonitost te u Saboru dobivaju "krov nad glavom".

Jandroković se nije složio s time poručivši da DOMiNO i Hrvatski suverenisti imaju svoj klub i mogu organizirati okrugli stol i konferenciju za tisak te odgovaraju za tamo izrečeno. Po saborskom Poslovniku ne postoji proceduralna mogućnost da se bilo što zabrani, naglasio je i dodao da on kao predsjednik Sabora nije "gospodar Sabora niti cenzor" da određuje što će se govoriti.

Podsjetio je i da je ranije osudio zločine počinjene u NDH.

Pupovac je prethodno u slobodnim govorima kazao da se umanjivanje i negiranje zločina Holokausta te broja žrtava kvislinškog i zločinačkog ustaškog režima NDH-a prvi put u Saboru počelo provoditi 1992., osnivanjem Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Drugog svjetskog rata.

Ta Komisija je 1999. Saboru podnijela izviješće o radu konstatirajući da je u Jasenovcu ubijeno 2238 ljudi. No, Sabor je to odbio tražeći da se to dopuni i popravi, što nikad nije ni napravljeno.

"Od tada do danas pod krovom Sabora nije bilo rasprave te vrste", kazao je Pupovac. "Sada se u Saboru - znači i u njegovo ime, po osnovi zahtjeva jednog kluba, ponovno Sabor stavlja u funkciju onoga što mu nije posao".

Pupovac je rekao i da su u djelima Bogoljuba Kočovića i Vladimira Žerjavića utvrđeni brojevi ukupnih žrtava rata od 1941. do 1945. u Jugoslaviji, pa tako i u Hrvatskoj i Jasenovcu. Napravljen je poimenični popis koji je do sada obuhvatio 83.145 imena od čega ih je bilo 39.570 muškaraca, 23.474 žene i 20.101 dijete.

"Nitko se nije suočio s činjenicama..."

Josip Jurčević (Klub zastupnika Mosta i nezavnisnog zastupnika Jurčevića) rekao je da za logor Jasenovac i rasne zakone nitko ne može naći opravdanja ali se žrtve zlorabilo.

Podsjetio je da je logor Jasenovac do početka 1960.-tih, kada je Aleksandar Ranković odlučio instrumentarizirati to područje i osnovao Spomen područje Jasenovac, kako je rekao, najžešće zlorabilo žrtve Drugog svjetskog rata svodeći cijeli problem žrtava u Drugom svjetskom ratu na području NDH na logor u Jasenovcu.

Naveo je i da je "pravu svrhu tog zločinačkog poteza koji traje do danas" najbolje ocijenio povjesničar, partizan i Srbin Vaso Bogdanov. Također, o toj temi su uz ostalo pisali i povjesničari poput Franje Tuđmana, Hotimir Sirotković te Ljubo Boban.

"Čini se sve od zločinačkih institucija u kojima sjede upravljači, crveni fašisti, da se nikako ne suočimo sa činjenicama i na taj način dođemo do istine", rekao je.

Tijekom traženja povreda poslovnika Jurčević je rekao da je Pupovac osoba za koju se sumnja da je počinio ratni zločin, a Pupovac je poručio da ga se ne može optuživati za djelo ratnog zločina.

Zbog opetovanog ponavljanje će, najavio je, podići građansku tužbu protiv Jurčevića i svih drugih koji su to ponavljali ili će to ponavljati.