Burno u Saboru zbog stanova: "Stambena kriza više nije rubni problem već je postala test ozbiljnosti ove države"

Saborska oporba upozorila je u četvrtak da je stambena kriza postala test ozbiljnosti za državu te da se Zakonom o priuštivom stanovanju pogoduje onima koji su nekretnine držali praznima, dok vladajući pozivaju na porezne olakšice kako bi mladi ostali u svojim mjestima.

"Stambena kriza više nije rubni problem već je postala test ozbiljnosti ove države. SDP je još prije četiri godine tražio ozbiljnu stambenu politiku, veći javni fond stanova, uređenje najma te aktiviranje praznih nekretnina, ali nas se tada nije slušalo'', rekao je Matej Mostarac (SDP) u Hrvatskom saboru tijekom rasprave o Konačnom prijedlogu zakona o priuštivom stanovanju.

Model APN-ova najma može završiti tako da dodatno podigne najamnine, dodao je zastupnik SDP-a. Osim toga, kazao je, zakon nema uvjerljiv odgovor kako će sniziti cijene, ne gradi trajni javni stambeni fond te pogoduje onima koji su godinama držali nekretnine praznima, a uredne iznajmljivače i porezno odgovorne građane stavlja u nepovoljniji položaj.



Marin Živković (Klub Možemo!) ocijenio je da stanovanje neće biti priuštivo dok god se građani na tržištu nekretnina natječu sa špekulantima.

"Priuštivo i kvalitetno stanovanje ne može postojati u državi u kojoj se 70 posto nekretnina kupuje gotovinom, a 30 posto nekretnina kupuju stranci. Stanovanje ovim zakonom ne postaje priuštivo nego je priuštivo stanovanje zakonom potvrđeno kao neka iznimka od dominantnog pravila. Pri tome je cijena koju ćemo za to platiti ogromna", rekao je.

Živković je naveo primjer po kojem će vlasnik stana koji ga je ustupio APN-u u program priuštivog najma za njega dobiti ukupno 50 tisuća eura više nego vlasnik koji je sam odlučio svoj stan staviti na tržište.

Franković (HDZ): Osloboditi lokalne jedinice od plaćanja poreza na dohodak ako potiču mlade na ostanak

S druge strane, HDZ-ov Mato Franković rekao je kako bez sigurnog i priuštivog doma nema dugoročnog planiranja, osnivanja obitelji ni ostanka mladih u Hrvatskoj. Na prijedlog zakona podnio je amandman koji bi oslobodio jedinice lokalne samouprave od plaćanja poreza na dohodak, ako potiču mlade da ostaju živjeti u svojim mjestima.

Grad Dubrovnik, čiji je gradonačelnik, dodjeljuje 30.000 eura svakoj od 30 obitelji godišnje. Na taj iznos Grad plaća porez na dohodak od 15.000 eura.

"Ne tražimo novac Vlade. Tražimo razumijevanje i alat kako bi jedinice lokalne samouprave kroz odredbe Zakona o priuštivom stanovanju imale pravo da u okviru provođenja mjera namijenjenih mladima i mladim obiteljima daju u najam stanove u vlasništvu jedinice lokalne samouprave primjenjujući priuštivu najamninu", kazao je.

Milos (Klub IDS-a): Još ne postoji razvijeno tržište dugoročnog najma

Anteo Milos (Klub IDS-a, PGS-a, UNIJA i ISU - PIP-a) najavio je da će i njegov klub podnijeti slične amandmane kao što je najavio i Franković. Smatra da predloženi zakon predstavlja iskorak u planiranju stanovanja u Hrvatskoj, no upozorava da još uvijek ne postoji razvijeno tržište dugoročnog najma, kao ni sigurnost za podstanare.



''Uz taj zakon nužno je provesti i odlučnu poreznu politiku, uvesti porez na prazne stanove te progresivno oporezivanje za vlasnike više nekretnina koje nisu u funkciji stanovanja. Također, treba uvesti veće porezno opterećenje kratkoročnog turističkog najma te porezne olakšice za one koji stanove daju u dugoročni najam'', poručio je.

Zastupnica Dragana Jeckov (SDSS) postojeći model stanogradnje ocijenila je neuspješnim, stoga su promjene nužne.

"Stanovi iz programa POS-a već sad koštaju više od dvije tisuće eura po kvadratu, a njihova izgradnja nije pratila tempo potražnje. Kroz POS je izgrađeno oko devet tisuća stambenih jedinica, što nije dovoljno'', kazala je.

Predloženim zakonom zabranjuje se prodaja stanova izgrađenih ili obnovljenih u programu priuštivog stanovanja u narednih 35 godina, što Jeckov smatra pozitivnim.

S njom se ne slaže zastupnik HSLS-a Darko Klasić.

Klasić (HSLS) za dodatno oporezivanje brze preprodaje

"Iza ove mjere su možda dobre namjere, to je spriječiti mešetaranje, ali takve mjere ograničavaju vlasnička prava i smanjuju mobilnost građana. Mladi ljudi mijenjaju poslove, gradove i životne okolnosti. Zaključati ih u nekretninu više desetljeća znači ograničiti njihovu radnu fleksibilnost. Umjesto toga, učinkovitije bi bilo dodatno oporezivanje brze preprodaje", rekao je.

Model u kojem je država glavni investitor, upravitelj i graditelj stanova uglavnom rezultira većima cijenama i produljenim rokovima gradnje, dodao je.

"Zagovornici ovakvih modela tvrde da tržište nije riješilo problem. Tržište nije uspjelo jer je opterećeno regulacijom lokalne samouprave, sporim procedurama i ograničenom dostupnošću zemljišta'', istaknuo je Klasić.

Mostov zastupnik Miro Bulj upozorio je da 40 posto jedinica lokalne samouprave nema financijskih sredstava ni za besplatne vrtiće, kamoli za javne ustanove koje će graditi stanove za najam.

"Grad Sinj zato ima svoj model. Dajemo 10 tisuća eura za izgradnju ili dogradnju, a pogotovo za obnovu starih kuća te za komunalne priključke. Svake godine oko 400 tisuća eura iz našeg proračuna dajemo mladima'', napomenuo je Bulj.