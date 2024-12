Vučić poručio studentima: "Lezite, spavajte, ne morate ništa učiti, a Srbija će..."

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdi da su zahtjevi studenata koji su prije više od dva tjedna blokirali fakultete u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, ispunjeni, iako nisu. Sveučilištima je dano povećanje za materijalne troškove i sva dokumentacija o nadstrešnici novosadske Željezničke stanice je objelodanjena. Međutim, na još dva zahtjeva srpskih sudenata predsjednik je zaboravio.



"Ispunili smo im sve zahtjeve, to su im bili jedini zahtjevi. Bili su zahtjevi ovih političara u Novom Sadu da nema Vučevića, da nema Đurića, koji nema ama baš nikakve veze sa svim tim. Nikada to nisu bili zahtjevi studenata, posebno beogradskog sveučilišta, kragujevačkog, niškog... Ono što su tražili, to je ispunjeno. Pritom, ne mislim da je sve to pravedno i ne mislim da su to bili fer zahtjevi", rekao je Vučić.

Opetovao je da je ispunjeno sve "zato što su ljudi u državi htjeli izaći u susret mladim ljudima" i potom povisio ton i naglasio da su svi zahtjevi studenata ispunjeni "iako nisu bili nimalo realni"



"Mnogi zahtjevi nisu bili ni realni ni fer. Dakle, 20 posto povećanja za materijalne troškove. To su im rekli profesori na kraju, da i oni nešto kažu: Ej, hajde dodajte da bude makar jedan zahtjev koji se tiče fakulteta i studenata s obzirom na to da su sve ostalo bili klasični politički zahtjevi. Ispunjen je taj zahtjev. Tražili su dokumentaciju. Sve smo objavljivali, a oni kažu da je to cenzurirano, valjda su mislili da će ne znam ni ja što tu pisati", rekao je Vučić, prenosi Nova.rs.

"Samo želim reći studentima – zahtjevi su vam ispunjeni, sad je na ozbiljnosti i odgovornosti akademske zajednice. Možete vi reći da nisu, a cijeli narod zna da jesu. I oni znaju da jesu. Za mene je najvažnije da javnost to razumije", rekao je govoreći u RTS-ovu Dnevniku.

"Ne želite priznati da je to ispunjeno? Vi nastavite s tim, mi se od ponedjeljka bavimo svim drugim temama, a vi svoj posao, slobodno. Lezite, spavajte, ne morate ništa učiti, ne morate nikada učiti, to je vaša stvar. Srbija će nastaviti raditi i razvijati se. Jedino što vam nećemo dozvoliti, niti bilo kome, to je neko nasilje da provodite nad ljudima, institucijama i objektima, a sve drugo možete koliko hoćete“, poručio je Vučić studentima.

Studenti, koji blokiraju više desetina fakulteta širom Srbije, traže objavljivanje kompletne dokumentacije vezanih uz pad nadstrešnice u Novom Sadu, u kojem je poginulo 15, a ozlijeđeno još dvoje ljudi.

Iako je na stranicama srpske vlade objavljeno 195 dokumenata, oni tvrde da ih ima više od 800, a da objavljeni ne govore o tijeku novca.

Studenti su tražili i povećanje sredstava za državne fakultete, odbacivanje optužbi protiv uhićenih i privedenih na prosvjedima te podnošenje kaznenih prijava protiv onih koji su napali studente i profesore.

