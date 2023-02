Ne raspliće se slučaj posvojenja iz Demokratske Republike Kongo. Iako je ministarstvo socijalne politike najavilo da neće biti preispitivanja posvojenja, saborski Odbor za obitelj među kojima i članovi HDZ-a glasali su za reviziju, traže da se utvrdi jesu li djeca u državi i jesu li posvojena zakonito.

Za Vesnu Vučemilović nema dileme - država mora provjeriti jesu li sva djeca posvojena iz Konga dobro.

"Uistinu ne vidim ništa sporno u tome da istražimo ponajprije gdje su ta djeca, jesu li ona uopće u Hrvatskoj i tko su posvojitelji, jesu li oni bili u registru posvojitelja. Treba nam biti stalo", govori.

U Ministarstvu drukčije govore o reviziji. Iz ministarstva obitelji i socijalne politike Josipa Krajinović doznaje da neće biti revizije međudržavnih posvojenja bez obzira na zaključke saborskog odbora koji za Ministarstvo i nisu obvezujući. Stav je da revizija nije u interesu djece koja su hrvatski građani i integrirana su u hrvatsko društvo."

"Oni su punopravni građani RH i nema potrebe preispitivati njihove dokumentacije, rekla je u siječnju državna tajnica Margareta Mađerić.

"Ministar ukoliko ne želi provesti istragu morao bi objasniti hrvatskoj javnosti koga on to prikriva, zašto on to ne želi, koji su njegovi motivi jer mislim da u tome nema ništa sporno. Koliko vidim ni posvojitelji nemaju ništa protiv", tvrdi Vučemilović.

Ministar protiv, ali za reviziju su glasovali i HDZ-ovi članovi Odbora, među njima i bivše ministrice socijalne politike Vesna Bedeković i Nada Murganić.

"Ne postoji nikakav prijepor između zastupnika HDZ-a i ministra Marina Piletića," objašnjava Murganić za Dnevnik Nove TV.

U interesu joj je dobrobit djece, jesu li u Hrvatskoj, jesu li dobro, ali ne i pravna nesigurnost za djecu.

"Ako procjena pravnih stručnjaka u ministarstvu i ministra ide u tom pravcu onda nijedan saborski zastupnik neće glasati za nešto što bi naštetilo djetetu," dodala je.

Na odboru je bilo 7 glasova za, 2 suzdržana, a izuzela se Ivana Kekin. Sporna joj je procedura, izostanak rasprave, ali i revizija.

"Mislim da oni već ionako proživljavaju veliki stres i emotivnu bol otkad se ovo sve događa radi prozivanja u javnosti i radi insinuacija koje se postavljaju. Mislim da bi trebalo razmišljati o tome da hrvatske građane, a ta djeca su, neka od njih i dvoznamenkasti broj godina hrvatski građani i da ih zaštitimo i da ih pustimo na miru", poručila je.

Stručnjakinja za međunarodno privatno pravo Ivana Kunda kaže - pitanje je je li revizija uopće moguća, a u fokusu treba biti interes djeteta.

"Vjerujem da bi smo se svi složili oko toga da je to djetetova sigurnost u sigurnom okruženju. Ako je to tako, onda preispitivanje svih slučajeva bez ikakvog kriterija na taj način da se ponovno utvrđuje da li je to ispravna odluka bi bilo posve suprotno takvom stajalištu."

A saborski odbor među ostalim traži i da se hitno zabrane sva posvojenja iz država koje nisu potpisnice Haške konvencije.



