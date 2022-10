Kada je MOL postao strateški partner u Ini, odnosno došao u priliku da vodi glavnu riječ, obvezao se da će uložiti novac u Inu te modernizirati rafinerije u Sisku i Rijeci. Prošla su od tada gotovo dva desetljeća: sa Siskom se nikad nije krenulo u modernizaciju te je proizvodnja stala, a pogoni ugašeni, dok se u Rijeci velika ulaganja vide tek sada. Umjesto u hrvatskim rafinerijama, nafta se iz hrvatskih bušotina odvozila u mađarske rafinerije na preradu te bi se derivati vraćali i prodavali u Hrvatskoj.

Odvoz nafte je dugo išao željeznicom jer se nikako nije uspijevao sagraditi spoj između naftovoda koji bi omogućio transport iz Hrvatske u Mađarsku, sve do spornog memoranduma o razumijevanju iz 2018.

Gradnja tog spoja za oporbu je zapravo čin izdaje nacionalnih interesa, a za druge jednostavno poslovna nužnost od koje koristi ima i Hrvatska.

O cijelom tijeku događaja kao i današnjim izjavama na Antikorupcijskom vijeću, reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić razgovarao je s članom Uprave JANAF-a Vladislavom Veselicom.

Na pitanje šalje li se hrvatska nafta u Mađarsku na preradu pa vraća nazad, Veselica je odgovorio da nije imao vremena gledati današnje Vijeće za antikorupciju jer ne želi trošiti svoje vrijeme na USKOK-ovog optuženika koji koristi situaciju u dnevnopolitičke svrhe.

"Pitanje rafinerije Sisak staro je 30 godina. To danas nije nitko apostrofirao", kazao je te dodao kako rafinerije Rijeka i Sisak imaju takve kapacitete da nisu mogle opstati.

Ina se oglasila i tvrdi da odluka vezana za rafineriju Sisak nema nikakve veze s onim što tvrdi Dragan Kovačević već isključivo s poslovnom politikom. Veselica dijeli taj stav te što se tiče poslovne politike JANAF-a, kaže kako ima vjerodostojne zapisnike s poslovnih sastanaka.

"Apsolutne su neistine izrečene od Dragana Kovačevića da je pokrenuo 2019. godine razgovore s menadžmentom Ine o izgradnji prespoja. Bio sam nazočan na jednom od tih sastanaka", kazao je i dodao kako su 2015. godine održana dva sastanka, a dozvole su bile spremne već 2017.

Na pitanje jesu li Mađari inzistirali na tome, Veselica kaže da se treba definirati ulogu JANAFA te ističe kako je to transportni sustav između rafinerija.

Krešić ga je pitao i zašto se šalje nafta u Mađarsku da se prodaje dalje.

"To je odluka uprave Ine, njihova odgovornost prema dioničarima kojih ima tisuće. Danas je bilo apsurdno da se Vijeće bavi i zamara hrvatsku javnost s riječima čovjeka upitnog kredibiliteta. Nakon uključenja Kovačevića, poštivajući presumpciju nevinosti, napravili smo analizu samo 5 posto poslovnih odnosa za vrijeme njegovog mandata, i došli smo do štete od pola milijarde i obavijestili institucije. To je samo pet posto ugovora koje smo vještačili", kazao je Veselica koji ističe da je u upravi Janafa od veljače 2020. te da njegov dolazak na tu poziciju korespondira s rastom prihoda s 400 na 720 milijuna kuna u prvoj godini mandata.

"Odgovorno tvrdim, sve pregovore s inozemnim kompanijama vodio sam ja, a ne Kovačević", kazao je.

Na pitanje zašto je onda Kovačević bio predsjednik Uprave Veselica odgovara: "Ja sam radio svoj posao za koji sam primao plaću, a što se tiče bilo kakvih sumnji vezano za bilo kakve nepravilnosti dovoljno je pogledati neke ugledne novine tko je njihova glavna meta - ja, jer sam se suprotstavio njegovom načinu vođenja kompanije".

Osvrnuo se i na reakcije iz Srbije zbog novog paketa sankcija Rusiji kojim im se onemogućava uvoz nafte iz te zemlje.

"Nema Janaf što razmišljati, provodimo odluke Europske komisije i Europskog vijeća i Republike Hrvatske, ali treba naglasiti da, ako dođe do situacije da se onemogući uvoz ruske nafte, snabdijevanje Srbije preko Jadrana je neupitno jer transportiraju i druge vrste nafte. Nema problema oko opskrbe Srbije", kazao je.

