Ovo će odjeknuti: Najavljen novi veliki projekt, posebno se odnosi na jedan dio građana

Grad Zagreb najavio je novi veliki strukturalni projekt koji bi trebao uvelike utjecati na poboljšanje života velikog dijela građana Zagreba.

Umjesto betonskih blokova i nepreglednog niza stambenih zgrada bez adekvatne infrastrukture, trgovina, škola i mjesta za parkiranje, veliki dio Novog Zagreba bit će pretvoren u veliki park.

Riječ je o pretežito neizgrađenom prostoru u Novom Zagrebu između stambenih zgrada Mamutice u Travnom i Super Andrije u Sigetu, a iz Grada najavljuju kako su pripremne za realizaciju prvoga novoga velikoga gradskog parka u posljednjih dvadesetak godina - Parka Novi Zagreb, već počele.

Prema projektu, približno 70 hektara površine namjerava se pretvoriti u funkcionalnu, suvremeno oblikovanu i reprezentativnu zelenu cjelinu.

Građane su pozvali da u anketi, koja je otvorena do 22. ožujka, jave svoje želje i očekivanja, a to se posebice odnosi na stanovnike novozagrebačkih kvartova Travno, Siget, Sloboština, Podbrežje, Sopot, Dugave i Utrina, kojima će novi park biti najbliži.

Park Novi Zagreb Foto: Grad Zagreb

"Realizacijom ovog parka Zagreb će, uz Maksimir, Jarun i Bundek dobiti još jedan veliki gradski park. Želimo ga oblikovati u dijalogu s građanima i strukom, tako da će upravo njihovi prijedlozi odrediti programske smjernice i buduće odluke o uređenju i njegovim sadržajima", rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević i pozvao građane da se uključe i sudjeluju u oblikovanju novoga velikoga gradskog parka u kojem će uživati generacije sugrađana.