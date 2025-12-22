Nova škola već u problemima: Prekinuta je nastava

U nedavno otvorenoj zgradi 1. Gimnazije prekinuta je nastava zbog aktiviranja "sprinkler sustava" za zaštitu od požara i ispuštanja vode u dijelu objekta, a sanacija oštećenja započet će u najkraćem roku, izvijestili su u ponedjeljak iz osječko-baranjske Županijske uprave.

U novoj zgradi 1. Gimnazije došlo je do aktiviranja "sprinkler sustava" koji je, kao u slučaju zaštite od požara, ispustio vodu u dijelu objekta, iako požar u zgradi nije evidentiran, navode iz Županijske uprave.

Napominju kako će uzrok aktiviranja sustava biti utvrđen po zaprimanju službenog izvješća o očevidu, zasad ne mogu otkloniti vanjski uzrok, odnosno ljudski faktor, dok ne zaprime cjelovito izvješće.

Županica Nataša Tramišak obišla je gimnaziju zajedno s nadležnim službama te je dogovoreno da će svu štetu snositi izvođač radova.

Predstavnici izvođača već su na terenu, sanacija oštećenja započet će u najkraćem mogućem roku, a svi radovi bit će završeni na vrijeme kako bi nastava počela bez poteškoća, napominju u Županijskoj upravi.

Radovi na izgradnji nove zgrade 1. Gimnazije završeni su krajem kolovoza, a nastava u novoj zgradi krenula je s početkom nove školske godine.

Vrijednost projekta bila je 16,3 milijuna eura, od čega je 11 milijuna eura uložila Osječko-baranjska županija, iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti dobili su 4,8 milijuna eura, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je 500.000 eura za opremanje zgrade.

Nastavu u novoj zgradi pohađa oko 600 učenika.