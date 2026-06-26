Ostali su bez ogromnog iznosa! Policija traži prevarante, poslala je i upozorenje građanima

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Piše I. H., 26. lipnja 2026. @ 11:12 komentari
Euri, ilustracija
Euri, ilustracija Foto: Getty Images
Slučajevi prijevara iz Murskog Središća i s područja PU osječko-baranjske potvrđuju ozbiljnost prijetnje.
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