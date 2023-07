Još jedan slučaj s Paga: Morala se sama snalaziti za prijevoz na dijalizu - "Ne mogu vam poslati vozilo, nemam što"

"Ovo je prvi put da se to dogodilo. Gospođa koja me zvala bila je empatična, rekla je 'ne mogu vam poslati vozilo, nemam što'. Malo sam se iznenadila", ispričala nam je čitateljica koja je potom zamolila susjeda i on ju je odvezao na dijalizu u Zadar.

"Gospođa me kasnije zvala da provjeri jesam li se snašla", istaknula je gospođa te dodala kako su "ljudi koji rade u sanitetu okej, ali oni sigurno ne određuju koliko vozila će biti".

Na naš upit da komentira situaciju, ravnateljica Zadarske hitne Ivana Šimić samo je kratko odgovorila kako je poslala očitovanje.

Naime, čitateljica s kojom smo razgovarali nije jedina pacijentica s otoka Paga koju vozilo saniteta u ponedjeljak nije odvezlo na dijalizu. Vozač saniteta Jurica Alavanja svojim je automobilom ujutro odvezao gospodina u Zadar nakon što nije mogao upaliti kombi saniteta.

Kako je svoju priču podijelio javno, ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević zatražila je hitno očitovanje ravnateljice Zadarske hitne.