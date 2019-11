U javnu raspravu poslan je Prijedlog Pravilnika o mjerenju brzine vozila u cestovnom prometu.

Pravilnik se tiče radarskih i laserskih mjerila brzine, mjerila puta/vremena (detekcijska mjerila brzine), mjerila prosječne brzine (sekcijska mjerila brzine) i mjerila brzine za praćenje.

Granice do kojih će biti dopuštene pogreške za mjerila brzine su plus ili minus 3 km/h kod mjernih vrijednosti do 100 km/h, odnosno dopušteno odstupanje je tri posto.

Također, pri brzinama većim od sto kilometara na sat, dopušteno odstupanje također iznosi plus ili minus 3 posto.

Sigurnosna razlika kod mjerenja brzine za brzine do 100 km/h iznosi 10 km/h, a za brzine veće od 100 km/h iznosi 10% zaokružena na veću vrijednost, piše Revija HAK.

Prolazak kroz crveno

Prolazak kroz crveno svjetlo utvrđivat će se na temelju izmjerene brzine vozila i vremena prolaska preko označene zaustavne linije. Prolazak kroz crveno svjetlo dokumentira se dvjema fotografijama.

Prva fotografija pokazuje vozilo prije označene zaustavne linije, a druga fotografija pokazuje vozilo nakon zaustavne linije. Obje fotografije osim vozila pokazuju i crveno svjetlo na semaforu.

Uvode se nova pravila i za presretače.

Kako bi se dokazala izmjerena brzina, dostatno je napraviti tri fotografije na temelju videozapisa, i to na početku mjerenja, na kraju mjerenja te dodatnu fotografiju za prepoznavanje vozila.

Mjerenja se provode na dionicama od najmanje 200 metara duljine pri brzinama do 10 km/h, ili najmanje 500 metara pri brzinama iznad 100 km/h.

Vozilo opremljeno mjerilom brzine za praćenje ne smije tijekom mjerenja preteći nadzirano vozilo. Na kraju mjerenja udaljenost između presretača i nadziranog vozila mora biti jednaka ili veća od udaljenosti na početku mjerenja, piše HAK revija.