Gorjela sala za svatove: Otkriveno gdje je sve počelo

Završen je očevid požara koji se u utorak dogodio u sali za svatove u mjestu pored Kutjeva.

Prema rezultatima očevida, požar, koji je zahvatio najprije kuhinju te se proširio na krov prostorije, uzrokovao je kvar grijača.

Požar je izbio u utorak oko 6 sati ujutro u mjestu Grabarje u Ulici Stjepana Radića, u sali za svatove u vlasništvu 68-godišnjaka.

Očevidom je utvrđeno da je do požara došlo uslijed kvara grijaćeg tijela priključenog na električnu mrežu. U požaru su izgorjele stolice, stolovi, drvena krovna konstrukcija i zidne platnene dekoracije.

Zapovjednik DVD-a Kutjevo, Tomislav Ašenbrener, potvrdio je da je požar izbio u kuhinji objekta, nakon čega se dim proširio cijelim prostorom dvorane.