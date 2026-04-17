Okupili se vinari iz cijele Hrvatske, otkrili kakvu sezonu očekuju: "Cijene su onakve kakve bi i trebale biti"

U podrumima Dioklecijanove palače otvoren je dvanaesti Vinski podrum, festival vina i delicija, koji već tradicionalno uoči sezone u Splitu okuplja ponajbolje domaće vinare, ali i gostujuće vinarije iz susjednih zemalja.

Reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan razgovarao je s vinarima i onima koji znaju puno o vinskoj kulturi. Evo što kažu jesu li opravdane više cijene hrvatskih vina u odnosu na mediteransku konkurenciju.

"Ja mislim da su cijene hrvatskih vina, rekao bih, vrlo korektne i onakve kakve bi trebale biti. Hrvatsku mi ipak trebamo gledati kroz prizmu jedne butikne vinske zemlje, znači vrlo visoke kvalitete vina - to je jedan od razloga zašto su možda malo cijene više. Teško da se možemo boriti sa stranim, jeftinijim vinima, jer znamo da nemamo ni količine", poručio je Goran Lasan, sommelier.

"Očekujem da će biti super sezona. Korekcija cijena uopće nije nikakvo dizanje cijena, sve je normalno, isto kao i prošle te pretprošle godine. Jer samo to podizanje cijena ima kontrefekt i manja je potrošnja. Nama je cilj da se podrumi očiste. Ja imam osam tisuća litara. Ustaljena je proizvodnja i potrošnja", ispričao je Goran Franić, vinar iz Vrgorca.

Otkrili su i da su hrvatski restorani počeli nuditi strana vina.

