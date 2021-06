Sessino ime spominje se u jednom od najvećih skandala u hrvatskom pravosuđu. Ali čelni čovjek Vrhovnog suda uporno šuti o aferi, koju je, prema njemu, ali i sucima osječkog suda - pokrenula lavina Mamićevih optužbi. Osječki suci moraju srušiti teške optužbe za primanje mita i trgovanje utjecajem, a dodatan teret im je, kako Dnevnik Nove TV doznaje, utvrđeni nesrazmjer imovine.

Nakon noći prospavane u zatvoru, dvojica osječkih sudaca - iza zidova Remetinca bruse obranu. Poduzetnik Drago Tadić, doznajemo, spreman je surađivati i ispričati što zna o tome kako je Zdravko Mamić podmićivao suce u zamjenu za svoj izlazak i oprosnicu. Njegov odvjetnik oko toga je puno oprezniji, doznaje Ivana Pezo Moskaljov.

''On se nije očitovao - niti poricao, niti priznao. Hoće li priznati? To je njegova stvar i kako će se držati u nastavku postupka, ovisno i o drugim nekim procesnim situacijama, to će biti njegova stvar! Vidjet ćemo što on misli i što će se događati idućih dana'', kazao je odvjetnik Tadića Rafael Krešić.

Tadić je, sumnja USKOK, znao u koju svrhu sucima predaje dio novca! S pokrenutom istragom - Anti Kvesiću prijeti udaljavanje sa sudačke dužnosti. Time bi mogao prestati dio razloga zbog kojih je u zatvoru. ''Apsolutno niječe sve ovo! Ne čeka mirno, jer se nalazi u zatvoru, prekinut mu je život, jer je iskazom i napadom Zdravka Mamića i ljudi oko njega doveden u situaciju da se nevin mora braniti, ali čovjek je čiste savjesti", istaknuo je Kvesićev odvjetnik Gordan Preglej.

I Zvonko Vekić sve je pred istražiteljima - poricao. Protiv Darka Krušlina, koji je pušten da se brani sa slobode nisu imali dokaze - uvjerava njegov odvjetnik."Osim priče sa satom ne postoji ništa! Niti jedne sekunde nije skrivao priču o satu, nakon te priče je napravio svoj posao, osudio ga na šest i pol godina. Ako ostane Mamićeva riječ protiv svih ostalih, a mi kao društvo vjerujemo Mamiću. Znači da smo svi poludjeli...", rekao je Ljubo Pavasović Visković, Krušlinov odvjetnik.

Suci s teretom teških sumnji za korupciju i mito - morat će dokazati da su sve što imaju stekli zakonito. Porezni USKOK utvrdio je nesrazmjer u imovini, doznaje Dnevnik Nove TV. Sumnja da Vekić ima prikriveno vlasništvo za jedan stan. Pitaju se otkud mu 540 tisuća kuna u posljednje četiri godine, a Kvesiću 165 tisuća kuna. Upitne su im i gotovinske uplate na račune.

Hrvatsko pravosuđe uzdrmano, a prvi čovjek sudbene vlasti - bježi od pitanja o tome! ''Ne mogu vam dati nikakav komentar zato što je stvar u sudskom postupku i ne dajem komentare'', rekao je predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa. Na upit koliko je ovo sramotna situacija za pravosuđe, kratko je rekao - ''doviđenja''.

Predsjednika Vrhovnog suda Đuru Sessu Mamić je među prvima teško optužio. Nije tada pokazao dokaze. Mamić je u ožujku ove godine rekao da će dokazati da je Sessa kriminalac. ''Da dokažem da je Đuro Sessa kriminalac i da sam mu ja osobno kao predsjedniku suda donosio novac u kancelariju kao predsjedniku suda'', istaknuo je tada Mamić.

Na Mamićevom popisu verbalnih optužbi bili su i drugi suci. No, je li se provjeravalo ima istine u njegovim tvrdnjama vezano za njih, ali i Sessu, iz DORH-a i USKOK-a, službeno nije bilo odgovora. Danas Mamić o Sessi bez komentara. Poručuje da je spreman surađivati, ali čeka hoće li institucije reagirati.

U Sessinom i društvu stotinjak sudaca i ministar Ivan Malenica. I on je izbjegao kamere, pa tako i pitanja o Sessinoj ulozi u ovom slučaju. U Udruzi sudaca za šutnju - imaju objašnjenje. ''Razlozi zbog čega se predsjednik nije očitovao vrlo vjerojatno su vama poznati. Ako netko nekoga optužuje, ja još nisam vidio nikakav dokaz protiv predsjednika Vrhovnog suda", kazao je Damir Kontrec, predsjednik Udruge hrvatskih sudaca.

Zbog trojice uhićenih kolega, ostali suci osjećaju nelagodu. ''Naravno da na leđa sudaca stavlja dodatni teret jer kroz prizmu sitacije trojice sudaca imamo refleksiju na status svih drugih u sustavu'', istaknuo je sudac Visokog kaznenog suda Marijan Bitanga.

Više pogledajte u priloženom videu.



