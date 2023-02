Hrvatsko novinarsko društvo (HND) najavilo je prosvjed na Markovu trgu u nedjelju 5. veljače, šest mjeseci od smrti novinara Vladimira Matijanića, naglasivši kako ustraju na istrazi o propustima u njegovom liječenju te smjeni ministra zdravstva Vilija Beroša. Ministar u subotu kaže da su pronađeni manji propusti.

Predsjednik HND-a Hrvoje Zovko najavio je da je prosvjed s početkom u 12 sati ispred Novinarskog doma naziva ‘Oprostite što smetam, ne mogu disati’ organiziran nakon što je HND šest mjeseci upozoravao da u slučaju smrti novinara Indexa Vladimira Matijanića nije pokrenut službeni postupak, nitko nije smijenjen, niti je itko odgovarao.

''Vili Beroš mora otići, tu nema nikakve dvojbe i nikakve rasprave. Mi već šest mjeseci svjedočimo jednom bešćutnom zataškavanju u slučaju Matijanić. Vili Beroš i sustav koji on predstavlja učinio je sve da se istina nikada ne sazna'', rekao je Zovko u subotu.

Ocijenio je i da su rezultati povjerenstva Ministarstva zdravstva da u pružanju medicinske skrbi Matijaniću nije bilo značajnih stručnih propusta jedna od ''najogavnijih stvari koja se dogodila u povijesti ovog društva'' jer je krivcem proglašen Matijanić.

Naglasio je kako, i planirani prosvjed nikako nije usmjeren protiv zdravstvenih djelatnika, ali je i upozorio da je, uoči samog početka konferencije za novinare, dobio informaciju da je liječnicima, medicinskim sestrama i tehničarima koji su htjeli doći na prosvjed poslana inspekcija. Ocijenio je to primjerom ''alata koja ova država koristi kako bi se zaustavio prosvjed''.

Istaknuo je i kako je obitelj Matijanića dobila nalaze, kako je rekao, ''fantomskog povjerenstva'', pet minuta prije njihove službene najave zaključivši i kako je riječ o ''medicinski potpomognutom ubojstvu''. Podsjetio je i da je peticiju da novo, nezavisno povjerenstvo provede izvide i utvrdi postoje li propusti u liječenju za Matijanića potpisalo gotovo 5000 građana, te je ocijenio kako su se 'gadno prevarili' svi oni koji su mislili da će se od toga odustati.

Najava prosvjeda: Foto: Tomislav Kristo/Cropix

Nećemo odustati ako premijer i dalje bude branio bešćutnog ministra

''Nakon prosvjeda, ukoliko premijer i dalje bude tvrdoglav u branjenju bešćutnog ministra, nećemo odustati'', zaključio je Zovko.

Matijanićeva životna partnerica – novinarka Indexa Andrea Topić pozvala je sve građane da se priključe prosvjedu, naglasivši ''neka na prosvjed ne dođu ljudi koji misle da je zdravstvo savršeno''.

Novinar Vladimir Matijanić umro je u Splitu 6. kolovoza prošle godine od posljedica bolesti vezanih uz teške posljedice COVID-19. Nakon brojnih prigovora za nesavjesno liječenje i moguće uskraćivanje odgovarajuće medicinske pomoći. zaključak stručnog povjerenstva Ministarstva zdravstva bio je da u pružanju medicinske skrbi novinaru Matijaniću nije bilo značajnih stručnih propusta.

Najava prosvjeda: Foto: Tomislav Kristo/Cropix

HND je istaknuo kako okupljanje za prosvjed počinje u 12 sati ispred zagrebačkog Novinarskog doma , a u 13 sati kreće prosvjedna šetnja od Novinarskog doma, preko Trga Republike Hrvatske, Frankopanske do Ilice, Ilicom do Trga bana J. Jelačića, te Zakmardijevim stubama do Gornjega grada na Markov trg.

Beroš demantirao prijetnje liječnicima inspekcijom

Ministar zdravstva Vili Beroš u subotu je demantirao prijetnje inspekcijom liječnicima koji su najavili sudjelovanje na sutrašnjem prosvjedu na kojemu će se tražiti njegova ostavka i ponovno osnivanje povjerenstva za istragu okolnosti smrti novinara Vladimira Matijanića.

"Sigurno inspekcija Ministarstva zdravstva o tome nije informirana, niti sam ja dao nalog, niti uopće nešto znam o tome. Suluda konstrukcija i vrlo zlonamjerna", odgovorio je Beroš na upit novinara o prijetnjama inspekcijom liječnicima koji dolaze na prosvjed u nedjelju u podne, u organizaciji Hrvatskog novinarskog društva (HND).

Dolazak na prosvjed, na kojemu će se tražiti Beroševa ostavka, najavili su i neki zdravstveni radnici.

Ministar zdravstva Vili Beroš Foto: Robert Anic/Pixsell

Priča još nije gotova

Govoreći o slučaju Matijanić, Beroš je rekao da ta "priča još nije gotova" te ponovio da je, u okviru svojih mogućnosti i ingerencije, formirao povjerenstvo od vrhunskih stručnjaka koji su "dali pravorijek o datoj problematici".

"Nađene su određene disfunkcionalnosti i manji propusti i ti elementi su upućeni na daljnje postupanje Hrvatskoj liječničkoj komori, Komori medicinskih sestara i županijskom Državnom odvjetništvu u Splitu. Sad je na njima da dalje postupaju", rekao je ministar o postupanjima na utvrđivanju okolnosti smrti novinara Matijanića.

Ponovio je da ne vidi većih propusta u tom slučaju te istaknuo da je obiteljska liječnica preminulog Matijanića u nekoliko navrata i pismeno i usmeno izdala preporuku da se on javi u bolnicu izdala mu uputnicu.

"On (Matijanić) je od zdravstvenog sustava dobio neupitan poziv i višekratnu uputu da se javi u bolnicu. Analizirali smo i tijek postupanja u bolnici, tu su nađeni određeni elementi i upućeno je na daljnju analizu i Komori i DORH-u", rekao je Beroš te dodao: "To sve što mogu reći u ovom trenutku".

U osvrtu na informaciju da se medicinski radnici pridružuju tom prosvjedu, istaknuo je kako je otvoreno pitanje "tko će doći na prosvjed i iz kojeg razloga".

Ponovio je i da je zdravstvenim djelatnicima 40 posto povećana plaća u mandatu ove vlade te ih je "zaposleno nikada više iako imamo manje stanovnika".