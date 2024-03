VIDEO Ruski avion zapalio se i srušio tijekom leta? Snimka pada širi se društvenim mrežama

Ruski vojni transportni avion zapalio se i srušio u regiji Ivanovskaja sjeveroistočno od Moskve. Regija je to koja se nalazi 700 kilometara od ukrajinske granice.

Društvenim mrežama širi se snimka na kojoj se vidi avion IL-76 koji se neprirodno spušta prema tlu dok mu motor na desnom krilu gori.

Russian Telegram channels report that an aircraft caught fire in Russian Ivanovo airfield and sharply began to descend. Black smoke is coming from the crash site, locals report. pic.twitter.com/EY4IrNoOxH

Sljedeća snimka prikazuje veliki crni dim koji se širi na mjestu gdje se vojni transporter srušio.

⚡️Previously, all 12 people on board the 🇷🇺Il-76 were killed - Russian channel 112.



According to published information, the fallen aircraft was on a training flight and remained in the air for several minutes, after which the Il-76’s engine caught fire. pic.twitter.com/50h5LS2MWR