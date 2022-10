Požarna sezona srećom je iza nas, ali opasnost od vatrene stihije i eksploziva zbog rastućeg turizma traje tijekom cijele godine. U Trogiru su se okupili brojni domaći i inozemni stručnjaci kako bi dali odgovor na pitanje kako se postaviti prema opasnosti od požara u povijesnim jezgrama gradova.

Pukom srećom izbjegnute su žrtve nakon eksplozije u splitskom restoranu u srpnju 2019., buktinja je prijetila stanovnicima zadarskog poluotoka u lipnju 2021., a spašavao se život iz gorućeg stana na Stradunu u prosincu 2021.

Povijesne jezgre naših gradova su poput tempiranih bombi pa je Trogir predstavio svoj plan upravljanja u slučaju požara.

"Da se zna koji se spomenici najviše štite, što se prvo spašava. I da upravo na taj način drugi gradove donesu takve modele upravljanja, upravljanja rizicima od požara", kazao je Ante Bilić, gradonačelnik Trogira.

Vatrogasci za strože kažnjavanje

Rastom turističkih brojki, rastu i opasnosti.

"Ja sam uvijek za strože kontrole, za strože kažnjavanje. Ja sam uvijek za to. Zato što mi svi zaboravimo i one plinske boce, sjetimo se onoga požara u centru Splita i niza drugih, gdje plinske boce se ostavljaju iako se za to postoje pravilnici", navodi glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Ivana Kaštelana.

Splitska vlast želi smanjiti broj restorana te zabraniti prenamjenu trgovina u disko klubove u jezgri. Tvrde, konzervatori im vežu ruke.

"To nije neki sadržaj koji je primjeren uskim gradskim jezgrama, ali to se sve kroz dobre planove upravljanja, kroz kvalitetne odluke o komunalnom redu, takvi ekscesi se mogu rješavati", smatra Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija.

Na pitanje o tome hoće li stajati sa strane i puštati da se to događa iako je spomenik, odgovara: "Ne... ja sam vam odgovorila. Ne znam čemu ovakva pitanja. Dakle Ministarstvo kulture ne upravlja prostorima niti određuje namjenu".

Ako u Splitu ne poznaju propise, evo što na ovu temu kaže gradonačelnik Trogira: "Sukladno zakonu i Ministarstvo kulture daje dozvolu za prenamjenu".

Najvažnije planiranje

Ping pong birokracije zadnje je što stanovnicima jezgre treba, smatraju inozemni stručnjaci.

"Najvažnije je planiranje i dobra komunikacija. Zapravo smatram da je najvažnije uspjeti stvoriti te dobre odnose i dobru suradnju između različitih subjekata", navodi Valerie Magar iz Organizacije za zaštitu i očuvanje svjetske baštine.

"Postoje vrlo inspirativni projekti iz cijelog svijeta kojima se nastoji uravnotežiti pritisak globalizacije, razvoja i turizma", dodaje Aparna Tandon iz iste organizacije. Na nadležnima je samo da kopiraju primjere dobre prakse.

Svake sezone nekoliko eksplozija

Svake sezone bilježi se po nekoliko eksplozija zbog neispravnih instalacija u ugostiteljskim objektima na obali.

Prema podacima koje smo dobili Inspektori za zaštitu od požara Ravnateljstva civilne zaštite u prvih devet mjeseci obavili su 260 inspekcijskih nadzora i u petnaest slučaja donijeto je rješenje sa zamjerkama koje su objekti naknadno i otklonili.

Kako je živjeti u jezgri gdje iz godine u godinu ima sve više ugostiteljskih objekata kazao je gost Dnevnika Nove TV Marin Krpetić iz Udruge stanovnika povijesne jezgre grada Splita Get.

"Imamo drugu eksploziju plinskih boca u nekoliko godina, bilo je niz požara tako da je ljude strah. Dioklecijanovu palaču možemo tretirati kao zgradu. Ako nastane požar, velika je mogućnost da će se proširiti i na ostale", kazao je Krpetić.

"Treba pročešljati dozvole"

Upozoravao je da se otvaraju objekti "u svakakvim rupama" i navodi da se boji toga. "Trebalo bi pročešljati te dozvole. Došli smo do podatka da za zgrade koje su napravljene prije 68. godine vrijede drugačije uporabne dozvole tako da - ovdje se radi o kulturnom dobru pa bi trebalo pročešljati može li svaki lokal zadovoljiti minimalne tehničke uvjete", kazao je Krpetić.

"Imamo niz eksplozija, ljudi nisu zadovoljni kad im se zapali kafić ispod kuće i proširi se", dodao je.

Najavljeno je još jedno otvaranje noćnog kluba u samom centru grada. Krpetić kaže da ping pong između institucija izgleda kao "dječji vrtić".

"Ako im treba medijator, mi ćemo im ga pronaći. Neka se ponašaju kao zreli ljudi i sjednu za stol. Definitivno postoji dio gdje je odgovornost ministarstva, ali čekamo i odluku o komunalnom redu Grada Splita koja je već godinu i pol dana na stolu", rekao je Krpetić i naveo kako su, prema njegovim saznanjima, u izradi važni dokumenti koji bi trebali riješiti probleme.

"Bez ministarstva Grad neće moći to izrealizirati, neka sjednu za stol i ne prave se mala djeca", zaključio je Krpetić.

