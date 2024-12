Odvjetnik Anto Nobilo uputio je priopćenje u svojstvu odvjetnika Nikice Jelavića povodom, kako tvrdi, iznesenih klevetničkih izjava gospođe Kekin i vodstva stranke Možemo! Na štetu Nikice Jelavića.

"Kako su izjave gđe Kekin i Možemo date u okviru kampanje za predsjednika RH, izazvale su veliki interes, a time i nanijele veliku štetu časti i ugledu g. Nikice Jelavića. Prema klevetnicima, u slučaju da se ne ispričaju, poduzet ćemo pravne radnje, a vas molimo da objavite novu izjavu Nikice Jelavića", stoji i priopćenju odvjetničkog društva Nobilo i dr.

Izjavu prenosimo u cijelosti:

"Nakon višekratnih istupa i press konferencija vodstva stranke Možemo, nakon višekratno ponovljenih neistinitih tvrdnji vezano uz razlog i sadržaj susreta sa Milom Kekinom, prisiljen sam se ponovo obratiti javnosti:

Protiv moje volje, uključili su me u svoju prijavu političku kampanju. Svima je, vjerujem, očito da o našem susretu nisam javno govorio ja, nego Mile Kekin.

Ponavljam, ništa od navedenog u jučerašnjim istupima gospoda iz vodstva Možemo vezano uz mene i sastanak s Milo Kekinom nije točno, osim da je Mile Kekin platio parking za moj auto, na čemu mu sada i javno zahvaljujem. (Tek kasnije sam saznao da se Mile dobro razumije u problematiku parking mjesta).

Naš susret nije trajao nekoliko minuta, trajao je više od pola sata što može potvrditi više svjedoka koji su bili toga dana tamo, koji su mi se nakon istupa gospoda iz Možemo javili.

Ja se Mili Kekinu nisam lažno predstavio. Mile Kekin je točno znao tko sam ja. Sa mnom svi točno znaju na čemu su. Ja sam Nikica Jelavić i nikome se lažno ne predstavljam.

Bračni par Kekin i gospoda iz Možemo se, sada je očito, lažno predstavljaju.

Bračni par Kekin i vodstvo Možemo predstavljaju se javnosti kao morale vertikale koje lažući tvrde da govore istinu. Glede iznesenih i utuživih kleveta, predao sam slučaj svom odvjetniku na daljnje postupanje, uz zahtjev za isprikom.

Dopustite da napišem istinu iz vlastitog iskustva, oni koje u ovoj zemlji takvi političari i političarke nazivaju mafijašima se, za razliku od gospoda iz Možemo, budite sigurni, nikada i nikome lažno je ne predstavljaju i ne lažu cijeloj javnosti u lice da su ono što nisu. Jer, zna se što rade oni koji lažu, zar ne?

Malo mi je čudno da Mile dopusta da ga u javnosti brani žena, zapravo grupa žena, koje niti su bile, niti mogu znati pravu istinu o našem susretu. Posebice, sada pozivam Milu Kekina da se ne skriva iza žena kolikogod one bile, opasne i očito spremne na sve i da javnosti napokon, kao pravi muškarac, kaže pravu istinu o razlozima i sadržaju našeg susreta. Čekam.", stoji u objavi koju potpisuje sa Nikica Jelavić, pravi.

Kako doznajemo iz izvora bliskih Jelaviću, on čeka da Kekini kažu "pravu" istinu i pušta ih da se "zapetljavaju", a ako ni to ne učine, on će reći svoju istinu.