Ostali su bez ogromnog iznosa! Policija traži prevarante, poslala je i upozorenje građanima

Policijske uprave diljem Hrvatske upozoravaju na sve učestalije investicijske prijevare putem interneta, u kojima građani pod krinkom ulaganja u dionice svjetskih kompanija gube goleme novčane iznose.

Posljednji slučajevi iz Murskog Središća i s područja PU osječko-baranjske potvrđuju ozbiljnost ove prijetnje.

U oba slučaja, žrtve su bile mete organiziranih skupina koje koriste sofisticirane metode manipulacije.

Policijski službenici Policijske postaje Mursko Središće zaprimili su kaznenu prijavu 47-godišnjakinje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare.



Prema prijavi te dosad provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je oštećena tijekom travnja ove godine na internetu naišla na oglas kojim se reklamirala mogućnost ulaganja u dionice poznatih svjetskih kompanija uz obećanje velike zarade. Nakon što je ispunila internetski obrazac i ostavila svoje kontakt podatke, telefonski su je kontaktirale nepoznate osobe koje su se predstavile kao predstavnici investicijske tvrtke sa sjedištem u inozemstvu.



Lažnim prikazivanjem činjenica i obećanjima o sigurnoj i velikoj zaradi nagovorili su je na ulaganje novca u dionice poznatih svjetskih kompanija. Oštećena je od kraja travnja do sredine lipnja izvršila desetak novčanih uplata na račun koji su joj dostavili, pri čemu je uplatila više od 60.000 eura.



Nakon toga prevaranti su joj prikazali kako je navodno ostvarila zaradu veću od 170.000 eura te su od nje zatražili otvaranje računa na digitalnoj platformi i dodatnu uplatu od 10.000 eura radi navodne verifikacije i isplate ostvarene dobiti. Također su od nje zatražili dostavu fotografije osobne iskaznice.



Shvativši da se radi o prijevari te da njezin novac nije bio uložen u dionice, već je završio kod prevaranata, slučaj je prijavila policiji. Materijalna šteta procjenjuje se na više od 60.000 eura.



Kriminalističko istraživanje se nastavlja, a protiv nepoznatog počinitelja podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Također, PU osječko - baranjska izvijestila je kako traga za nepoznatim počiniteljem zbog prijevare.

Četrdesetsedmogodišnjak je od veljače do svibnja ove godine bio u kontaktu s nepoznatom osobom koja ga je lažnim prikazivanjem činjenica dovela u zabludu da ulaže u dionice, zbog čega je 47-godišnjak na različite račune uplatio ukupno 83.300 eura.



Policija upozorava građane da ne nasjedaju na ovakve i slične vrste prijevara. Budite sumnjičavi i ne uplaćujte novac dok niste sigurni u vjerodostojnost osobe s kojom ostvarujete komunikaciju. Informirajte se, budite oprezni, ne poklanjajte povjerenje i osobne podatke bilo kome. Ukoliko sumnjate na prijevaru, pozivamo građane da svaki takav način komunikacije prijavite policiji.