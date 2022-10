Upravljanje Inom bit će tema sjednice Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije vezano uz upravljanje INA-om, no pitanje je hoće li ona biti održana. Stvari bi mogle biti jasnije nakon sjednice saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, koja je započela jutros, a trenutno su članovi i članice na kratkoj stanci.

Oporba želi na sjednici Vijeća Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, kojoj je na čelu MOST-ov Nikola Grmoja, javno saslušati premijera Andreja Plenkovića, bivšeg ministra Tomislava Ćorića, bivšu zamjenicu predstojnika Ureda predsjednika Vlade Tenu Mišetić i bivšeg čelnika trgovačkog društva JANAF Dragana Kovačevića, a sve radi rasvjetljavanja problematike upravljanja Inom.



Kovačević je jedini potvrdio dolazak, a Plenković ionako danas boravi na neformalnom sastanku Europskog vijeća u Pragu, a ni Ćorić, kako je ranije rekao nije u Hrvatskoj.

Oporba također želi osnovati istražno povjerenstvo, a kane zatražiti i od saborskog Odbora za gospodarstvo održavanje sjednica na kojima bi se saslušalo i ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića.



Vladajući, pak, ionako tvrde da saslušanje pred Vijećem nije u skladu sa zakonom dok ih oporba optužuje da žele sakriti posljedica afere.

O svemu bi trebao odlučiti Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, a oporba je zgrožena ponašanjem HDZ-a što su iskazali jučer, a i na početku jutrošnje sjednice Odbora tvrdeći da vladajući žele suspendirati demokraciju u Saboru.

''Odbor za Ustav vrši puzajuću suspenziju prava saborskih zastupnika"

Saborski zastupnik i predsjednik SDP-a Peđa Grbin uložio je odmah prigovor na dnevni red Odbora za Ustav jer ne smatra da je taj Odbor ovlašten odlučivati o postupanjima drugih radnih tijela: "Potpuno je jasno da sjednica koju je sazvao kolega Nikola Grmoja jest sazvana u skladu s Poslovnikom, a ova ovdje nije''.



Prigovor je uložila i Sandra Benčić, u ime Zeleno-lijevog bloka: ''Mi sada želimo onemogućiti taj Odbor da provodi jedan od ključnih instrumenata pomoću kojih se korupcija može razotkrivati ili jedan od elemenata kao što je javno saslušanje koji može dovesti do toga da se saznaju informacije koje su bitne građanima koji su pisali predstavke. Ne mogu pristati da se ovaj Odbor instrumentalizira u tom smjeru''.



''Imamo slučaj da je vidoviti Habijan uputio prijedlog da se spriječi nešto što bi se moglo dogoditi u slučaju da se zvijezde poklope i da kolega Grmoja bude osobito inspiriran. Pravo pismo predsjedniku Sabora trebalo biti da se uputi Odboru za Ustav taOdbor radi u skladu s Poslovnikom jer to je već niz uklizavanja s dvije noge na pokušaj ograničenja slobode govora i djelovanja radnih tijela Sabora'', kazao je SDP-ov Arsen Bauk upozorivši: "Odbor za Ustav vrši puzajuću suspenziju prava zastupnika".





''Volio bih da se prestanemo lagati''

''Ovaj Odbor ni na koji način ne treba raspravljati o tome može li se ili ne može održati saslušanje na Vijeću. Volio bih da se prestanemo lagati", rekao je Petrov upzorivši da je nekima stalo da se ukine Antikorupcijsko vijeće: "Kad smo ušli u EU, počeli su popuštati svi mehanizmi kojima smo se morali dodvoravati EU-u. Svaki put kad nešto ne odgovara HDZ-u, počinju se propitivati stvari".



HDZ-ov saborski zastupnik i potpredsjednik Antikorupcijskog vijeća Damir Habijan zatražio je povredu Poslovnika i rekao kako mu je drago da je njegov zahtjev izazvao nervozu kod oporbe: ''Kad govorite da ovaj Odbor nije nadležan, pročitajte članak 60 koji govori da upravo ovaj Odbor rješava sporove radnih tijela".

''Ugasite Antikorupcijsko vijeće i onda šutite!''

Grmoja je istaknuo da je on potpuno miran jer je sve napravio po Poslovniku: "U Antikorupcijskom vijeću samo je pet zastupnika, a šest vanjskiih stručnjaka. Od tih pet zastupnika - troje su iz redova oporbe, dva iz redova vladajuće većine, tu su ljudi iz civilnog društva, stručnjaci.... Mislite li da bi ti ljudi nasjeli na oporbenu priču i velikom većinom glasova podržali nešto protuposlovnički? Osam glasova je bilo za ova javna saslušanja, ovo je danas tek uvod. To je ono što boli vladajuće''.

Podsjetio je da su već održavana saslušanja, na jedno se čak odazvao i ministar, a ''sad je odjednom za kolegu Habijana, koji je naš član i ne znam kako si je mogao dopustiti da ga natjeraju na ovo, da on nas ide prijavljivati drugom saborskom Odboru gdje njegovi imaju vćeinu'': ''Pa ljudi dragi, imate 29 odbora gdje imate većinu i problem vam je jedan gdje nemate. Ugasili ste Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa pa ugasite nas i nemojte više ići okolo po medijima i govoriti da se borite protiv korupcije. Ugasite nas i onda šutite!"



Uslijedilo je glasanja te je šest članova Odbora glasalo za skidanje ove točke s dnevnog reda, a sedam ih je bilo za odbacivanje tog prijedloga. Dnevni red je prihvaćen. Grbin je odmah zatražio potom stanku koju je Bošnjaković odobrio, a Bauk je predložio da se iz epidemioloških razloga i velikog interesa nađe veća dvorana za nastavak sjednice na što mu je Bačić rekao da to neće biti moguće zbog tehničkih razloga.

Bačić, Zekanović i Vidović-Krišto začinili ''raspravu''

Među zastupnicima je zaiskrilo u više navrata pa je Hrvoje Zekanović ustvrdio da je Kovačević bacao mobitel u Savu, a danas ga se zove da svjedoči u Saboru: ''On je istinu bacio u rijeku'', na što se javila Karolina Vidović-Krišto koja je kazala da je Branko Bačić nosio novac u crnim torbama.



''Gungula se digla zbog Dragana Kovačevića, čovjeka koji je prije nekoliko mjeseci bacao mobitele u Savu, koji je uhvaćen s pet miljiuna kuna u gepeku i sad se pokušava prikazati da je taj čovjek relevantan, da mu se može vjerovati i oporba ga želi dovesti u Sabor da govori svoju istinu. On je svoju istinu utopio u Savi. Oporba ovdje želi napraviti cirkus, želi tog čovjeka dovesti u Sabor da govori o korupciji. Vi se, draga moja oporbo, rugate s hrvatskim narodom", rekao je Zekanović.



"Čijeg dolaska na Antikorupcijsko vijeće se HDZ i njegovi žetončići boje'' - zapitao je Grbin, a Zekanović odvratio: "Grbine, ne vrijeđaj, jel' jasno?"



I Bačić se odmah oglasio: ''Nikakav ja novac nisam nosio'', a poručio joj je i da ima jedna misao o tome da je bolje šutjeti nego progovoriti i otkloniti sumnju da je riječ o budali.



Nakon prepirke konačno je došao red za ranije određenu stanku, koja će potrajati 15-ak minuta.



HDZ želi spriječiti saslušanje o Ini u Saboru? Bačić: ''Neki bi htjeli skupljati jeftine političke poene''

Teško će doći do onoga što Vlada želi, oporba poručila: "Sve je ostalo isto, MOL i Mađarska sviraju, a Plenković pleše"



''Dobili smo poziv za sjednicu Odbora za Ustav, kojim se pokušava zabraniti održavanje sjednice Antikorupcijskog vijeća. Ovo se nije događalo niti u vrijeme Ive Sanadera. ...Ovo što HDZ pokušava je udar na demokraciju, ali isto tako, a ne znam što je od toga gore, pokušaj skrivanja lopovluka'', kazao je dan ranije Grbin.



"Nitko neće spriječiti sazivanje sjednice. Samo šaljemo poruku svima koji su pozvani da po zakonu ne moraju doći. Nisu dužni jer to na što ih se poziva nije sukladno zakonu. Tko će doći i kako će odgovarati, to nas ne interesira", rekao je nakon jučerašnjeg sastanka koalicije predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić.



''Ovdje želimo biti trezveni i razumni te ako itko želi poštivati zakon u Hrvatskoj, to trebaju poštivati zastupnici u Hrvatskom saboru, bez ikakve potreba da se na tome prikupljaju politički poeni, kada znamo da se može kroz legalna tijela Hrvatskog sabora, a kako to omogućava Poslovnik Hrvatskog sabora, sazvati javno saslušanje i raspraviti o pitanjima u interesu građana ove države'', rekao je Bačić, koji je istaknuo da ne bježe od javnog saslušanja te je podsjetio da je u Saboru već održana sjednica, i to ona saborskog Odbora za gospodarstvo, na kojoj se raspravljalo o Ininom plinskom poslovanju.