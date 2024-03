Šok za osobe s invaliditetom: "Počeli su nam naplaćivati kazne"; Nakon našeg upita u Gradu razmišljaju o promjenama

Osobe s invaliditetom nerijetko se u prometu susreću s teškoćama, a posebno to vrijedi kada je riječ o parkirališnim mjestima. Najčešći je problem nedostatak slobodnih parkirnih mjesta označenih za osobe s invaliditetom ili pak udaljenost parkirnog mjesta od lokacije na koju su se uputili.

No, odnedavno u gradu Bjelovaru susreću se s još jednim problemom. Naime, nekoliko nam se osoba s invaliditetom požalilo kako im u posljednje vrijeme ispisuju kazne za parkiranje na "običnim" (plavim) parkirnim mjestima, a što dosad nije bio slučaj, i koja su prisiljeni koristiti jer su ona s njihovim oznakama često zauzeta.

"Nerijetko su "invalidska" parkirna mjesta (žuta) zauzeta pa sam parkirala automobil na "obično". Komunalni redar mi je prije nekoliko godina na parkiralištu odgovorio kako je dovoljno ostaviti invalidsku iskaznicu na vidljivom mjestu. No, danas sam dobila kaznu jer nisam platila parkiranje. Naplaćen mi je iznos dnevne parkirališne karte od 6,5 eura. Kada sam nazvala Komunalac kako bih se žalila na kaznu, gospođa koja tamo radi oštro mi je odgovorila - "pa vidite gdje ste se parkirali". Dakle, po njezinu mišljenju trebala sam stati na prvo slobodno invalidsko mjesto, bez obzira na to što je ono tek u susjednoj ulici, a ne na najbliže slobodno parkirno mjesto. Ili sam trebala platiti parkiranje", ispričala nam je čitateljica te dodala kako su joj se na isti problem požalili još neki članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar.

Osoba s invaliditetom dobila kaznu Foto: Snimila čitateljica

"Ova promjena s naplatom običnih parkirnih mjesta još će nam više otežati jer će biti još teže pronaći sloboda invalidska mjesta", naglasila je i istaknula problem u središtu grada:

"Nedavno su u blizini Korza uklonili nekoliko parkirnih mjesta za invalide te ih pretvorili u mjesta za dostavu i terasu kafića".

Pojašnjenje nelogične odluke da se osobama s invaliditetom naplaćuje parking zatražili smo u bjelovarskom Komunalcu.

"Odluka o parkiralištima u Gradu Bjelovaru na kojima je uvedena naplata parkiranja (Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 1/2014), u članku 13., st.1. navodi „Naplate parkiranja oslobođena su: službena vozila Ministarstva unutarnjih poslova, hitne pomoći, vatrogasna vozila i službena vozila Grada Bjelovara i; invalidi pod uvjetom da vozilo ima propisane oznake i da je vozilo parkirano na mjestu označenom za invalide.“ Na području grada Bjelovara postoji 89 parkirališnih mjesta namijenjenih osobama s invaliditetom, te navedeni broj nije smanjivan", poručila je Ivana Jurković Piščević, predsjednica uprave Komunalca te dodala:

"Ono što se događa svakako jest porast nepropisno parkiranih vozila na mjestima označenim oznakama namijenjenim osobama s invaliditetom, čemu svjedoče i aktivnosti policije i prometnih redara koji su u npr. razdobljima u danu od 9 do 11 sati utvrdili po 15-ak prekršaja. Ujedno, kontrolori su u posljednjih pet godina utvrdili i postojanje krivotvorenih oznaka pristupačnosti. Primjećujemo kako je broj automobila povećan, čime problem parkiranja postaje sve značajniji u obje zone na području grada. Dnevne parkirališne karte, kolokvijalno kazne za parkiranje, unificirane su te ne možemo sa sigurnošću reći o kojem se broju radi kada su osobe s invaliditetom u pitanju. Slažemo se da je to veliki problem koji je potrebno rješavati, smatrajući osobe s invaliditetom ravnopravnim članovima zajednice".

Dodala je i kako se pristupilo razgovorima o izmjeni Odluke s obzirom na to da je ista stara deset godina, prihvaćajući kako se radi o problemu kojeg je potrebno riješiti, kao i samoj promjeni terminologije u – osobe s invaliditetom, a ne invalidi, te će problem biti riješen.

Osoba s invaliditetom dobila kaznu Foto: Snimila čitateljica

Tomislav Novosel, predsjednik Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, kaže kako je gradsko vijeće prije nekoliko godina donijelo odluku u skladu s rješenjem u Zagrebu da osobe s invaliditetom, s odgovarajućom iskaznicom, mogu svuda parkirati.

"To je dugo vrijedilo, sve do ove godine, a onda su počeli naplaćivati. Ta odluka nije stornirana, no nova ekipa koja je došla očito je zaboravila na nju. Oni su tu da tumače i primjenjuju zakone. Uputili smo upit Uredu za komunalne djelatnosti, no tamo nitko ne zna ništa o tome. Pitali smo Komunalac, a oni su poručili da nemaju nikakav nalog da bi plava mjesta trebala biti besplatna za osobe s invaliditetom. Tražili smo razgovor i s gradskim vlastima, no oni ne reagiraju. Sve znaju jer i lokalni mediji su izvještavali o tome, no okrenuli su se na drugu stranu", naglasio je.

"Ne znam do koje razine bismo trebali ići. Čak su nam stopirali i dogovor s jednom bankom koja ima poslovnicu na Korzu da se postavi platforma za pristup osobama s invaliditetom. Inače, osoba s invaliditetom je 10 do 15 posto, a samo u našoj udruzi imamo 80 ljudi na kolicima od kojih većina ima dozvolu za vožnju prilagođenih vozila. A od 1000 članova njih 400 je s asistivnim tehnologijama. Malo sam rezigniran i nemam kapacitet da idem galamiti po ulici i pred kancelarije, a to kako se ponašaju prema osobama s invaliditetom je bez veze i neprihvatljivo u 21. stoljeću. Upozoravali smo na sve moguće načine, čak smo održali i predavanje na tu temu, no iz grada se nitko nije pojavio, poslali su tek jednu osobu koja inspektorira po parkinzima", zaključio je Novosel.