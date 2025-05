Otkriveni detalji velike akcije USKOK-a, krijumčaren crni kokain: "Htjelo se izbjeći na sve moguće načine da se on otkrije"

Pretrage domova, vozila i poslovnih prostora od jutra se provode u istarskoj i zagrebačkoj županiji. Na terenu i specijalna i interventna policija.

Rezultat - šest uhićenih. Uhićeni trebaju biti dovedeni na ispitivanje na USKOK.

Među uhićenima je i 38-godišnji Hrvat koji je prije dvije godine pao u zapljeni 2.7 tona kokaina u Belgiji. Uhićen je u petak na putu prema Srbiji.

Njegov odvjetnik Tihomir Mišić kratko odgovara: "Ja moram prvo razgovarat s njim, moram vidjet što mu se stavlja točno na teret, pa ćemo onda odlučiti hoće li iznositi obranu ili ne. Nije uhićen na granici sa Srbijom, on je uhićen na autoputu. Danas se pojavljivalo u medijima da je on bio bijegu, ali to nije istina, išao je na FNC borbe u Beograd i trebao se danas vratiti u Zagreb", rekao je.

Za što se skupina tereti – objavio je USKOK. "Osnovano se sumnja da su počinili kaznena djela iz područja kriminaliteta droga, kaznena djela protiv života i tijela te opće sigurnosti, sve u sastavu zločinačkog udruženja".

Akciji je policija dala kodno ime Karbon. I to jer su prvi put u Hrvatskoj zaplijenili tzv. crni kokain. Riječ je o posebnoj metodi skrivanja kokaina koji se posebnim kemijskim procesom pretvara u tvar identičnu drvenom ugljenu.



"Htjelo se izbjeći na sve moguće načine da se on otkrije, pomoću pasa ili nekih drugih uređaja. Ovo je nova sofisticirana metoda gdje vi mijenjate kemijski sastav kokaina, pretvarate ga de facto u nešto drugo, a onda kad dođe u Europu negdje na odredište, morate ga vratiti u prvobitni kemijski sastav, odnosno kemijski sastav koji omogućuje njegovu konzumaciju", objasnio je Željko Cvrtila, kriminalist.

Istražitelji su kockice posložili i isporuku tog kokaina iz Južne Amerike povezali s jednim od uhićenih tek nakon rekonstruiranja razgovora iz kriptiranih aplikacija Sky i Anon.



"Koristile su se i neke druge aplikacije koje funkcioniraju na istom principu. Radi se o tome da su određene kriminalne skupine bile uvjerene da su sigurne i da ih nitko nikad neće prisluškivati, niti doći do podataka koje su razmijenjivali, mislili su da koriste samouništavajuće poruke - što očito nije bio slučaj", rekao je Alen Delić iz Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

Povezuje ih se i s krijumčarenjem velikih količina marihuane.



"Marihuana se proizvodi nešto i kod nas, vidjeli smo da ima par laboratorija koji su otkriveni. Isto tako su sve više sofisticirane metode gdje vi zapravo u zatvorenim prostorima s dobrim filterima, osvjetljenjem, zagrijavanjem možete doseći vrlo visok stupanj THC-a koji je bitan na tržištu. Ali naravno još uvijek se šverca iz Albanije i Bliskog istoka", nadodao je Cvrtila.

Odvjetnici u nekoliko sličnih slučajeva trgovina drogom pokušavaju osporiti te aplikacije kao zakonit dokaz.

"Ne smijemo zaboraviti da u ovim aplikacijama pričamo o sadržaju koji je korišten prije nekoliko godina. Međutim, osim dokazanog materijala na sudu, ovo može poslužiti istražiteljima da dođu do drugih dokaza, tako da će se ove priče još više i više širiti", pojasnio je Delić.

Nakon ispitivanja i istrage bit će poznato kako je krijumčarski lanac funkcionirao, a USKOK će objaviti je li i za koliko osoba zatražio određivanje istražnog zatvora.