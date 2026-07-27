Osvrt dijela zaposlenika Dječjeg vrtića Trnoružica

Nakon objave teksta o situaciji u zagrebačkom Dječjem vrtiću Trnoružica javio se dio zaposlenika, a njihov osvrt prenosimo u cijelosti:

Potaknuti člankom objavljenim 24. srpnja 2026. na portalu Dnevnik.hr, osjećamo potrebu iznijeti i drugu stranu priče. Mi smo zaposlenici vrtića koji smo se kroz navedeni članak osjetili oklevetano i nepravedno osuđeno zbog pretpostavljamo osobnog nezadovoljstva jednog ili nekoliko djelatnika.

Ne osporavamo pravo medija da izvještavaju o temama od javnog interesa, ali smatramo da javnost zaslužuje objektivno i cjelovito informiranje, a ne zaključke temeljene isključivo na jednostranim tvrdnjama. Zato želimo postaviti nekoliko pitanja koja smatramo jednako važnima:

Kako je utvrđena autentičnost fotografija objavljenih uz članak? Je li provjereno kada su nastale, u kojim okolnostima i predstavljaju li stvarno stanje ili su fotografirane s unaprijed određenom namjerom?

Nadalje, ako roditelji djeteta povezanog sa slučajem progutanog vijka nisu smatrali potrebnim iznositi događaj u medije, zašto su to učinili pojedini zaposlenici(ili zaposlenik).Naša je obveza štititi prava svakog djeteta i njegove obitelji te iz tog razloga ni ovdje nećemo iznositi detalje pojedinačnih događaja i postupanja, iako bi na taj način javnost mogla steći cjelovitiju sliku.

Također, smatramo da bi bilo važno propitati motive osoba koje su takve informacije iznijele u javnost te postoji li mogućnost da se radi o osobnom obračunu s ravnateljicom.

Svi djelatnici s kojima smo u kontaktu (priča je ciljano plasirana u vrijeme kada je velik broj djelatnika na godišnjem odmoru što otežava komunikaciju) u šoku su zbog načina na koji je cijela priča predstavljena u javnosti. Stječe se dojam da već dulje vrijeme postoji nastojanje da se ravnateljica smijeni, iako nam razlozi za to nisu poznati.

Svakodnevno brinemo o tristotinjak djece, od kojih svako nosi svoju životnu priču, potrebe i izazove. To je velika odgovornost koju svi shvaćamo vrlo ozbiljno. Upravo zbog zahtjevnosti ovog poziva sve više ljudi napušta odgojno-obrazovnu struku, no mi koji smo ostali svoj posao obavljamo odgovorno, profesionalno i s puno ljubavi prema djeci.

Činjenica je da je zgrada područnog objekta stara više od 80 godina. Međutim, jednako je tako činjenica da se u objekt kontinuirano ulaže te da Grad posljednjih godina otklanja probleme koji su se godinama gomilali. Takvi procesi zahtijevaju vrijeme. Unatoč tome, zaposlenici svakodnevno ulažu maksimalan trud kako djeca ne bi osjetila nedostatke starog objekta te kako bi im bila osigurana sigurnost, kvalitetna skrb i poticajno okruženje.

Posebno nas pogađa što su zbog nezadovoljstva nekolicine zaposlenika svi djelatnici prikazani kao neodgovorni. Nigdje nije sve idealno i svaki kolektiv ima izazove, ali gotovo svi na posao dolazimo odgovorno, profesionalno i s iskrenom željom da djeci pružimo najbolje. Naš je kolektiv manji, atmosfera je obiteljska, a upravo takvo okruženje nastojimo stvarati i za djecu. Ravnateljica je svojim pristupačnim načinom rada tijekom tri mandata pridonijela takvoj atmosferi, što potvrđuje i vrlo mali broj pritužbi.Nedavno provedena anketa među roditeljima djece polaznika Vrtića također potvrđuje njihovo zadovoljstvo kvalitetom rada u našoj ustanovi.

Najviše nas boli što su zbog objavljenih tvrdnji narušeni ugled i dostojanstvo svih zaposlenika koji svoj posao obavljaju savjesno i odgovorno. Zgrade će se obnoviti, nedostaci će se otkloniti, ali pitamo se kako će se ispraviti šteta nanesena ljudima koji su preko noći u javnosti prikazani kao neodgovorni i nesavjesni, iako svakodnevno daju sve od sebe za dobrobit djece.

Na kraju želimo poručiti roditeljima da ne vjeruju svemu što pročitaju ili vide u medijima. Naš rad najbolje se vidi u svakodnevnom odnosu prema djeci. Volimo ih, brinemo o njima kao o svojoj djeci i vjerujemo da to dokazujemo iz dana u dan, kroz brojne male stvari koje javnost ne vidi.

Unatoč svemu, vjerujemo da ćemo iz ove situacije izaći još složniji kao kolektiv te nastaviti raditi ono što nam je najvažnije – pružati djeci sigurno, kvalitetno i poticajno mjesto za odrastanje.

S poštovanjem,

Sanja Herceg, Ivanka Hajsok, Višnja Mirković, Anita Kosanović, Valentina Grgorović, Andreja Cerinski, Kristina Mamić, Jelena Kukrka, Barbara Budišćak, Ana Crnko, Danira Hrle, Mia Golubić, Ksenija Dominić, Anamarija Lacković, Dalia Jurenec, Marina Šantak, Tea Bezjak,Sanja Bobić, Tatjana Vučić, Ana Kanižaj, Ivana Bek, Dino Benussi i Ljiljana Batarelo