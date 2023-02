Točno šest mjeseci od smrti novinara Vladimira Matijanića Hrvatsko novinarsko društvo (HND) organizira prosvjed pod nazivom ''Oprostite što smetam, ne mogu disati'' na Markovu trgu u nedjelju, 5. veljače, uz poruku da ne kani odustati od istrage o propustima u Matijanićevu liječenju i smjene ministra zdravstva Vilija Beroša.

Okupljanje za prosvjed ''Oprostite što smetam, ne mogu disati'' počinje u 12 sati ispred zagrebačkog Novinarskog doma, a u 13 sati kreće prosvjedna šetnja od Novinarskog doma preko Trga Republike Hrvatske, Frankopanske do Ilice, Ilicom do Trga bana J. Jelačića te Zakmardijevim stubama do Gornjega grada na Markov trg.



Prosvjed je organiziran nakon što je HND šest mjeseci upozoravao na to da u slučaju smrti novinara Vladimira Matijanića nije pokrenut službeni postupak, nitko nije smijenjen niti je itko odgovarao.

Pučka pravobraniteljica o smrti Vladimira Matijanića: "Potrebno je uključiti dodatne izvore i okolnosti"

Matijanić je umro u Splitu 6. kolovoza prošle godine od posljedica bolesti vezanih uz teške posljedice COVID-19. Nakon brojnih prigovora za nesavjesno liječenje i moguće uskraćivanje odgovarajuće medicinske pomoći zaključak stručnog povjerenstva Ministarstva zdravstva bio je da u pružanju medicinske skrbi Matijaniću nije bilo značajnih stručnih propusta.



Iz HND-a ističu da prosvjed nikako nije usmjeren protiv zdravstvenih djelatnika. Problem je negdje drugdje, naime kako je objasnio predsjednik HND-a Hrvoje Zovko: ''Vili Beroš mora otići, tu nema nikakve dvojbe i nikakve rasprave. Mi već šest mjeseci svjedočimo jednom bešćutnom zataškavanju u slučaju Matijanić. Vili Beroš i sustav koji on predstavlja učinili su sve da se istina nikada ne sazna.''

HND najavio prosvjed zbog smrti Vladimira Matijanića, oglasio se Beroš: "Ta priča nije gotova, pronađeni su manji propusti"

Ocijenio je i da su rezultati povjerenstva Ministarstva zdravstva da u pružanju medicinske skrbi Matijaniću nije bilo značajnih stručnih propusta jedna od ''najogavnijih stvari koja se dogodila u povijesti ovog društva'' jer je krivcem proglašen Matijanić. Beroš, međutim, ne vidi većih propusta u tom slučaju.

Matijanićeva životna partnerica – novinarka Andrea Topić pozvala je sve građane da se priključe prosvjedu, naglasivši ''neka na prosvjed ne dođu ljudi koji misle da je zdravstvo savršeno''.