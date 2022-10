Oporba je u petak žestoko uzvratila premijeru Plenkoviću, koji je opisao pozivanje Dragana Kovačevića pred Antikorupcijsko vijeće kao 'očaj, jad, čemer' te oporbeno 'hvatanje za nekakvu slamku', rekavši da njemu uskočki optuženici drže većinu, donose zakone i proračune.

Predsjednik Antikorupcijskog vijeća Nikola Grmoja (Most) kazao je da ne zna na koji se način oporba vezala uz nekoga i je li itko vidio nekakav pokušaj rehabilitacije Dragana Kovačevića. Jedini koji mu je to omogućio, naglasio je, bio je kolega poslan od strane vladajuće većine, a koji je pitao stvari koji se tiču Kovačevićeve istrage pa je on iznosio svoju obranu.

"Mi smo pozvali svjedoka vremena - je li on uskočki optuženik, jest i odgovarat će za to, ali kao svjedok vremena ima određene informacije. Zanimljivo je da onima kojima uskočki optuženici drže većinu, glasaju za antikorupcijske zakone, za proračun, o kojima ovisi Vlada, sada imaju problem da netko dođe i kaže ono što zna", ocijenio je Grmoja.

"Teška veleizdaja"

Grmoja smatra da je oporba u četvrtak ostvarila pobjedu "koja ide u smjeru Hrvatske barem malo slobodnije od korupcije".

"Uspjeli smo se oduprijeti nasrtajima HDZ-a da prvo zabrane Antikorupcijsko vijeće, onda da preko njihovih trabanata u liku jednog gospodina, za kojeg ne znam može li ga bilo tko tolerirati u javnosti, ometa rad sjednice u čemu nije uspio i onda smo dobili to priznanje da je premijer Plenković naredio zatvaranje sisačke rafinerije. Vrhunac jučerašnjeg dana je priopćenje Ine u kojem kažu da se rafinerija ugasila uz blagoslov oba suvlasnika. Ina je potvrdila da je Vlada dala blagoslov za gašenje sisačke rafinerije”, ustvrdio je Grmoja.

Ustvrdio je i da su najveći MOL-ovi igrači, odnosno "Orbanovi dečki", Plenković, Ćorić i ekipa koja je sjedila u Upravi i NO, a pogotovo direktori na nižim razinama poput Škugora i ostalih.

Najluđe od svega je da hrvatski porezni obveznici plate link kojim se hrvatska nafta jeftino izvozi u Mađarsku i ne znam kako se to može drugačije nazvati nego "teškom veleizdajom", izjavio je Grmoja.

U HDZ-u vlada paničan strah od istine

Izjave predsjednika Vlade zadnjih dana pokazuju da u HDZ-u vlada paničan strah od istine koja se polako počinje otkrivati, o tome kako Hrvatska raspolaže svojim resursima i kako se ova HDZ-ova Vlada ponaša apsolutno sluganski, ocijenio je Peđa Grbin (SDP).

Vladi su, ustvrdio je, u prvom planu mađarski i MOL-ovi interesi, a ne interesi Hrvatske. "Pokušaj blokade rada jednog parlamentarnog tijela pokazuje kako je HDZ izgubio kompas i kako se spremni napraviti sve što mogu kako bi zaštitili sebe i svoje interese nauštrb svih građana ove zemlje", smatra Grbin.

HDZ se boji zato što se ovih dana počinje potpuno jasno otkrivati na koji način upravljaju Hrvatskom, a radi se o spletu kriminala i nesposobnosti, i tome mora doći kraj”, poručio je predsjednik SDP-a.

Optužbe, uvrede i prepucavanja na Odboru za Ustav: ''Nemojte se više sramotiti, meni je neugodno zbog vas''

Dragan Kovačević: ''Magistar Plenković je rekao doktoru Ćoriću da se ide s Memorandumom. Time je zatvorena rafinerija u Sisku''

Benčić: Kako se to točno zove?

Sandra Benčić (Zeleno-lijevi blok) zapitala je premijera ako je pozivanje uskokovog optuženika u Sabor da svjedoči o saznanjima i informacijama koje ima na temu zatvaranja sisačke rafinerije takozvano 'držanje za slamku opozicije', kako se zove držanje za Sauchu dvije godine, tada uskočkog optuženika, koji je tom istom premijeru Plenkoviću držao većinu. "Kako se to točno zove i za što se premijer držao, ako se mi držimo za slamku?", upitala je.

Neka nam, poručila je, odgovori na to pitanje jer ne vidim problem da su uskokovi optuženici, ako imaju saznanja o koruptivnim djelima u kojima su sami sudjelovali ili drugima vezano za to, pozvani na javna saslušanja.

"Ali, za razliku od premijera, mi ih ne pozivamo da sjede u saborskim klupama kao saborski zastupnici i da donose odluke od važnosti za ovu zemlju. To rade premijer i HDZ, a mi ih oda saslušavamo na okolnosti što sve radili pod uputama HDZ-a kada su bili na pozicijama moći. To je razlika između nas i HDZ-a", ustvrdila je Benčić.

Mlinarić: Premijer mora imati ista mjerila za sve

Stipo Mlinarić (Domovinski pokret) smatra da da je jad i čemer da u Saboru sjede ljudi protiv kojih se vode kazneni postupci, a jedan od njih je i Boris Milošević koji je bio potpredsjednik Vlade. Kako nema ista mjerila za sve jer ako se protiv Dragana Kovačevića vodi postupak protiv Janafa, tako se vodi i postupak protiv Miloševića i još nekoliko saborskih zastupnika HDZ. Premijer mora imati ista mjerila za sve, a ne da za ovo kaže da je jad i čemer, a jadni čemerni ljudi mu sjede u Saboru, rekao je Mlinarić.

Tu se, po njegovim riječima, vidi da premijer nije dosljedan, da manipulira s činjenicama i pokušava vrlo vješto u javnosti prikazati sebe kao nekakvog borca protiv korupcije, a ljudi protiv kojih se vode postupci su dio njegove većine.