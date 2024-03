Ove općine i gradovi osigurale su uskrsnice za umirovljenike, neki dijele mizeriju od 13 eura, drugi bonove za mesnicu

Umirovljenici u Hrvatskoj žive ispod svake granice dostojanstva. Hrvatska je po standardu kupovne moći četvrta najlošija država u EU, a rizik od siromaštva je čak 33 posto kod osoba starijih od 65 godina.

Umirovljenicima pod hitno treba povećati mirovine, no u ovakovj situaciji kakvoj jesu dobro im dođu i uskrsnice, ma kolike one bile.

Više od 100 gradova i općina podijelit će ove godine uskrsnice. Popis gradova koje dijele pomoć napravio je portal mirovina.hr.

Bakar

Pravo na 100 eura imaju umirovljenici koji primaju mirovinu do 200 eura i osobe starije od 65 godina koje ne ostvaruju mirovinu. Uskrsnica od 60 eura bit će isplaćena umirovljenicima koji primaju mirovinu od 200,01 do 450 eura, a u iznosu od 50 eura umirovljenicima s mirovinom od 450,01 do 600 eura.

Umirovljenici do 29. ožujka moraju ispuniti zahtjev uz predočenje dokaza o visini mirovine i ostale dokumentacije. Uskrsnice će se isplaćivati tijekom ožujka i travnja na tekuće račune. Može se predati E-zahtjev ili običan zahtjev.

Beli Manastir

Uskrsnice će biti isplaćene umirovljenicima s mjesečnim iznosom mirovine od 398,16 eura i manje u iznosu od 35 eura. Isplata će biti od 11. do 22. ožujka na tekući račun ili osobnom podjelom. Zahtjev za isplatu do 15. travnja podnose samo novi umirovljenici, odnosno oni koji su u međuvremenu od Božića ostvarili pravo na mirovinu. O datumu osobne podjele pravodobno će, kažu, obavijestiti umirovljenike. Uskrsnicu će dobiti i korisnici zajamčene minimalne naknade.

Belišće

Po 50 eura dobit će umirovljenici s mirovinom do 300 eura. Uskrsnica se može podignuti 20. ožujka u Gradskoj upravi od 11 do 14 sati, a mještani prigradskih naselja u društvenim domovima; Bistrinci od 11 do 13 sati, Veliškovci od 11 do 12 sati, Gat od 12 do 13 sati, Tiborjanci od 11 do 12 sati, Vinogradci od 12 od 13 sati, Kitišanci od 13 do 14 sati, Gorica Valpovačka od 11 do 12 sati i Bocanjevci od 12 do 13 sati.

Oni koji ne preuzmu uskrsnicu u navedenim terminima mogu je podignuti do 28. ožujka u belišćanskoj Gradskoj upravi. Obvezno je ponijeti osobnu iskaznicu i odrezak od mirovine.

Biograd na moru

Uskrsnice od 50 do 150 eura, ovisno o iznosu mirovine, isplatit će Biograd na moru. Žene s navršenih 60 godina i muškarci s navršenih 65 godina koji nisu ostvarili pravo na mirovinu te nisu u radnom odnosu niti obavljaju samostalnu djelatnost, dobit će uskrsnice od 100 eura.

Nezaposlenim osobama koje su najmanje šest mjeseci u evidenciji, isplaćivat će se uskrsnice u iznosu od 135 eura. Djeci s posebnim potrebama isplatit će se iznos od 400 eura.

Bjelovar

Za uskrsnicu od 100 eura uvjet je da mirovina ne prelazi 70 eura. Po 50 eura dobit će oni s mirovinom od 70 do 200 eura, a po 30 eura umirovljenici s mirovinom od 200 do 340 eura.

Crikvenica

Umirovljenici s područja Grada Crikvenice po prvi puta će dobiti uskrsnice, i to u iznosu od 50 do 100 eura. Korisnici mirovine i nacionalne naknade kojima prihod ne prelazi 350 eura dobit će uskrsnicu od 100 eura, oni s mirovinom između 350 i 400 eura uskrsnicu od 75 eura, a korisnici između 400 eura i 450 eura iznos od 50 eura. Zahtjev trebaju predati samo oni umirovljenici koji ga nisu predali za isplatu božićnice.

Čakovec

Uskrsnice će se dodijeliti socijalno ugroženim umirovljenicima, korisnicima nacionalne naknade za starije osobe i korisnicima osobne invalidnine. Isplata će biti od 15. do 28. ožujka 2024. u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca.

Korisnici nacionalne naknade za starije osobe i osobe s invaliditetom četvrtog stupnja dobit će 80 eura. Na isti iznos od 80 eura pravo imaju čakovečki umirovljenici čija ukupna primanja ne prelaze 265,99 eura. Umirovljenici s primanjima od 266 do 375,99 eura dobit će 50 eura. Potrebno je predočiti odrezak mirovine za siječanj i veljaču.

Donji Miholjac

Umirovljenici i korisnici nacionalne naknade za starije osobe dobit će od 50 do 80 eura uskrsnice. Po 80 eura ide korisnicima nacionalne naknade i umirovljenicima s mirovinom do 150 eura. Iznos od 60 eura dobit će umirovljenici s mirovinom od 150,01 eura do 250 eura, a po 50 eura uskrsnice namijenjeno je umirovljenicima s mirovinom od 250,01 eura do 300 eura. Prijaviti se treba kod tajnice u gradskoj upravi do 15. ožujka od 9 do 15 sati. Treba donijeti dokaz o visini isplaćene mirovine ili nacionalne naknade za starije osobe za siječanj i veljaču, podatak o broju tekućeg ili žiro računa te OIB.

Dugo Selo

Uskrsnice od 50 eura dobit će umirovljenici čije mirovine ne prelaze iznos od 450 eura. Grad Dugo Selo isti iznos novčane pomoći za Uskrs daje i korisnicima zajamčene minimalne naknade, osobne invalidnine te doplatka za pomoć i njegu te korisnicima nacionalne naknade za starije osobe.

Isplata će trajati do 20. ožujka na račune umirovljenika i korisnika, na temelju dostavljene evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Umirovljenicima i korisnicima koji nemaju otvoren račun u poslovnoj banci ili ga nisu dostavili nadležnim službama, novčana pomoć će biti isplaćena u gotovini prema rasporedu koji će naknadno biti objavljen.

Prilikom isplate u gotovini, umirovljenici su dužni predočiti osobnu iskaznicu i dokaz o neto iznosu isplaćene mirovine za siječanj, dok su korisnici prava na nacionalnu naknadu dužni priložiti i dokaz o pravu na nacionalnu naknadu za isti mjesec.

Đurđevac

Umirovljenici i socijalno ugroženi građani i ove će godine dobiti uskrsnice od 50 eura. U đurđevačkoj Gradskoj upravi navode kako se već sada mogu javiti građani stariji od 60 godina te korisnici prava na invalidsku mirovinu bez obzira na godine života, a koji imaju prihode 400 eura mjesečno.

Ivanić Grad

Po 30 eura uskrsnice dobit će umirovljenici s mirovinom do 400 eura i korisnici nacionalne naknade za starije osobe

Karlovac

Grad Karlovac isplatit će uskrsnice korisnicima Socijalnog programa, među kojima su u najvećem broju umirovljenici. Uskrsnice će iznositi od 80 do 120 eura po kućanstvu, ovisno o broju članova kućanstva.

Kastav

50 eura uskrsnice dobit će umirovljenici koji imaju mirovinu nižu od 380 eura, stariji od 65 godina bez primanja, umirovljenici koji jedini ostvaruju prihod u obitelji i imaju mirovinu nižu od 420 eura te oni koji ostvaruju pravo na inozemnu mirovinu nižu od 380 eura.

Koprivnica

Umirovljenici koji primaju mirovine manje od 400 eura svoj će uskršnji budžet podebljati za dodatnih 50 eura.

Krapina

Umirovljenici, čija mirovina ne prelazi 200 eura, dobit će uskrsnicu u iznosu od 60 eura, a oni čija je mirovina između 200 i 340 eura, dobit će 40 eura. Uskrsnice će tijekom ožujka biti isplaćene putem Hrvatske pošte, koja će ih raznositi na kućne adrese.

Krk

Grad Krk će svojim umirovljenicima koji će do kraja 2024. godine navršiti 75 godina života dodijeliti uskrsnicu u iznosu od 70 eura.

Lepoglava

Umirovljenicima će se isplatiti uskrsnice od 30 eura. Pravo imaju umirovljenici s prihodom do 292 eura. Isplata uskrsnica počinje 4. ožujka i trajat će do 29. ožujka.

Lipik

Iznos još nije objavljen, ali uskrsnicu će dobiti umirovljenici, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, korisnici osobne invalidnine i korisnici naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji.

Ludbreg

Pravo na uskrsnicu imaju umirovljenici s primanjima do 300 eura, dok je cenzus lani iznosio 265 eura. Iznos uskrsnice je povećan s 45 na 50 eura.

Makarska

Ove godine uskrsnicu će dobiti veći broj makarskih umirovljenika, jer je cenzus podignut s 465 na 500 eura. Iznos uskrsnice povećat će se s 50 na 70 eura. Umirovljenici s mirovinom do 300 eura ostvaruju pravo na 70 eura uskrsnice, a umirovljenici s mirovinom od 300,01 do 500 eura dobit će iznos od 50 eura.

Pravo na uskrsnicu od 70 eura ostvaruju i hrvatski branitelji stariji od 50 godina koji su korisnici prava na naknadu za nezaposlene, osobe starije od 50 godina koje su bez posla neprekidno više od 12 mjeseci, korisnici prava na nacionalnu naknadu te osobe koje ostvaruju pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom.

Mursko Središće

Pravo na uskrsnicu u obliku bona ostvaruju umirovljenici s područja grada Mursko Središće kojima je zbroj prihoda manji od 500 eura. Bon u vrijednosti od 30 eura dobit će umirovljenici s prihodima do 290 eura.

Bon od 25 eura osiguran je za one s prihodima od 291 do 400 eura, dok onaj od 20 eura ide umirovljenicima s prohodima od 401 do 500 eura.

Uz navedene bonove, umirovljenici koji ostvaruju pravo na dodjelu bonova dobit će i bon u vrijednosti od 20 eura koji će moći iskoristiti u mesnici Mihalić. Pravo na bonove od 20 i 30 eura u Mesnici Mihalić ostvaruju i osobe starije od 65 godina bez mirovine, korisnici nacionalne naknade, zajamčene minimalne naknade ili koje su bez prihoda.

Potvrde o visini mirovine treba dostaviti u Podružnicu umirovljenika, a ako su umirovljenici to učinili za isplatu božićnice, onda ne trebaju ponovno i za uskrsnicu.

Obrovac

Poklon paket u vrijednosti od oko 13 eura svim svojim umirovljenicima i korisnicima socijalne pomoći podijelit će Grad Obrovac. Na području grada ih je oko 850 te se ne trebaju posebno prijavljivati kako bi ostvarili ovo pravo.

Ogulin

Pravo na uskrsnicu od 50 eura imaju umirovljenici čija mirovina ne prelazi 400 eura s dodacima. Naknada će se isplaćivati u prostorijama Grada Ogulina od 8 do 13 sati, prema rasporedu koji je objavljen na stranicama Grada. Pravo ne ostvaruju umirovljenici koji rade te oni koji primaju inozemnu mirovinu.

Opatija

Uskrsnice dobivaju umirovljenici s mirovinom do 570 eura. Ovisno o visini mirovine dobit će od 70 do 100 eura uskrsnice, a za ostvarivanje ovog prava moraju se prijaviti u opatijskoj gradskoj upravi.

Oroslavje

Po 100 eura uskrsnice dobit će oni s mirovinom do 130 eura. Za umirovljenike čiji je iznos mirovine od 131 do 200 eura osigurano je po 50 eura, a za umirovljenike s mirovinom od 201 do 300 eura uskrsnica od 35 eura. Umirovljenici s mirovinom od 301 do 350 eura dobit će 25 eura, a oni čiji je iznos mirovine od 351 do 400 eura samo 15 eura. Zahtjev za isplatu umirovljenici mogu podnijeti Gradu Oroslavju do 15. ožujka.

Isplatit će se i jednokratna novčana pomoć osobama s invaliditetom, koje imaju utvrđeno tjelesno oštećenje minimalno 70 posto, odnosno utvrđen najmanje treći stupanj oštećenja, a u iznosu od 25 eura.

Osijek

Umirovljenici će dobiti od 35 do 70 eura. Najveću od 70 eura dobit će umirovljenici s mirovinama do 160 eura, a najmanju od 35 eura umirovljenici s mirovinama od 300 do 450 eura. U odnosu na ranije, povećan je cenzus mirovine s 290 na 450 eura, raspon novčanih iznosa povećan je s 13 do 53 eura na 35 do 70 eura.

Otok

Po 40 eura dobit će primatelji osobne invalidnine te umirovljenici ako visina mjesečnih primanja ili mirovine iznosi do 265.44 eura ili ako podnositelj zahtjeva ne ostvaruje mirovinu, a stariji je od 65 godina. Po 27 eura dobit će oni čiji prihodi iznose od 265.45 do 663.61 eura.

Pag

Grad Pag nije objavio iznose. Lani su uskrsnice iznosile od 20 do 30 eura za one s mirovinom do 398 eura. Pravo na 30 eura imaju i osobe starije od 65 godina bez primanja.

Petrinja

Pravo na uskrsnicu od 30 eura ostvaruju petrinjski umirovljenici čija mirovina ne prelazi iznos od 332 eura.

Pleternica

Umirovljenicima s prihodima koji nisu veći od 130 eura pripada 55 eura uskrsnice. Po 40 eura dobit će oni s prihodima od 130,01 do 200 eura, a umirovljenici s prihodima od 200,01 do 270 eura pripada naknada u iznosu od 30 eura. Posljednja skupina dobit će 20 eura, a to su umirovljenici s prihodima od 270,01 do 340 eura.

Popovača

Umirovljenicima čija ukupna mirovina ne prelazi 360 eura mjesečno te građanima starijima od 65 godina koji nisu korisnici mirovine niti zajamčene minimalne naknade, Popovača će isplatiti 50 eura uskrsnice.

Požega

Grad Požega dijeli 50 eura uskrsnice umirovljenicima, korisnicima zajamčene minimalne naknade te nezaposlenim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji koji su ostvarili pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti. Uvjet je da mirovina ne prelazi 300 eura.

Rijeka

Umirovljenici će dobiti uskrsnicu u iznosu od 30 eura, kao i lani. Uskrsnice će biti isplaćene umirovljenicima koji već ostvaruju pravo na novčanu pomoć za svakodnevne životne troškove umirovljenika Grada Rijeke.

Cenzus za ostvarivanje navedene pomoći je 305, eura uz uvjet da ukupni prihodi kućanstva u kojem umirovljenik živi ne prelaze gradski cenzus prihoda utvrđen Odlukom o socijalnoj skrbi, te ako u vlasništvu ili suvlasništvu ima stan ili kuću koja mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor. Također, uskrsnice će biti isplaćene i osobama starijim od 65 godina i osobama koje ispunjavaju uvjet nacionalne naknade za starije osobe, koje već ostvaruju pravo na novčanu pomoć za svakodnevne životne troškove starijih osoba bez osobnog prihoda.

Rovinj

Umirovljenici koji primaju ukupnu mirovinu do 400 eura dobiti će uskrsnicu od 55 eura.

Samobor

Umirovljenici, nezaposleni, osobe s invaliditetom, korisnici nacionalne naknade za starije osobe i nezaposleni hrvatski branitelji dobit će uskrsnicu uz uvjet da mirovinska i druga primanja ne prelaze iznos od 350 eura.

Sinj

Grad Sinj će i ove godine isplatiti uskrsnice umirovljenicima čija primanja ne prelaze 350 eura, nezaposlenima, roditeljima njegovateljima i njegovateljima koji to pravo ostvaruju na temelju rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad, korisnicima nacionalne naknade, osobama starijima od 65 godina i korisnicima novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje.

Iznosi se kreću od 70 do čak 130 eura. Uskrsnice u iznosu od 130 eura dobit će umirovljenici čija mirovinska primanja ne prelaze 200 eura, kao i korisnici nacionalne naknade za starije osobe te osobe bez primanja starije od 65 godina. Umirovljenici s primanjima od 200 do 270 eura dobit će po 100 eura, a umirovljenici s primanjima od 270 do 350 eura dobit će 70 eura uskrsnice.

Sisak

Svim umirovljenicima s mirovinom do 800 eura bit će isplaćena uskrsnica u iznosu od 40 eura. Isplata će se obavljati na temelju popisa Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje. Nezaposleni ostvaruju pravo na isplatu u jednako iznosu.

Slatina

Uskrsnicu od 35 eura dobit će umirovljenici koji primaju mirovinu manju od 300 eura, a prema popisu iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. To znači da umirovljenici ne moraju predavati zahtjeve. Uskrsnica će im se isplatiti gotovinski krajem ožujka, a o točnom datumu isplate korisnici će biti na vrijeme obaviješteni. Uskrsnicu će dobiti i umirovljenici koji nisu na popisu HZMO-a pod uvjetom da im ukupna mirovina ne prelazi iznos od 300 eura, o čemu moraju predočiti dokaz.

Slavonski Brod

Grad Slavonski Brod i ove godine dijeli uskrsnice umirovljenicima u staračkim kućanstvima, kao i staračkim kućanstvima korisnicima zajamčene minimalne naknade i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe. Cenzusi za umirovljenička kućanstva su za samca do 280 eura, za dvočlano kućanstvo do 560 eura, za tročlano kućanstvo do 840 eura, a ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana uvećava za 80 eura. Iznosi uskrsnice kreću se od 60 do 80 eura.

Split

Uskrsnice za umirovljenike, nakon dugo vremena, ovog će Uskrsa dobiti i splitski umirovljenici. Kako je riječ o izvanrednoj odluci gradske vlasti, proračunski iznos za uskrsnice treba tek utvrditi rebalansom proračuna pa će podatak o cenzusima i iznosima biti poznat naknadno.

Sveta Nedelja

Grad Sveta Nedelja ove će godine isplaćivati 50 eura uskrsnice, što je 15 eura više nego lani. Veći je i cenzus, koji je s dosadašnjih 398 eura povećan na 465 eura mirovine. Uz umirovljenike će na uskrsnice imati pravo i sve nezaposlene osobe.

Varaždin

Grad Varaždin isplaćuje uskrsnice za umirovljenike i osobe s invaliditetom u iznosu od 50 eura. Uvjet je da mirovinska primanja, domaća i strana, ne prelaze cenzus od 420 eura. U proračunu je za isplatu uskrsnica osigurano 226.000 eura. Riječ je o 3.776 umirovljenika, 85 nezaposlenih osoba s invaliditetom te 659 korisnika osobne invalidnine Hrvatskog zavoda za socijalni rad Varaždin. Uskrsnice će im stići na adrese putem Hrvatske pošte.

Velika Gorica

Umirovljenici u Velikoj Gorici s mirovinom koja ne prelazi 380 eura dobit će jednu od najvećih uskrsnica u Hrvatskoj, čak 110 eura. Najveći iznos od 110 eura dobit će oni čija mirovina ne prelazi 200 eura. Uskrsnicu od 55 eura mogu očekivati umirovljenici s mirovinom od 200,01 do 300 eura, dok će 40 eura dobiti oni s mirovinom od 300,01 do 380 eura. Korisnici nacionalne naknade od 150 eura dobit će puni iznos uskrsnice od 110 eura.

Vinkovci

Više od 3.800 vinkovačkih umirovljenika i korisnika osobne invalidnine dobit će uskrsnicu i to u uvećanom iznosu u odnosu na prošlu godinu, za što je osigurano 190 tisuća eura. Tako će umirovljenicima s mirovinom od 340,01 do 450 eura Grad Vinkovci isplatiti 40 eura. Oni koji primaju do 340 eura mirovine dobit će 60 eura, a korisnici prava na osobnu invalidninu 40 eura.

Virovitica

Gradonačelnik Ivica Kirin rekao je na sjednici Gradskog vijeća da će uskrsnice umirovljenicima biti isplaćene. Ispričao se zato što će one iznositi koliko i božićnice, jer trenutno ne zna kojom će se dinamikom puniti gradski proračun. Podsjetimo, božićnice su u Virovitici iznosile 30 eura za umirovljenike s mirovinom do 350 eura.

Vrlika

Umirovljenici koji imaju mirovinu do 400 eura ostvaruju pravo na uskrsnicu u iznosu od 50 eura. Jednako toliko dobit će i korisnici nacionalne naknade za starije osobe, korisnici zajamčene minimalne naknade, korisnici osobne invalidnine, roditelji djece s posebnim potrebama te osobe bez ikakvih primanja starije od 65 godina. Zahtjeve treba predati do 29. ožujka.

Vukovar

Prema najavama pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Vukovara, Josipa Paloša vukovarski umirovljenici mogu očekivati isplatu uskrsnica. Paloš je kazao kako je Grad Vukovar ove godine povećao cenzus tako da će sada uskrsnicu dobiti svi umirovljenici čije mirovine ne prelaze 500 eura. Uskrsnica iznosi 40 eura, a isplata će početi neposredno prije Uskrsa.

Zadar

Uskrsnicu od 53 eura dobit će umirovljenici čija mirovina ne prelazi 200 eura, a u evidenciji su Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Popis se prosljeđuje Hrvatskoj pošti koja uskrsnice dostavlja na kućne adrese umirovljenika pa se nije potrebno prijavljivati.

Zagreb

Grad Zagreb povećao je iznos uskrsnice s dosadašnjih 26,54 eura na 50 eura, koju će primiti ukupno 23.328 korisnika u sustavu mjesečnih pomoći iz gradskog proračuna. Isti iznos bit će isplaćen korisnicima i za Božić, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević, o čemu smo pisali ovdje.

Uskrsnicu će primiti preko 23.000 korisnika koji to pravo ostvaruju na temelju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Zagreba. Riječ je umirovljenicima s niskim primanjima, korisnicima prava na doplatak za pomoć i njegu, korisnicima osobne invalidnine, korisnicima nacionalne naknade za starije osobe te braniteljima korisnicima zajamčene minimalne naknade ili naknade za nezaposlenost.

Općina Babina Greda

Od 19. do 22. ožujka u prostorijama Male sale umirovljenicima s područja općine isplaćivat će se po 50 eura uskrsnice. Pravo ostvaruju oni kojima je mirovina do 450 eura mjesečno i mještani koji su navršili 65 godina života, a nemaju mirovinu. Sa sobom moraju ponijeti odrezak od posljednje mirovine ili izvod iz banke i osobnu iskaznicu.

Općina Bale

Pravo na poklon bon vrijedan 30 eura imaju svi umirovljenici, zatim mještani stariji od 65 godina te socijalno ugroženi. Uvjet je da u općini žive barem deset godina. Poklon bonove treba preuzeti u pisarnici Općine od 18. do 28. ožujka.

Općina Bednja

Općina Bednja isplatit će uskrsnicu umirovljenicima čija ukupna mirovinska primanja u siječnju 2024. ne prelaze iznos od 330 eura. Onima čija su primanja do 265 eura isplatit će se 30 eura, a onima čija primanja su od 265,01 do 330 eura isplatit će se 20 eura.

Općina Belica

Općina Belica će od 18. do 27. ožujka dijeliti bonove u vrijednosti od 50 eura svim umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 500 eura i svim osobama starijim od 65 godina koji nisu ostvarile pravo na mirovinu.

Općina Beretinec

Općina Beretinec isplatit će jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, nezaposlenima i korisnicima zajamčene minimalne naknade. Uskrsnica iznosi 35 eura, a uvjet je da mirovina ne prelazi 350 eura.

Općina Bistra

Općina Bistra je i ove godine osigurala uskrsnice u iznosu od 20 eura za umirovljenike čije mirovine ne prelaze 380 eura, kao i za korisnike zajamčene minimalne naknade.

Općina Brckovljani

Općina Brckovljani će povodom Uskrsa isplatiti umirovljenicima i korisnicima prava na osobnu invalidninu jednokratnu novčanu pomoć od 20 eura.

Općina Cerna

Uskrsnice će dobiti umirovljenici s mirovinom do 400 eura te stariji od 65 godina bez mirovine. Također, pomoć ide i osobama s trećim i četvrtim stupnjem invaliditeta. Uskrsnica iznosi 40 eura, a za isplatu se treba prijaviti u općini do 15. ožujka.

Općina Crnac

Korisnicima zajamčene minimalne naknade i osobne invalidnine te umirovljenicima koji primaju do 350 eura mirovine, uoči uskrsnih blagdana isplatit će se uskrsnica u iznosu od 40 eura po pojedinom kućanstvu.

Općina Čačinci

Općina Čačinci i ove godine umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade isplatit će uskrsnice. Uskrsnicu od 30 eura dobit će umirovljenici s mirovinom do 300 eura mjesečno. Isplata je od 11. do 13. ožujka u prostoru Turističke zajednice od 9 do 12 sati. Prilikom dolaska potrebno je predočiti zadnji odrezak mirovine i osobnu iskaznicu.

Općina Čađavica

Općina Čađavica obavještava umirovljenike, nezaposlene osobe i korisnike zajamčene minimalne naknade na temelju podataka iz evidencije Centra za socijalnu skrb Slatina, kojima osobna primanja kućanstva ne prelaze 350 eura da mogu podnijeti zahtjev za uskrsnicu od 30 eura. Osobe koje imaju nepodmirena dugovanja prema Općini, kažu, ne mogu ostvariti pravo na uskrsnicu.

Općina Čeminac

Pravo na jednokratnu pomoć za Uskrs ostvaruju umirovljenici s područja Općine Čeminac. Uvjet je da imaju prijavljeno prebivalište i boravište na području općine minimalno godinu dana i da nemaju dugovanja prema općini. Umirovljenici koji primaju mirovinu do 500 eura ostvaruju novčanu pomoć u iznosu od 100 eura. Oni koji primaju mirovinu u iznosu od 500,01 do 800 eura dobit će po 60 eura, a umirovljenici koji primaju mirovinu u iznosu od 800,01 eura do 1000 eura ostvaruju novčanu pomoć u iznosu od 30 eura.

Općina Donja Voća

Općina Donja Voća isplatit će uskrsnice prvi put umirovljenicima, nezaposlenima i korisnicima zajamčene minimalne naknade u iznosu od 30 eura. Uvjet je da primanja ne prelaze 300 eura neto. Uvjet je da osoba nema više od 60 godina.

Općina Donji Andrijevci

Umirovljenici s mirovinom do 400 eura, kao i korisnici nacionalne naknade za starije osobe, za Uskrs će dobiti Konzum poklon karticu u vrijednosti od 40 eura. Korisnici uskrsnice trebaju se javiti u Općinu, popuniti obrazac i priložiti presliku odreska posljednje primljene mirovine u Hrvatskoj i inozemstvu te nacionalne naknade za starije osobe i dati na uvid osobnu iskaznicu. Prijavni obrazac možete dobiti u općini ili preuzeti da ovdje.

Općina Ernestinovo

Korisnici mirovine do 270 eura, a koji imaju 55 i više godina, kao i korisnici nacionalne naknade za starije osobe, dobit će 35 eura uskrsnice. Uvjet je da nisu zaposleni i da im mirovina ne prelazi 200 eura, a za one s iznosom od 200,01 do 270 eura uskrsnica je 30 eura. Potrebno je predati zahtjev u Općinu do 18. ožujka. Uz zahtjev treba dostaviti odrezak mirovine, kopiju osobne iskaznice i broj kartice tekućeg računa.

Općina Fužine

Fužine su po prvi put uvele uskrsnicu za umirovljenike. Poklon bon u vrijednosti 60 eura dobit će oni čije mirovine ne prelazi iznos od 320 eura. Oni koji imaju između 320,01 do 380 eura dobit će 45 eura, a s 35 eura bit će potpomognuti oni koji imaju mirovine u rasponu od 380,01 do 450 eura. S bonom se može u dućanima na području Općine Fužine (AB HINC i INGRO) kupiti što se želi.

Općina Garčin

Uskrsnicu će dobiti umirovljenici s mirovinom do 350 eura. Prijaviti se mogu od 11. do 15. ožujka od 9 do 12 sati u mjesnom domu. Zahtjev trebaju predati samo novi korisnici. Općina na svojim stranicama nije objavila iznos uskrsnice.

Općina Gornji Kneginec

Općina Gornji Kneginec isplatit će jednokratne novčane pomoći svim umirovljenicima, nezaposlenima i korisnicima zajamčene minimalne naknade. Iznos uskrsnice od 30 eura je jednak za sve. U odnosu na prošlu godinu, uskrsnice su ovom odlukom uvećane za 50 posto, a procjenjuje se da će ih biti podijeljeno preko 1.300 za što je u općinskom proračunu osigurano 40 tisuća eura, dodaju iz Općine. Isplata će biti u ožujku prema naknadno utvrđenom rasporedu o čemu će građani biti na vrijeme obaviješteni.

Općina Hrvace

Iznos uskrsnice za umirovljenike do 300 eura mirovine je 100 eura, dok će 50 eura dobiti oni čija je mirovina od 300 do 400 eura. Podjela traje od 6. do 22. ožujka u zgradi Općine od 9,30 do 12,30 sati. Umirovljenici trebaju donijeti osobnu, odrezak mirovine i broj računa ili izjavu da ne koriste mirovinu. Uskrsnice od 100 eura će dobiti i korisnici nacionalne naknade za starije osobe, ali osobe koje su starije od 55 godina te nisu zaposlene i nemaju primanja.

Općina Jalžabet

Pozivaju se umirovljenici, osobe ‘na čekanju do mirovine’ i stariji od 65 godina s područja Općine Jalžabet da dostave podatke o računu na koji će se uplaćivati uskrsnice u 2024. godini.

Općina Kostrena

Općina Kostrena povećala je iznose uskrsnica za umirovljenike. Umirovljenici s mirovinama koje ne prelaze 340 eura dobit će uskrsnicu od 50 eura. Umirovljenici čija se primanja kreću između 340,01 eura i 540 eura dobit će uskrsnicu u iznosu od 40 eura, oni s primanjima između 540,01 eura i 800 eura dobit će 30 eura, dok će umirovljenici kojima mirovina prelazi 800,01 eura dobiti 20 eura. Uskrsnicu u najvećem iznosu od 50 eura dobit će i djeca kao i mlađe osobe s teškoćama u razvoju, osobe starije od 65 godina koje nisu ostvarile pravo na mirovinu, korisnici nacionalne naknade za starije osobe i dugotrajno nezaposlene osobe (duže od 12 mjeseci), starije od 55 godina.

Općina Kotoriba

Poklon paket dobit će umirovljenici s mirovinom do 400 eura. Prijaviti se do 15. ožujka trebaju samo oni koji nisu dostavili podatke o mirovini u prosincu za isplatu božićnog dara.

Općina Kraljevec na Sutli

Općina Kraljevec na Sutli isplatit će uskrsnice umirovljenicima s područja općine. Obavještavaju kako će umirovljenici koji primaju mirovinu do 150 eura primiti 30 eura uskrsnice, oni koji imaju mirovinu do 300 eura dobit će 20 eura uskrsnice. U Općinu trebaju donijeti odrezak zadnje mirovine, presliku osobne iskaznice te presliku tekućeg računa.

Zahtjevi se modu podnijeti do 25. ožujka.

Općina Lekenik

Općina Lekenik i ove godine isplaćuje uskrsnicu. Dobit će je umirovljenici, korisnici novčane naknade za starije osobe, nezaposleni hrvatski branitelji te korisnici zajamčene minimalne naknade. Oni s primanjima do 250 eura dobit će 40 eura, a od 250 do 450 eura dobit će 25 eura. Nezaposleni hrvatski branitelji i korisnici novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje kao i korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb s područja Općine Lekenik dobit će 40 eura uskrsnice.

Općina Levanjska Varoš

Općina Levanjska Varoš svojim će umirovljenicima s mirovinom nižom od 400 eura, korisnicima zajamčene minimalne naknade, korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i osobama bez primanja starijim od 60 godina isplatiti uskrsnicu u iznosu od 30 eura. Prijave traju do 25. ožujka.

Općina Lopar

Uskrsnicu od 50 eura dobit će loparski umirovljenici. Uvjet je da im dugovanja prema Općini i njezinim tvrtkama nisu veća od 15 eura i starija od šest mjeseci.

Općina Lovran

Svi koji imaju mjesečnu mirovinu nižu od 300 eura, ostvaruju pravo na uskrsnicu u iznosu od 50 eura. Zahtjev za ostvarivanje prava na obrascu s popratnom dokumentacijom podnosi se u Općini Lovran, osobno, putem e-maila (potpisano digitalnim potpisom) ili putem pošte. Za ostvarivanje prava, uz zahtjev, podnositelj je dužan priložiti presliku bankovnog izvatka ili drugog dokaza o visini isplaćene mirovine i presliku osobne iskaznice Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se do 8. ožujka 2024. godine. Više detalja i obrazac možete pronaći ovdje.

Općina Lukač

Općina Lukač isplatit će uskrsnice u tri platna razreda. Umirovljenici s mirovinom do 150 eura dobit će 50 eura, s mirovinom od 150 do 330 eura iznos od 40 eura te s mirovinom od 330 do 465 eura iznos od 20 eura. Isplata uskrsnica bit će od 11. do 15. ožujka od 9 do 14 sati u Općini Lukač. Treba ponijeti odrezak mirovine za siječanj ili veljaču i osobnu iskaznicu.

Općina Mala Subotica

Mala Subotica dijeli bonove od 30 eura, a bonovi će se moći iskoristiti u Kauflandu. Prijaviti se ne moraju oni umirovljenici koji su isto pravo ostvarili već za Božić. Umirovljenici koji do sada nisu primali ovu vrstu pomoći, imaju pravo na bon ako im je mirovina niža od 385 eura. Prijaviti se u Općinu moraju najkasnije do 18. ožujka.

Općina Maruševec

Općina Maruševec obavještava umirovljenike i osobe s invaliditetom koji su korisnici osobne invalidnine kako će im u povodu uskršnjih blagdana biti isplaćena jednokratna novčana potpora. Uvjet je da mirovina ne prelazi 350 eura, a uskrsnicu će dobiti i korisnici nacionalne naknade za starije osobe. Isplata potpora kreće ovoga tjedna na kućnim adresama građana putem službenika Hrvatske pošte. U proračunu je za uskrsnice osigurano 30.000 eura.

Općina Matulji

Uskrsnicu od 50 eura dobit će umirovljenici čija mirovina ne prelazi 400 eura mjesečno te ako prosječni mjesečni prihod u 2023. godini ne prelazi iznos od 400 eura. Pravo ostvaruju i osobe starije od 65 godina bez mirovine i ostalih primanja, ako prosječni mjesečni prihod ne prelazi 400 eura mjesečno. Zahtjev se podnosi na obrascu uz priloženu dokumentaciju. Uskrsnice će biti isplaćene na račune korisnika.

Općina Nedelišće

Svi umirovljenici dobit će 40 eura uskrsnice, bez obzira na visinu mirovine i životnu dob. Pozivaju umirovljenike da podignu uskrsnice u novim prostorima Matice umirovljenika, bivšem Matičnom uredu od 20. do 22. ožujka od 9 do 17 sati te u subotu 23. ožujka od 9 do 14 sati.

Općina Orehovica

Javni poziv umirovljenicima s mirovinom do 350 eura za isplatu 40 eura uskrsnice uputila je i općina Orehovica. Uskrsnice će biti isplaćene do 29. ožujka, a korisnici koji ostvaruju pravo moraju se prijaviti najkasnije do 15. ožujka.

Općina Orle

Općina Orle počinje s isplatom uskrsnica za umirovljenike, a za preuzimanje potreban je odrezak od mirovine i osobna iskaznica. Onima s mirovinom do 200 eura bit će isplaćeno 40 eura, a umirovljenici koji imaju od 201 do 300 eura mirovine dobit će 30 eura. Isplata će biti od 11. do 27. ožujka u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine od 09 do 14 sati.

Općina Pašman

Općina Pašman je raspisala Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava umirovljenika s područja općine Pašman na isplatu uskrsnice. Umirovljenici trebaju dostaviti popunjene obrasce koji su objavljeni na internet stranicama ili se mogu podići u pisarnici. Zahtjevi se mogu predati do 20. ožujka u pisarnici Općine Pašman radnim danom od 8 do 12 sati, poslati poštom ili elektroničkim putem.

Općina Pitomača

Općina Pitomača donijela je odluku o isplati novčane naknade umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade. Tako će pomoć od 40 eura biti isplaćena svim umirovljenicima koji primaju mirovinu jednaku ili manju od 400 eura. Uskrsnica će se isplaćivati od 11. do 15. ožujka od 9 do 13 sati u prostorijama Općine uz predočenje osobne iskaznice i odreska mirovine.

Općina Punitovci

Općina Punitovci svojim će umirovljenicima, korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji te korisnicima zajamčene minimalne naknade s područja Općine Punitovci isplatiti uskrsnice. Uvjet je da mirovina ne prelazi 400 eura. Zahtjev za isplatu podnosi se svakim radnim danom od 8 do 12 sati do 15. ožujka u prostorijama Općine.

Općina Rugvica

Vijećnici Općine Rugvica jednoglasno su usvojili odluku o isplati uskrsnica umirovljenicima, korisnicima zajamčene minimalne naknade, korisnicima nacionalne naknade za starije osobe i korisnicima osobne invalidnine. Svima njima bit će isplaćeno po 20 eura.

Općina Satnica Đakovačka

Umirovljenici s područja Općine Satnica Đakovačka, čija mirovina ne prelazi 500 eura, imaju pravo na uskrsnicu u iznosu od 50 eura. Do 8. ožujka moraju se javiti u općinu te priložiti osobnu iskaznicu te odrezak od mirovine ili potvrdu banke o isplati mirovine za prethodni mjesec. Ako umirovljenik ima i inozemnu mirovinu, treba priložiti i dokaz o visini inozemne mirovine te tekući račun.

Općina Selnica

Umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 500 eura, Općina Selnica podijelit će poklon bonove za Uskrs. Prijave su do 11. ožujka.

Općina Strahoninec

Svim umirovljenicima te osobama starijim od 75 godina općina Strahoninec isplatit će 30 eura uskrsnice. Uvjet je da osoba koja prima mirovinu nije u radnom odnosu. Umirovljenici koji su već dobivali novčanu pomoć ne trebaju se prijavljivati, dok se oni novi mogu javiti u Općinu, gdje će dobiti dodatne informacije.

Općina Stubičke Toplice

Pravo na uskrsnicu imaju umirovljenici s mirovinom koja ne prelazi 300 eura. Zahtjev se predaje od 11. do 20. ožujka u radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela. Prigodni dar isplaćuje se u iznosu od 50 eura za korisnike mirovine u visini do 150 eura, odnosno 30 eura za umirovljenike s mirovinom između 150 i 300 eura. Uskrsnica će biti isplaćena najkasnije do 27. ožujka.

Općina Sveti Ilija

Uskrsnicu od 30 eura dobit će svi umirovljenici, bez obzira na iznos prihoda, korisnici zajamčene minimalne naknade i nezaposlene osobe.

Općina Sveti Juraj na Bregu

Umirovljenici i stariji od 60 godina bez mirovine dobit će 50 eura uskrsnice. Uvjet je da ukupna mirovinska primanja ne prelaze 500 eura, dok prihodi starijih od 60 godina koji ne primaju mirovinu ne smiju prelaziti 250 eura.

Općina Sveti Martin na Muri

Pravo na bon u iznosu od 40 eura za Uskrs ostvaruju umirovljenici kojima je zbroj mirovina manji od 400 eura te samačka domaćinstva bez prihoda.

Općina Sračinec

Uskrsnica iznosi 30 eura, ako mirovina ne prelazi 500 eura. Korisnici mirovine za uskrsnice će se upisivati od 26. veljače do 8. ožujka.

Općina Šenkovec

Općina Šenkovec svojim umirovljenicima će isplatiti uskrsnice u iznosu od 40 eura. Pravo imaju umirovljenici s mirovinom do 500 eura, kao i osobe starije od 65 godina koje ne primaju mirovinu i nemaju novčanih primanja, što se dokazuje potvrdom porezne uprave. Korisnici inozemnih mirovina to pravo ostvaruju ako zbroj njihove hrvatske i inozemne mirovine ne prelazi 500 eura.

Općina Štrigova

Uskrsnice u obliku bonova iznose 100 i 150 eura. Potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu i zadnji bankovni izvadak o mirovini za siječanj ili veljaču. Prijave se prikupljaju od 11. do 22. ožujka u uredu Općine Štrigova radnim danom od 8 do 14 sati. Oni koji imaju mirovinu do 250 eura ili su stariji od 60 godina i nemaju primanja, dobit će bon od 150 eura. Oni s većom mirovinom do 450 eura dobit će po 100 eura bona.

Općina Tovarnik

Po 50 eura uskrsnice dobit će umirovljenici s mirovinom do 200 eura, zatim soobe bez primanja te osobe s tjelesnim oštećenjima. Po 30 eura ostvaruju umirovljenici s mirovinom od 200 do 400 eura. Prijave uz odrezak mirovine za veljaču predaju se do 12. ožujka.

Općina Veliko Trojstvo

Iznos jednokratne novčane pomoći za umirovljenike s mirovinom do 400 eura je 40 eura, dok će 25 eura uskrsnice dobiti oni s mirovinom od 400,01 do 600 eura. Prijave traju najkasnije do 8. ožujka.

Općina Vidovec

Uskrsnice će ove godine iznositi 40 eura, umjesto dosadašnjih 20 eura. Općina Vidovec isplatit će ih umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe. Uvjet je da na adresi podnositelja zahtjeva za isplatu uskrsnice nema financijskih obveza prema općini. Ukupna mirovinska primanja ne smiju prelaziti 330 eura.Uskrsnica će se isplatiti na bankovne račune. Korisnici trebaju općini dostaviti zahtjev, osobnu iskaznicu i podatak o računu.

Općina Viškovci

Umirovljenici čija ukupna mirovina ne prelazi 450 eura, dobit će uskrsnicu od općine Viškovci u iznosu od 40 eura. Umirovljenici do 5. ožujka moraju predati zahtjev za isplatu ove jednokratne novčane pomoći, o čemu više informacija mogu pronaći na općinskoj stranici.

Općina Viškovo

Pravo na pomoć mogu ostvariti mještani bez prihoda ili čiji ukupni mjesečni prihod ne prelazi 531 euro mjesečno. Korisnik za kojeg se utvrdi prosječna visina ukupnog mjesečnog prihoda iz prethodne godine u iznosu do 265 eura ostvaruje pravo na jednokratnu pomoć u iznosu 146 eura.Korisnici s prihodima između 265,01 eura i 440 eura dobit će 93 eura, a korisnici s prihodima između 440,01 eura i 531 eura mogu računati na pomoć u iznosu od 67 eura.

Općina Voćin

Umirovljenici koji imaju mirovinu do 132,72 eura ostvaruju pravo na uskrsnicu u iznosu od 66 eura. Oni koji imaju mirovinu od 132,73 do 199,08 eura ostvaruju pravo na 60 eura, a umirovljenici koji imaju mirovinu u iznosu od 199,08 do 265,44 eura dobit će 53 eura.

Općina Vratišinec

Umirovljenicima s područja Općine Vratišinec koji primaju mirovinu u iznosu do 200 eura dodjeljuje se jednokratna pomoć u bonovima u iznosu od 40 eura. Umirovljenicima koji primaju mirovinu od 200,01 eura do 400 eura dodjeljuje se pomoć u bonovima u iznosu od 27 eura. Svim osobama starijima od 60 godina koje ne ostvaruju nikakve prihode, dodjeljuje se jednokratna financijska pomoć u bonovima u iznosu od 40 eura.

Općina Zdenci

Po 30 eura dobit će umirovljenici s mirovinom do 300 eura, korisnici osobne invalidnine i zajamčene minimalne naknade.

Općina Zlatar Bistrica

Umirovljenici Zlatar Bistrice s mirovinom manjom od 200 eura dobit će 50 eura, umirovljenici čija je mirovina manja od 300 eura, 40 eura, a oni čija je mirovina manja od 400 eura 30 eura uskrsnice.