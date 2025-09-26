Blaga Slavonije na Jesenskom sajmu: Unatoč teškoj sezoni, proizvođači napunili štandove

U Osijeku je otvoren dosad najveći Jesenski sajam, posvećen poljoprivredi, hrani, ali i obrtništvu i graditeljstvu. Više od 250 izlagača izložilo je rezultate svoga mukotrpnog rada, jer u godini koju su obilježile tuče, poplave i suša, bilo je teško i skupo bilo što proizvesti.

Iza svih je teška sezona, pa su prinosi i do upola manji nego prošle godine, što bi se moglo odraziti i na cijene. Ipak, domaći proizvodi napunili su štandove, a stigli su i zanimljivi noviteti – ukiseljene šparoge.

"Ova godina je meni loša bila, negdje 50 posto sam imao manji prinos nego lanjske godine. Kiselim iz razloga da imam cijelu godinu neki prihod, pa dobije se neki euro i od tih kiselih šparoga", ispričao je Alen Smiljanić, proizvođač šparoga iz Brezovice.

Jabuka se može pronaći i za euro, kilogram začinske paprike je 30, a zbog afričke svinjske kuge na sajmu je najmanje izlagača sa suhomesnatim proizvodima.

"Svi smo zabrinuti u selu i općenito, ako ne bude svinjokolja, neće ni paprike", rekla je Olga Zetović, proizvođačica paprike iz Luga.

