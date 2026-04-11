Policija pronašla krivce: 18-godišnjak divljao na A3, otac sve snimio i objavio

Službenici Postaje prometne policije Slavonski Brod otkrili su još jedan slučaj divljanja na cesti koji je snimljen i objavljen na društvenim mrežama. U pitanju je bila "obiteljska vožnja".

Naime, 18-godišnjak je 3. travnja oko 12 sati, na dionici autoceste A3 na području Slavonskog Broda upravljao vozilom brzinom od 163 km/h, dok je brzina prometnim znakom ograničena na 130 km/h, a suvozač, odnosno otac mladića je sve snimio i objavio na društvenim mrežama.

Vozaču je, kako je objavila policija, zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, uslijedila prekršajna prijava.

"Podsjećamo da neodgovorna i prebrza vožnja nije dokaz vještine ni razlog za divljenje, nego ozbiljno ugrožavanje vlastitog života, života putnika i drugih sudionika u prometu. Ono što se na društvenim mrežama možda prikazuje kao "trenutak uzbuđenja", u stvarnosti može imati teške posljedice - od novčanih kazni i pravnih sankcija do prometnih nesreća s tragičnim ishodom", poručili su.

Istaknuli su i poruku za roditelje.

"Posebno apeliramo na roditelje da budu odgovoran primjer svojoj djeci. Roditelji svojim ponašanjem u prometu, stavovima i reakcijama snažno utječu na prometnu kulturu mladih vozača. Umjesto odobravanja, snimanja ili dijeljenja rizičnih i nezakonitih postupaka, roditelji trebaju poticati odgovorno, savjesno i zakonito sudjelovanje u prometu, jer upravo oni prvi uče djecu što znači odgovornost za upravljačem", objavila je PU brodsko-posavska.