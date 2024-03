Predstojnik Ureda predsjednika o imenovanju šefa SOA-e: "Ja sam bio na tom sastanku i nitko nije čuo da je postignut ikakav dogovor"

Orsat Miljenić, predstojnik Ureda predsjednika RH, pridružio se Sabini Tandari Knezović u studiju Dnevnika Nove TV. Iz ureda premijera stigla je odbijenica, oni žele Daniela Markića za stalno, a ne za vršitelja dužnosti.

"Predsjednik je želio postići da se u trenutku kada Vlada odbija imenovanje zamjenika iz neobjašnjivih razloga, zato što je zamjenik ravnatelja predviđen i Zakonom, kada odbija promjenu podzakonskih akata koji su nužni da bi se izbjegla ova svinjarija oko Ivana Turudića koja se dogodila, a više nema sabora da to provedete, Vlada odlazi, neće imati mandat za donošenje bilo kakvih odluka, onda je ideja predsjednika bila, sasvim korektno, da se imenuje vršitelj dužnosti da se izbjegne da se o tome raspravlja početkom svibnja. Tad će ili biti izbori, ili sastavljanje nekakve Vlade itd. Dakle, da se SOA kao institucija makne od tih igrica i da se omogući funkcioniranje do izbora idućeg ravnatelja i da to prebrodimo. Zašto oni to odbijaju, meni je to i dalje nejasno", rekao je.

Iz Vlade tvrde da je na sastanku postignut dogovor.

"Ja sam bio na tom sastanku, bilo je nas šestero i nitko nije čuo da je postignut ikakav dogovor. Predsjedniku je Anušić iznio prijedlog za gospodina Markića i predsjednik je rekao to je jedna stvar o kojoj tek treba razgovarati. Ako je to za nekoga dogovor, onda mi nije jasno o čemu ta osoba govori", ispričao je.

To je bio jedini razgovor o tome. "Kada su se vodili neki razgovori, izričito je rečeno da nema povezivanja predmeta načelnika glavnog stožera i imenovanja ravnatelja SOA-e jer to nema nikakve dodirne točke", dodao je.

Najavljeni su tada uvjeti za postizanje dogovora. "Razgovor o tome što se dogodilo s Turudićem i pronalazak načina kako da se to izbjegne", poručio je.

Komentirao je zašto nisu tražili nadzor.

"Ako vi provodite Zakon, onda vam se neće dogoditi ova situacija da Vlada jedan dan laže da su tražili sigurnosnu provjeru, onda poslije toga lažu da je imaju, nakon toga lažu da je ne trebaju i nakon toga lažu da je ne smiju tražiti", objasnio je i dodao: "Kako je moguće da nisu znali za te susrete iz 2015. Tko je tu zakazao?"

Smatra da se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost. "Ured vijeća gleda nezakonitosti, on ne provodi nadzor. Ovo je politička odluka."

Tvrdi da nikad nisu rekli da im Markić ne paše. "Da bi se produljio mandat ravnatelju, treba imati zamjenika", rekao je.

Međutim, dosad niti jedan ravnatelj nije imao zamjenika, ali Miljenić kaže da se nikad nije ni dogodila stvar kao s Turudićem.

"Treba mijenjati podzakonski okvir, što smo i predlagali Vladi. Oni su odbili, treba imenovati ravnatelja i zamjenika. Zakonom je predviđen zamjenik i treba ga imenovati, to je sve", poručio je.

Približavaju se izbori.

"Predsjednik će donijeti odluku o raspisivanju izbora kad se raspusti Sabor. Bit će vrlo skoro", rekao je Miljenić i zaključio da čak i ako Milanović ima datum, on ga neće reći.

