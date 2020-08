Osječani bi u srijedu navečer ipak trebali odahnuti od najezde komaraca. Grad Osijek odlučio je intervenirati avionima. Međutim, nisu to jedini insekti koji Slavoncima zadaju muke. Zbog dugotrajne suše, pojavili su se i stršljeni. Ni za njih nema konkretnog rješenja.

Nakon velike najezde komaraca grad Osijek odlučio je napasti insekte, no zaprašivanje iz automobila nije pomoglo. Građani su već očajni jer su ih komarci izboli po rukama, dlanovima, ramenima… Stoga će Grad ipak dignuti avione i to u srijedu i četvrtak, kako je potvrdila zamjenica gradonačelnika. Čekali su, kažu, pisanu preporuku Zavoda za javno zdravstvo.

Gašenje je to požara u županiji u kojoj župan, gradonačelnici i načelnici ne mogu dogovoriti zajedničko rješenje, pa im i iz saborske oporbe stižu kritike. Sestra Miroslava Škore, Vesna Vučemilović poručila im je tako da se prestanu prepucavati i da sjednu za stol te učinkovito riješe problem koji muči građane.

U međuvremenu, Slavonce napadaju i stršljeni. Valpovački vatrogasci u pedeset su dana imali više od trideset intervencija. "Županija je financirala nabavku takvih odijela i kemikalija koje se koriste, tako da pored toga vatrogasci kod sebe imaju i protuotrove", objašnjava vatrogasni zapovjednik Stjepan Koški.

Slavonci ne pamte ovakvu najezdu stršljena, njihova gnijezda pronalaze se i na javnim prostorima, poput mjesnog groblja u Zelčinu, a najviše vole mračne i tavanske prostore. Probleme prave i pčelarima. Najopasniji su u vrijeme suše.

"On bode do iznemoglosti, uporan je i napada, a taj njegov ubod poziva i ostale jedinke", ističe pčelar Slavko Stojanović. A takvi napadi mogu biti smrtonosni. Liječnik Mario Ćurković zato govori kako prosječan čovjek može izdržati 22 uboda po kilogramu. "To je negdje za odraslog čovjeka do tisuću uboda, međutim, dijete ne može izdržati više od petsto uboda i tu se može razviti fatalni događaj", objašnjava

Posebna su prijetnja osobama osjetljivim na njihov otrov i sklonim alergijskim reakcijama. Uklanjanje gnijezda zato treba ostaviti stručnim osobama. Posla se prihvatilo sedam dobrovoljnih vatrogasnih društava, no oni saniraju samo gnijezda u izgradnji.

Cijela gnijezda uklanjaju rijetki volonteri i tvrtke koje to naplaćuju. Građani smatraju da bi usluga za sve trebala biti besplatna. "Po meni bi bilo logično da imamo jednu osobu ili jednu firmu koja će biti od značaja za zaštitu", zaključio je Stojanović.

Županija računa na dodatne DVD-ove, no njihova je odluka isključivo dobrovoljna.

