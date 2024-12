Otkud Kekin vila? "Ja sam doktorica znanosti. Muž mi je rock zvijezda, jedna od najvećih u regiji"

"Veliki broj žena primoran je brigu za svoje zdravlje plaćati privatno. Osnovni pregled košta 110 i nešto eura", upozorila je saborska zastupnica i predsjednička kandidatkinja Možemo! Ivana Kekin na konferenciji za medije u Zagrebu na temu reproduktivna prava žena i dostupnost zdravstvene zaštite za žene.

Oko 300.000 žena u Hrvatskoj nema svog primarnog ginekologa i nadležni trebaju raditi da se to promjeni, poručila je Kekin, koja je upozorila također: "Nemamo građanski ni seksualni odgoj u školama, nemamo edukaciju primjerenu mladima. Nemamo subvencioniranu kontracepciju za mlade."

Istaknula je i da je Hrvatska loša i u procjepljenosti protiv HPV-a. Dok je u nekim EU zemljama karcinom vrata maternice gotovo u potpunosti iskorijenjen zahvaljujući dobroj procijepljenosti protiv HPV-a, kod nas još uvijek više od 120 žena godišnje umire od tog karcinoma, dodala je.

Kod Dragana Primorca, HDZ-ova predsjedničkog kandidata i bivšem ministra, upozorila je Kekin, taj je pregled još i skuplji - 160 eura pa dodala: "Oni koji žele biti predsjednici još pokušavaju više zaraditi na tome."

Upozorila je i da se u nizu bolnica ne može ostvariti pravo žena na pobačaj, no sve je opet nekako ostalo u sjeni susreta njezina supruga Mile Kekina i kontroverzng poduzetnika Nikice Jelavića, za koji Kekini tvrde da je bio neželjen te da je do njega došlo tako što se Jelavić lažno predstavio, a što on opovrgava.

Na opetovana pitanje o tom susretu poručila je, kako piše Jutarnji list: "Sve sam rekla na tu temu."

Upitana o porijeklu imovine nakon što je u fokus javnosti došla navodna skrivena vila Kekinovih u Istri premda je Ivana Kekin o njoj izvijestila javnost još 2021. te već godinama uredno prijavljuje prihod od iznajmljivanja vikendice s grijanim bazenom u Momjanu, odgovorila je: "Moj suprug i ja sve što smo u životu stekli stekli smo svojim rukama."

"Ja sam liječnica, specijalistica psihijatrije, subspecijalistica psihoterapije, doktorica znanosti, a suprug mi je rock zvijezda zadnjih 35 godina, jedna od najvećih u ovoj regiji, koja je punila dvorane s 25.000 ljudi. Moja imovina je sva upisana, većinom smo je stekli prije ulaska u politiku. Vila koju spominjete je obiteljska kuća koju koristimo mi i prijatelji cijele godine, a povremeno se iznajmljuje," rekla je Kekin i dodala da se zalažu za pravedniji sustav u kojem se pravednije plaća porez na iznajmljivanje.

Potvrdila je i da će tužiti Vinka Kojundžića za kojeg navodi da je iznosio laži u videu koji je snimao ispred zgrade, a što se tiče deepfake snimke premijera Andreja Plenkovića koju je dan ranije pustila na konferenciji za medije kako bi upozorila na opasnost od umjetne inteligencije ponovila je da su željeli pokazati što se sve može napraviti u manje od 10 minuta i da je snimka namjerno bizarna.

