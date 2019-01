Nakon jednomjesečne stanke saborski zastupnici vratili su se na posao. I krenulo je odmah poprilično burno. Dan su obilježila dva incidenta - prvo žestok ispad ministra Krstičevića, a potom i premijera Plenkovića.

Ministra Krstičevića isprovocirao je SDP-ov Franko Vidović. Premijeru i ministru donio je makete borbenih aviona. Ministar ih je u bijesu bacio na pod. Premijera Plenkovića zastupnik Grmoja je optužio da je umalo fizički nasrnuo na njega.

S Markovog trga se za Dnevnik Nove TV javio Mislav Bago. Kako je rekao - strasti su se u Saboru u međuvremenu smirile.

"Ušao je u prostor zastupnika"

"Godinama pratim Hrvatski sabor, a ne sjećam se da je ijedan premijer tako reagirao. Bili su verbalni istupi i bivših premijera, ali ovakav istup Andreja Plenkovića, posebno osobe koja slovi kao nekonfliktna osoba, osobe koja ni govore nema toliko strastvene kao što su imali neki njegovi prethodnici, on je jednostavno ušao u prostor zastupnika Grmoje.

Vidi se to i na snimkama i fotografijama zastupnika koje su objavljene na društvenim mrežama. Tu je bila i saborska straža i premijerovo osiguranje, ali i zastupnici, poput Milorada Pupovca te zastupnici Mosta koji su stali kao barikada da ne bi došlo do fizičkog obračuna.

Premijerovi suradnici kažu da on jednostavno ne može prijeći preko toga da ga se proziva veleizdajnikom i da je on predsjednik Vlade koji radi za interese Srbije. Nikola Grmoja kaže da predsjednik Vlade ne smije na takav način razgovarati sa zastupnicima.

Sasvim je jasno - ljubavi između Mosta i premijera Plenkovića odavno nema. To se vidi svakim javnim istupom zastupnika Mosta protiv Andrije Plenkovića i tu ćemo u sljedećim danima i tjednima pratiti sve žešću retoriku. Ovo što se danas dogodilo nije zabilježeno na Markovom trgu, a najmanje to slovi kao nešto što je Plenkovićev zaštitni znak. On je čovjek govori kako želi dedramatizirati političku scenu u Hrvatskoj, a večeras je izveo jedan pravi 'dramolet'", smatra Mislav Bago.

Ispad ministra neočekivan

Prvo aktualno prijepodne ove godine na početku se činilo i više nego predvidljivim, ali ne zadugo. Ispad ministra Krstičevića potpuno je neočekivan.

"Taj ispad je potpuno neočekivan i neprimjeren. Cijela ideja aktualnog prijepodneva je da oporba pokuša svojim pitanjima isprovocirati ili izbaciti iz takta ili premijera ili ministre i da zapravo dođu do ove situacije kao što su dobili u ovom slučaju s ministrom Krstičevićem.

Ono što kod ministra Krstičevića brine je to njegovo stalno pozivanje na njegov vojni put, da je on časnik, da je on general. Ministar Krstičević je političar. Onoga trenutka kad je izabran i kad je sjeo u Vladu, on je političar.

Svi mi znamo za njegove zasluge iz rata, ali on mora shvatiti da je on političar, da se mora ponašati kao političar i da mora znati primati udarce. U ovom slučaju, morao je biti spreman na pitanja o kupovini aviona, izdržao je do, sportski rečeno, 'sudačke nadoknade' i onda su mu živci popustili. Prvo je oporba dobila ono što je htjela, u ovom slučaju ministra Krstičevića koji je izgubio kontrolu nad sobom", komentirao je Bago reakciju ministra obrane.

Krstičević reagirao slično kao i Martina Dalić

Sjećamo se i burne reakcije Martine Dalić, a bilo ih je, doznajemo, još. "Ima dosta sličnosti s Martinom Dalić. Isto je počelo dramatičnim bacanjem, ona je bacala papire, ministar Krstičević avione, potom su slijedile objave mailova pa se premijer ograđivao od Martine Dalić. Ona je na kraju otišla iz Vlade, da ne bude teret Vladi i Andreju Plenkoviću.

Za sada imamo dvije činjenice vrlo slične Martini Dalić - bacanje poklona, mailovi koji počinju izlaziti van. Vidjet ćemo koliko će još premijer Plenković stajati uz ministra obrane ili će prepustiti javnosti i koalicijskim partnerima da mu presude. U političkom smislu, on je 'ranjeni' ministar i teško je branjiv u ovom slučaju.



Ovakav sustav aktualnog prijepodneva možda bi bilo bolje ukinuti, možda bi bilo pametnije zakonodavcima i zastupnicima da se dogovore, umjesto četiri puta godišnje, da svaki mjesec premijer i ministri odgovaraju zastupnicima. Možda da to traje dvostruko kraće, ali zasigurno bi rasprave bile drugačije.

Da budem konkretniji - možda premijer ne bi dobivao četiri puta godišnje avione, ali 12 puta bi sigurno bilo previše kao predstava nekog oporbenog zastupnika. Premijer bi mogao razmisliti o toj mogućnosti vladajući jer u protivnom će svi zastupnici, velika većina zastupnika oporbe, sa svojim predstavama, pokušati dobiti svojih pet minuta slave, a znamo kako stoji imidž Hrvatskog sabora u javnosti", zaključio je Bago.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr