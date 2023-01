Stanovnike Belog Manastira u četvrtak u 6:12h probudio je potres. Epicentar je bio u mađarskom Pečuhu, udaljenom 8 kilometara, ali dobro se osjetio i u našoj zemlji.

Dobro je protreslo stanovnike uz mađarsku granicu u četvrtak ujutro. Kako javlja EMSC, u 6:12h zabilježen je potres s epicentom u Pečuhu u Mađarskoj, magnitude 3,4.

Podrhtavanje se osjetilo i u našoj zemlji, najviše u Belom Manastiru gdje je građane probudilo podrhtavanje. Potres se osjetio i u Osijeku. Za sada nema informacija o mogućoj šteti ili ozlijeđenima.

Više informacija uskoro.

#Earthquake 21 km N of #Osijek (#Croatia) 20 min ago (local time 06:12:32). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/GOJj5kBsIT pic.twitter.com/OUaE14Ft98