VIDEO/FOTO Stvaraju se gužve prema Zagrebu, nastala kolona

Zdravko Barišić, menadžer Marka Perkovića Thompsona, je svima koji dolaze na koncert Hipodromu savjetovao da u Zagreb dođu najkasnije danas, odnosno dan prije koncerta, te da bi tako mogli izbjeći veće gužve.

Isti je savjet dao i Hrvatski autoklub (HAK), a čini se da su ga mnogi i poslušali jer su se na Lučkom popodne počele stvarati gužve i nastala je kolona duga oko jednog kilometra.

Gužve na Lučkom - 3 Foto: Damir Krajac/Cropix

Gužve na Lučkom - 4 Foto: Damir Krajac/Cropix

Kolona se stvorila i iz smjera Slovenije.

HAK je izvijestio da će sutra promet teći uz posebnu prometnu regulaciju.

"S obzirom na očekivano veliku smjenu turista taj vikend, ali i velik broj posjetitelja koji dolaze u Zagreb na koncert, potrebno se na vrijeme informirati i pratiti prometne informacije na Drugom programu Hrvatskog radija te na web stranici i aplikaciji HAK-a", stoji u objavio HAK-a.

"Određenim prometnim pravcima u gradu Zagrebu, u noći 4./5. srpnja 2025. godine, otežano će se prometovati zbog privremene prometne regulacije vezane uz koncert 5. srpnja 2025. na kojem se očekuje pola milijuna posjetitelja", dodaje se.

Faze regulacije prometa

Obilazni pravci se preporučuju jer će dijelovi grada te prometnice biti ograničene za prometovanje u tri faze, ograničenja prema rješenju MUP-a, a prva faza počinje danas, u petak, u kasnim večernjim satima.

U prvoj fazi privremeno će se ograničiti promet vozila - osim vozila interventnih, komunalnih i žurnih službi, javnog gradskog prijevoza, kao i vozila stanara te vozila s posebnom dozvolom - akreditacijom, kojima će se omogućiti prometovanje sukladno dinamici i gustoći pješačkog prometa na određenom području - i to u naseljima: Kajzerica (omeđeno ulicama Remetinečka, Cimermanova, Riječka, Avenija Dubrovnik), Središće (omeđeno Av. V. Holjevca, Av. Dubrovnik, Gavranovom i Ulicom SR Njemačke) i Zapruđe (omeđeno ulicama Av. Dubrovnik, Ulica SR Njemačke , Sarajevska, Sajmišna, Gavranova).

Gužve na Lučkom - 2 Foto: Damir Krajac/Cropix

To će vrijediti i na Mostu slobode, Av. Većeslava Holjevca od Av. Dubrovnik do Mosta slobode, UI. Hrvatske bratske zajednice, Trgu Stjepana Radića i Vukovarskoj ulici od Miramarske do Kruga.

Na dan koncerta, kad se ukaže potreba, kreće druga faza kad će se privremeno ograničiti promet vozila u Aveniji Dubrovnik od rotora Remetinec do rotora Zapruđe , te Aveniji Većeslava Holjevca od Avenije Dubrovnik do Islandske i Ulica SR Njemačke do Islandske ulice.

Također, kad se ukaže potreba, kreće treća faza ograničavanja prometa vozila na Jadranskoj aveniji od petlje Lučko do rotora Remetinec, na rotoru Remetinec, Remetinečkoj cesti od Ul. Ive Robića do rotora Remetinec, zatim na Jadranskom mostu, Selskoj do Horvaćanske ceste, Savskoj do Zagrebačke Avenije, Mostu mladosti i Aveniji Marina Držića od Mosta mladosti do Ulice grada Vukovara.

Gužve na Lučkom - 4 Foto: Damir Krajac/Cropix

Iz HAK-a su pozvali vozače koji dolaze na koncert u Zagreb da na ulasku u grad, radi bržeg prolaska, koristite automatsku naplatu ENC/kartice Demerje koja je tri kilometra prije Lučkog. Svim vozačima koji kreću na put u dane vikenda poručili su da budu spremni na gužve i zastoje te da imaju strpljenja i razumijevanja za druge u prometu.

Gužve na Lučkom - 5 Foto: Damir Krajac/Cropix

Gužve na Lučkom - 6 Foto: Damir Krajac/Cropix

Gužve na Lučkom - 7 Foto: Damir Krajac/Cropix

Gužve na Lučkom - 8 Foto: Damir Krajac/Cropix

Gužve na Lučkom - 9 Foto: Damir Krajac/Cropix