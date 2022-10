Zbog afere u Ini, u četvrtak je pred Antikorupcijskim vijećem javno saslušan Dragan Kovačević. Ondje se razgovaralo o tezi da je premijer Andrej Plenković prodao hrvatske interese i zatvorio sisačku rafineriju.

Dragan Kovačević, bivši čelnik JANAF-a, na saslušanje pred saborskim Antikorupcijskim vijećem došao je, kako je rekao, "kao stručnjak da kažem par riječi". No, potrajalo je dva i pol sata. Kovačević je prvo rekao da se nije došao braniti od optužnice USKOK-a.

"Istina je malo drugačija. Dakle, tužitelj je samo jedna strana u postupku", rekao je.

Onda je počeo pričati o sastanku s premijerom Andrejom Plenkovićem i bivšim ministrom gospodarstva Tomislavom Ćorićem i spornom Memorandumu između JANAF-a i Ine.

"Jednostavno se tražilo da sisačka rafinerija bude zatvorena na način da u korporativnom smislu INA stvara gubitke, ali rafinerijski kapaciteti nisu pitanje samo biznisa, oni su strateški interesi", rekao je.

Također je opisao i sastanak s premijerom.

"Ćorić je onako, i hoće i neće. Razgovor je trajao. Ja sam decidirano rekao da ja Memorandum ne mislim potpisati. Magistar Plenković je rekao dr. Ćoriću da Memorandum ide", ispričao je.

Sastanak je, tvrdi, doveo do zatvaranja rafinerije u Sisku: "Korporativno je to odličan posao. Nacionalno, kada je u pitanju energetika, sad vidimo da to nije bila dobra odluka."

Zaiskrilo između članova Vijeća

Članovi Vijeća nisu se libili kritizirati Kovačevića.

"Zašto ste uopće sudjelovali u pregovorima o Memorandumu, a znali ste o čemu se radi, ako se s njim niste slagali? Ja ne pregovaram o nečemu s čim se ne slažem", rekla je SDP-ovka Mirela Ahmetović.

Zaiskrilo je i između Hrvoja Zekanovića, člana vladajuće koalicije, i predsjednika Vijeća Nikole Grmoje. Zekanović je Grmoji poručio da ga se neće riješiti, a Grmoja mu je odgovorio da bi "HDZ-u bilo bolje da vas se riješi".

HDZ se protivio Kovačevićevu svjedočenju te ga je pokušao spriječiti, zbog čega je izbila žestoka rasprava.

"U hrvatskom Saboru sjede ljudi koji su pod istragama USKOKA-a. Nisu pravomoćno osuđeni, pa samim time, ako smo legalisti, moramo o tome voditi računa. S druge pak strane, postoji stranka koja je pravomoćno osuđena i vodi ovo sve skupa", rekao je Miroslav Škoro.

Na to mu je odgovorio HDZ-ov Branko Bačić: "Vi ćete o HDZ-u govoriti. Pa vi ste dva i tri puta ulazili i izlazili, kad vam je to politički odgovaralo."

Na Kovačevićeve tvrdnje osvrnuo se i premijer.

"Ovaj očaj, jad, čemer, kako bih to nazvao, hvatanje za nekakvu slamu. Da se dovodi USKOK-ovog optuženika – koji očito tamo dolazi s pažljivo pripremljenom političkom agendom da spasi sebe zbog lopovluka u JANAF-u – da spašava sebe i pokušava baciti u eter nekakve teme o sastanku, nekakvim nalozima, nekakvoj politici koja bi trebala utjecati nasuprot strateškim nacionalnim interesima", rekao je Plenković.

"To je, iskreno, sve skupa smiješno. Puno govori o njemu, onima koji rade s njim i koji ga okružuju. On u tome nije sam, a očito je da mu oporba u svemu tome asistira", dodao je.

